কোভিড -19 দেশজুড়ে বেড়েছে-এবং সর্বোচ্চ হার ক্যালিফোর্নিয়ায় রয়েছে

এই সপ্তাহে প্রকাশিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রগুলির নতুন তথ্য অনুসারে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড -19 হারগুলি 12.5% এ পৌঁছেছে-যা দেশে সর্বোচ্চ- এদিকে, লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি ফেব্রুয়ারি থেকে তার বর্জ্য জলের মধ্যে সর্বোচ্চ কোভিড স্তর রেকর্ড করেছে।
স্পাইক, নতুন অত্যন্ত সংক্রামক “স্ট্র্যাটাস” বৈকল্পিকের জন্য ধন্যবাদ, ক্যালিফোর্নিয়া জুড়ে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে ফিরে আসার সাথে সাথে এসেছে, এখন সিডিসির সুপারিশ ছাড়াই যে তারা আপডেট করা কোভিড শটগুলি পেয়েছে। স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র দ্বারা পরিচালিত নীতিমালায় এই পরিবর্তনটি অনেক জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন।
কোভিড -19 ভাইরাস, সারস-কোভ -২, প্রায়শই পরিবর্তিত হয়, নিজেকে থেকে নিজেকে আরও ভালভাবে প্রেরণ করতে শেখে এবং টিকা এবং পূর্ববর্তী সংক্রমণ দ্বারা তৈরি প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে রক্ষা পায়।
স্ট্র্যাটাস বৈকল্পিক, প্রথম জানুয়ারিতে এশিয়ায় সনাক্ত করা, মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছিল এবং জুনের শেষের দিকে প্রধান স্ট্রেনে পরিণত হয়েছিল। এটি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্জ্য জলের মধ্যে সনাক্ত করা দুই-তৃতীয়াংশ ভাইরাস বৈকল্পিকগুলির জন্য অ্যাকাউন্ট করে, CDC অনুযায়ী।
আগস্টের গোড়ার দিকে দেশব্যাপী কোভিড পজিটিভিটির হার 9% হিট করেছে, জানুয়ারীর পরে ছুটির পরবর্তী উত্সাহ ছাড়িয়ে গেছে, তবে গত আগস্টের স্পাইকটি এখনও 18% এ দাঁড়িয়েছে। সাপ্তাহিক মৃত্যু, একটি মেট্রিক যা ইতিবাচক হারের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে, এখনও পর্যন্ত কম ছিল।
মে মাসে, আরএফকে জুনিয়র ঘোষণা করলেন সিডিসি স্বাস্থ্যকর শিশু এবং স্বাস্থ্যকর গর্ভবতী মহিলাদের জন্য তার প্রস্তাবিত টিকা দেওয়ার সময়সূচী থেকে কোভিড ভ্যাকসিনটি সরিয়ে নিয়েছিল।
সচিব যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিডেন প্রশাসনের নীতিটি বিপরীত করার পক্ষে এটি সঠিক পদক্ষেপ ছিল, যা ২০২৪ সালে, “শিশুদের মধ্যে পুনরাবৃত্তি বুস্টার কৌশলকে সমর্থন করার জন্য কোনও ক্লিনিকাল ডেটা না থাকা সত্ত্বেও সুস্থ বাচ্চাদের আরও একটি কোভিড শট পাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল।”
তাত্ক্ষণিকভাবে সেই বিবৃতি একটি মামলা উত্সাহিত আমেরিকান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স, আমেরিকান কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস এবং আমেরিকান পাবলিক হেলথ অ্যাসন সহ শীর্ষস্থানীয় মেডিকেল সংস্থাগুলির একটি গ্রুপ থেকে। – যা “বেসলেস এবং অজ্ঞাত” সিদ্ধান্তের যুক্তি দিয়েছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টিকাদান অনুশীলনের দিকে নজর দেওয়া বৈজ্ঞানিক কমিটির সুপারিশের উপর নীতিমালার ভিত্তিতে ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করেছে
টিকাদান অনুশীলন সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটি হয়েছে নিয়মিত সুপারিশ সাধারণ বার্ষিক ফ্লু টিকা দেওয়ার সময়সূচির পাশাপাশি কোভিড ভ্যাকসিনগুলি আপডেট করা হয়েছে। এর মধ্যে 2024-স্প্রিং 2025 মরসুমের পতনের জন্য আপডেট করুনএটি উল্লেখ করেছে যে আগের বছরে, একটি কোভিড বুস্টার হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি 44% এবং মৃত্যুর 23% হ্রাস করেছে।
প্যানেলটি যুক্তি দিয়েছিল যে ভ্যাকসিনের সাথে সম্পর্কিত হার্টের অবস্থার এবং অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়াগুলির বিচ্ছিন্ন কেসকে ছাড়িয়ে গেছে।
প্যানেলটি আরও স্বীকার করেছে যে বুস্টার কার্যকারিতা নতুন কোভিড স্ট্রেন হিসাবে হ্রাস পায় – যার জন্য বুস্টারগুলি ডিজাইন করা হয়নি – উত্থিত হয়। তবুও, এটি এখনও অনুভব করেছে যে বেশিরভাগ আমেরিকানদের বুস্টার শট পাওয়া উচিত।
দ্য সিডিসির অনুমান যে প্রায় 23% প্রাপ্তবয়স্ক এবং 13% শিশু 2024-25 কোভিড বুস্টার পেয়েছিল-এমনকি ভ্যাকসিনের সুপারিশটি এখনও রয়েছে। এটি প্রায় অর্ধেক প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের সাথে তুলনা করা হয়েছে যারা একই সময়ের ফ্রেমে আপডেট হওয়া ফ্লু শট পেয়েছিল।