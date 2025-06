কোবয় কার্টার ট্যুরের সময় তার সাথে তার সাথে মিড-এয়ার টিল্ট করে বিয়োনস ভিড়কে ভয়ঙ্কর করে তোলে

তিনি উড়ন্ত গাড়িটি চালানোর পরে আপাতদৃষ্টিতে মধ্য-বাতাসে ঝুঁকতে শুরু করার পরে বেয়েন্সকে হঠাৎ করে তার শো বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

শনিবার তার হিউস্টন কনসার্টে ভয়াবহ মুহূর্তটি ঘটেছিল এবং দর্শকদের সদস্যদের হতবাক করে দিয়েছিল, যারা ভিডিওতে এটি সমস্ত ক্যাপচার করেছিল।

লাল রূপান্তরযোগ্য, যা সাধারণত একটি খাড়া অবস্থানে থাকে, তার 16 টি ক্যারিজেস পারফরম্যান্সের সময় তিনি বাতাসের মধ্য দিয়ে বেড়াতে গিয়ে স্পষ্টতই দেখতে পেলেন।

‘থামুন,’ বেয়েন্স, 43, কঠোরভাবে বললেন। ‘থামুন, থামুন, থামুন,’ তিনি কমান্ড করলেন, তাঁর কণ্ঠে স্পষ্টভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। তারা চিৎকার এবং উল্লাসের মিশ্রণে ফেটে যাওয়ার আগে জনতা শান্ত হয়ে উঠল।

বিভিন্ন তারের সাথে সংযুক্ত গাড়িটি আস্তে আস্তে এবং নিরাপদে আবার মঞ্চে নিয়ে আসা হয়েছিল।

ভয়াবহ স্টেক সত্ত্বেও, বেয়েন্স গাড়িতে থাকাকালীন শান্ত উপস্থিত হয়েছিল।

এটি ঠিক কী ঘটেছে তা অস্পষ্ট তবে বিভিন্ন সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্ট অনুসারে, তার গাড়িটি বাতাসে ঝুঁকতে শুরু করে। অনুযায়ী হিউস্টন ক্রনিকলতার গাড়িটি মিডায়ার সরানো বন্ধ করে দিয়েছে।

ডেইলিমেইল ডটকম মন্তব্যের জন্য বেয়েন্সের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করেছে তবে তাত্ক্ষণিকভাবে ফিরে শুনেনি।

গীতিকার, এখন নিরাপদে মঞ্চে, তারপরে তার গানটি সম্পাদন করা আবার শুরু করে এবং তার ভক্তদের আন্তরিক বার্তা দিয়ে ধন্যবাদ জানায়।

বেয়েন্স শ্রোতাদের বলেছিলেন, ‘আমাকে ভালবাসার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।’ ‘যদি আমি কখনও পড়ে যাই তবে আমি জানি আপনি আমাকে ধরবেন।’

বেয়েন্স তার কাউবয় কার্টার ট্যুরের সময় কোনও যান্ত্রিক ইস্যুতে ভুগছেন এটি প্রথমবার নয়।

মে মাসে, মঞ্চে রোবট হিসাবে লস অ্যাঞ্জেলেসে তার পাঁচ-রাতের রান ফাইনাল শোতে ফ্যান ভিডিওতে গীতিকারকে ধরা পড়েছিল তার চিহ্নটি আঘাত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ইনগলউডের সোফি স্টেডিয়ামে কনসার্টের একটি অংশের সময়, বেয়োনস একটি রোবোটিক বাহু হিসাবে নিক্ষিপ্ত একটি বিশাল সোনায় বসতে বিরতি নিয়েছিলেন যা কোনও কারখানায় জায়গা থেকে দূরে থাকত না তার একটি সিংহাসনের বাহুতে তার গ্লাসে একটি বোতল মদ .ালার চেষ্টা করা হত না।

