(এডমন্টন) তিন বছর আগে আলবার্তায় ব্যথার ওষুধ ও শিশুদের জ্বরের অপ্রয়োজনীয় ক্রয় এই পতনের জন্য কোভভি -১৯ ভ্যাকসিনের ইনজেকশনের জন্য কিছু লোককে ১০০ ডলার চার্জ দেওয়ার এই প্রদেশের সিদ্ধান্তে অবদান রেখেছিল, শনিবার প্রধানমন্ত্রী ড্যানিয়েল স্মিথ বলেছেন।
মিআমি স্মিথ একটি প্রাদেশিক রেডিও সম্প্রচারকে বলেছিলেন যে তুরস্কের থেকে ১.৪ মিলিয়ন বোতল ওষুধের একটি বড় অংশ, যে জাতীয় ঘাটতির সময় ২০২২ সালে আলবার্তা ২০২২ সালে million০ মিলিয়ন কিনেছিল, যুদ্ধে ছিঁড়ে যাওয়া বিশ্বের অঞ্চলগুলিকে এই বছর দিতে হয়েছিল।
প্রথম লাইনের স্বাস্থ্য কর্মীরা বলেছিলেন যে ওষুধের ঘন ধারাবাহিকতা খাদ্য প্রোবগুলিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে এই লোড শেডিং সরকারকে অবাক করে দিয়েছে: “এখনও কী নষ্ট হতে চলেছে?” »»
“20 মিলিয়ন পণ্য নষ্ট হতে পারে এই ধারণায় লোকেরা সত্যিই রাগ করেছিল,” মি।আমি গ্রীষ্মের বিরতির পরে শনিবার তাঁর শোয়ের প্রথম পর্বের সময় স্মিথ।
দেখে মনে হচ্ছিল অ্যালার্ম সংকেতগুলি শোনা যাচ্ছে, ইঙ্গিত করে যে কোনও সমস্যা ছিল। আমরা তাই শ্রদ্ধেয় করদাতাদের হওয়ার চেষ্টা করছি। আমি আপনার কাছ থেকে শুনেছি। আসুন বর্জ্য হ্রাস করার কোনও উপায় সন্ধান করার চেষ্টা করি, “তিনি যোগ করেছেন।
আলবার্তার প্রধানমন্ত্রী ড্যানিয়েল স্মিথ
আলবার্টা সরকার এই সপ্তাহে নিশ্চিত করেছে যে সিওভিভি -19 ভ্যাকসিনের জন্য 100 ডলার ব্যয় হবে।
সরকার ঘোষণা করেছে যে বাসিন্দাদের তাদের পকেটে ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে তার দুই মাস পরে এই আপডেটটি ঘটে।
স্বাস্থ্যকর্মী, কিছু প্রবীণ ব্যক্তি এবং অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য সমস্যাযুক্ত ব্যক্তি যেমন ফুসফুস এবং হৃদয় স্পর্শকারী ব্যক্তিদের ভ্যাকসিনটি প্রদান করবেন না এবং 1 থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে সক্ষম হবেনহয় অক্টোবর।
অন্যরা তিন সপ্তাহ পরে বেতনভোগী অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি পাওয়ার আশা করতে পারে।
প্রাথমিক পরিকল্পনাটি সরবরাহ করেছিল যে ভ্যাকসিনটি স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা প্রদান করা হয়। মিআমি স্মিথ এই সপ্তাহে বলেছিলেন যে সম্মিলিত আলোচনার সময় ইউনিয়ন দাবি করে এই পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে।
প্রদেশটি ভ্যাকসিন বিতরণের পদ্ধতিও পরিবর্তন করেছে, কারণ ফার্মেসীগুলি আর সরবরাহ পায় না। সিওভিভি -19 ভ্যাকসিনগুলি এখন জনস্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলিতে উপলব্ধ।
কানাডার অন্যান্য প্রদেশ ও অঞ্চলগুলিতে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বিনা মূল্যে পরিচালিত একটি ভ্যাকসিনের জন্য আলবার্টানদের চার্জ দেওয়ার জন্য স্মিথ সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে।
মিআমি স্মিথ শনিবার এই “টেস্টিং” ব্যয় বর্ণনা করেছেন এবং এই প্রদেশের সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছেন এবং বলেছিলেন যে প্রথমবারের মতো ফেডারেল সরকার ভ্যাকসিনের চালানটি covered েকে রাখেনি এবং ওষুধ সংরক্ষণের স্বল্প সময়ের বর্জ্য বাড়ার সম্ভাবনা ছিল।
তিনি বলেন, “যখন ফেডারেল সরকার এই মৌসুমে আমাদের কাছে ঘোষণা করেছিল যে এটি এটি পরিশোধ করে না, তখন আমাদের যে পরিমাণ লোকের অ্যাক্সেস রয়েছে তাদের সংখ্যা, আমরা যে পরিমাণ পরিমাণ আদেশ করি এবং পরিমাণ নষ্ট করে তা সম্পর্কে আমাদের বেশ কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেন, “গত তিন বছরে ফেলে দেওয়া পণ্যগুলির মূল্য ২৮৪ মিলিয়ন।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে সরকার ভবিষ্যতে অব্যবহৃত ডোজ সংখ্যায় স্বচ্ছতা দেখানোর এবং এই বছর নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা করেছিল।
“আমরা দেখব যে এই বছর এটি কীভাবে যাবে। (…) লোকেরা তখন রাজনীতির বিষয়ে রায় দেবে,” তিনি বলেছিলেন।
টিকা দেওয়ার বাধা?
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা কোভিভি -১৯ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে প্রদেশের কৌশলটি যোগ্য করে তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটি টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও বাধা সৃষ্টি করবে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যয় বাড়িয়ে তুলবে।
ডিফেন্ডার এবং নিও-গণতান্ত্রিক বিরোধীরা ইউনাইটেড কনজারভেটিভ পার্টির সরকারকে সমস্ত প্রবীণদের সহ কভারেজটি আরও বাড়িয়ে তুলতে বলেছিল।
মিআমি স্মিথ জোর দিয়েছিলেন যে ফ্লু ভ্যাকসিনগুলি মুক্ত থাকবে।
“স্বাস্থ্য কানাডা সুপারিশ করে যে প্রত্যেকে ফ্লুর বিরুদ্ধে টিকা দেওয়া হয়েছে, কারণ ফ্লু খুব অল্প বয়স্ক এবং খুব বৃদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যখন কোনও ব্যক্তি শ্বাসকষ্টজনিত ভাইরাসের চুক্তি করে এবং মারা যায় তখন খুব দুঃখ হয়,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেন, “আমরা কোভভিডের সাথে যা দেখেছি তা নয়। দেখে মনে হচ্ছে কোভভিড বিশেষত একাধিক প্রিক্সিস্টিং, ইমিউনোকম্প্রোমাইজড এবং একটি নির্দিষ্ট বয়সের চেয়ে বেশি লোকের জন্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
ম্যাথু স্কেসের তথ্য সহ