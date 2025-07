কোম্পানির অস্থির স্বল্পতা | মতামত

বিশ্বব্যাপী, 2024 সর্বকালের সবচেয়ে উষ্ণ বছর ছিল এবং প্রথমটি প্রাক-শিল্প স্তরের উপরে 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে গড় তাপমাত্রা-প্যারিস চুক্তিতে প্রদত্ত সর্বাধিক সীমা। এই রেকর্ডটি অদ্ভুত হবে না, কারণ রেকর্ড রয়েছে (1880) এর পর থেকে গত দশ বছর সবচেয়ে উষ্ণতম। সমস্ত চুক্তি, পরিকল্পনা এবং বক্তৃতা সত্ত্বেও, বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির ঘনত্ব বাড়তে থাকে, 2024 এর সাথে আগের বছরের তুলনায় 30% বর্ধিত বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব রয়েছে।

ইউরোপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি পরিষ্কার। ১৯৮০ এর দশক থেকে ইউরোপ বিশ্ব গড়ের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুত উষ্ণ হয়েছে। এটি আংশিকভাবে আর্টিকের ইউরোপীয় জমির অনুপাতের কারণে যা পৃথিবীর দ্রুততম উত্তাপের অঞ্চল এবং গ্রীষ্মের সবচেয়ে ঘন ঘন তাপ তরঙ্গ। Extreme rainfall has caused catastrophic floods and periods of drought are increasingly frequent, especially in southern Europe. ইতিমধ্যে ২০২৫ সালে, মার্চটি ছিল সবচেয়ে উষ্ণতম কারণ ইউরোপে রেকর্ড রয়েছে এবং পর্তুগালে, সমুদ্রটি বছরের প্রথম তিন মাসে 25 মিটার পর্যন্ত উন্নত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় স্কেল এবং সংকল্পের সাথে প্রতিক্রিয়া জানাই, আরও কঠিন – যদি অসম্ভব না হয় – জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য পরিণতিগুলির মধ্যেও আবাসস্থল ধ্বংস এবং জীবনযাত্রার মান হ্রাসের বর্তমান প্রক্রিয়াটি মজুরি করা হবে। ভবিষ্যতের প্রজন্মের মঙ্গলকে ত্যাগ করার জন্য, পৃথিবীতে মানব জীবনের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ করার জন্য, তাত্ক্ষণিক অর্থনৈতিক লাভ ক্রমবর্ধমান অযৌক্তিক এবং বিপজ্জনক। পোপ ফ্রান্সিস যেমন লিখেছেন লডাতো হ্যাঁ“আমাদের সাধারণ বাড়িটি রক্ষার জরুরী চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে টেকসই এবং অবিচ্ছেদ্য বিকাশের সন্ধানে পুরো মানব পরিবারকে একত্রিত করার উদ্বেগ, কারণ আমরা জানি যে বিষয়গুলি পরিবর্তন হতে পারে।”

আজ, বিশ্বের 100 বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে 69 টি রাজ্য নয় – তারা সংস্থা। সুতরাং, তাদের সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলির জন্য তাদের অবশ্যই দায়বদ্ধতা গ্রহণ করতে হবে, টেকসই ব্যবসায়ের সমাধানগুলিতে তাদের উদ্ভাবনের এবং বিনিয়োগের দক্ষতা অবশ্যই লাভ করতে হবে









এবং যদি আজ, রাজনৈতিক স্তরে, অনেক ভৌগলিকগুলিতে এটি অহংকারের সাথে অজ্ঞতার মিশ্রণকে রাজত্ব করে বলে মনে হয়, যা কোনওভাবেই স্থায়িত্বের এজেন্ডাকে উপকৃত করে না, তবে একটি বহুবচন সম্মিলিত পদক্ষেপ ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয় – এবং এতে অন্যান্য ধরণের অভিনেতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন বেসরকারী খাত।

আজ, বিশ্বের 100 বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে 69 টি রাজ্য নয় – তারা সংস্থা। সুতরাং, তাদের সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলির জন্য তাদের অবশ্যই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, টেকসই ব্যবসায়িক সমাধানগুলিতে তাদের উদ্ভাবনের দক্ষতা এবং বিনিয়োগের দক্ষতা অবশ্যই লাভ করতে হবে।

ব্যবসায়ের কেবলমাত্র আরও সুষম, স্থায়ী এবং টেকসই গ্রহ থেকে উপকৃত হতে পারে। এই ভিত্তির উপর ভিত্তি করে, বেসরকারী খাত জলবায়ু এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের উদ্দেশ্যগুলির প্যারিস চুক্তিতে সিদ্ধান্তগতভাবে সমর্থন ও অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলি স্থগিত করার সময় নয়, যেমন বেশ কয়েকটি জীবাশ্ম জ্বালানী সংস্থাগুলি সাম্প্রতিক সময়ে করছে, বরং একটি টেকসই উন্নয়ন মডেলটিতে রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করে।

40 বছর আগে, স্টিং একটি গান প্রকাশ করা হয়েছিল যা এখনও বর্তমান। এটা বলা হয় রাশিয়ানরা এবং শেষ আয়াতগুলি বলে: “আমরা একই জীববিজ্ঞান ভাগ করে নিই, আদর্শ নির্বিশেষে / তবে আমাদের এবং আপনি / আপনি যদি রাশিয়ানরা তাদের বাচ্চাদেরও পছন্দ করেন তবে আমাদের এবং আপনি তা বাঁচাতে পারি।”যখন জলবায়ু পরিবর্তনের কথা আসে তখন আপনি যেখান থেকে আপনি যে অনুশীলনটি পড়েন তা আমরা করি”রাশিয়ানরা“, লেয়ার” সিইও “।

লেখক নতুন অর্থোগ্রাফিক চুক্তি অনুযায়ী লিখেছেন