তবে রোবটটি পানীয় থেকে মাত্র এক ইঞ্চি বা দু’বার দূরে বোতলটি আপ করেছিল এবং পরিবর্তে তিনি বসে থাকা সোনালি চেয়ারের উপরে তরলটি poured েলে দিয়েছেন।

বিয়োনসকে তার মদ্যপানের একটি চুমুক নিয়ে ওভার-দ্য টপ ডিসপ্লেটি অনুসরণ করার কথা ছিল এবং অন্য বাহু বিশ্রামের উপর একটি দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ দখল করে যেন ভেজে যাওয়ার আগে টিভি চালু করার জন্য।

রেড গাড়ি, যা বেয়েন্স তার 16 টি ক্যারিজেস পারফরম্যান্সের সময় উড়ে এসেছিল, এটি একটি স্পষ্টতই ছিল

তবে টেক্সাস হোল্ড এম গায়ক – যিনি সিকুইনস এবং ট্যাসেলগুলিতে আবৃত একটি পীনস্তনী সাদা পশ্চিমা স্যুট পরিহিত ছিলেন – তিনি তার গ্লাসটি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি খালি ছিল।

তিনি দ্রুত খালি গ্লাসটি তার বাহু বিশ্রামের জায়গায় ফিরে আসার সাথে সাথে তার মুখটি একটি হাসিতে কুঁচকে যেতে শুরু করে।

কিন্তু বিয়োনস তার হাসি ছিটিয়ে দিতে সক্ষম হন এবং এই অভিনয়টি চালিয়ে যান কারণ তিনি রিমোটটি তুলেছিলেন এবং এটিকে এমনভাবে টিকিয়ে দিয়েছিলেন যেন কোনও টেলিভিশন চালু করার জন্য।

এই মাসের শুরুর দিকে, লন্ডনে একটি অনুষ্ঠানের সময় বেয়েন্স মঞ্চে তার চ্যাপগুলি হারিয়েছিল।

The diva from Texas was walking while singing as the fringed chaps fell to the ground as she looked astonished, according to টিএমজেড।

বেয়েন্স চিৎকার ও উল্লাসের মিশ্রণে ফেটে যাওয়ার আগে শোটি থামাতে বলার পরে জনতা শান্ত হয়ে গেল

কাউবয় কার্টার ট্যুর, আনুষ্ঠানিকভাবে কাউবয় কার্টার এবং দ্য রোডিও চিটলিন ‘সার্কিট ট্যুর, তিনি তার অ্যালবাম কাউবয় কার্টারের সমর্থনে বেয়েন্সের চলমান কনসার্ট ট্যুর; এপ্রিল মাসে বেয়েন্স চিত্রিত

তার চেহারাটি ছিল তার আনুষাঙ্গিক হিসাবে উচ্চ হিল এবং সানগ্লাস সহ সোনার ফ্রাইঞ্জড চ্যাপগুলির নীচে একটি সোনার ডুবে যাওয়া বডিসুট।

সাইটটি দাবি করেছে যে বিব্রতকর ঘটনার সময় তিনি ‘অনায়াসে অভিনয় করেছিলেন’ যখন তিনি চ্যাপগুলি পিছনে টানতে নেমেছিলেন।

কাউবয় কার্টার ট্যুর, আনুষ্ঠানিকভাবে কাউবয় কার্টার এবং দ্য রোডিও চিটলিন ‘সার্কিট ট্যুর শিরোনাম, তিনি তার অ্যালবাম কাউবয় কার্টারের সমর্থনে বেয়েন্সের চলমান কনসার্ট ট্যুর।

এটি একটি অল-স্টেডিয়াম সফর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে 32 স্টেডিয়াম শো বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

এই সফরটি ২৮ শে এপ্রিল, ২০২৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ইনগলউডে শুরু হয়েছিল এবং নেভাডার প্যারাডাইজে ২ July শে জুলাই, ২০২৫ -এ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।