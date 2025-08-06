কোয়ান্টিন ট্যারান্টিনোর সেরা কাট অফ কিল বিল এখনও বেশিরভাগের জন্য দেখা অসম্ভব

কোয়ান্টিন ট্যারান্টিনোর “কিল বিল” দুটি অংশে প্রকাশিত একটি গল্প ছিল, “খণ্ড 1” এবং ২০০৪ সালের নভেম্বরে “খণ্ড ২” হিট করে। প্রথম অংশটি ছিল একটি হাইপার-হিংস্র, ঠান্ডা, নিম্ন-ডায়ালগ সম্পর্কে, যেখানে দ্বিতীয় কিস্তিটি একটি আলোচ্য, সংবেদনশীল চলচ্চিত্র ছিল যা কিছু ভক্তদের কাছে (কিছু ভক্তদের কাছে) অ্যাকশন সামনের দিকে ছিল। দেখে মনে হচ্ছে প্রতিটি ভলিউমের দুর্বলতা রয়েছে যা অন্যের শক্তি দ্বারা সর্বোত্তমভাবে সম্বোধন করা হয়। যদি কেবল সেখানে “কিল বিল” এর কোনও ধরণের সুপারকুট থাকে যা উভয় খণ্ডকে একটি বড়, স্ট্যান্ডেলোন মুভিতে একত্রিত করে!
দেখা যাচ্ছে: “কিল বিল: পুরো রক্তাক্ত বিষয়” 2006 সালে প্রথমে কানে প্রদর্শিত হয়েছিল এবং তারপরে সীমাবদ্ধ থিয়েটারে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একটি চার ঘন্টারও বেশি চলচ্চিত্র যা পুরো গল্পটি বলে। গড় দর্শকের ধৈর্যের জন্য এটি কি কিছুটা দীর্ঘ? অবশ্যই, তবে সিনেমাটি গড় দর্শকের পক্ষে নয়। এটি ট্যারান্টিনো সুপারফ্যান এবং চলচ্চিত্র সমালোচকদের জন্য যারা সিনেমার কাঠামোর সাথে চারপাশে খেলার ধারণাটি পছন্দ করে এবং এর প্রভাবগুলি অধ্যয়ন করে।
তবে অনেকেই “পুরো রক্তাক্ত সম্পর্ক” দেখতে যতটা পছন্দ করবেন, চলচ্চিত্রটি আপনার হাত পেতে কুখ্যাতভাবে শক্ত। এর কান স্ক্রিনিংয়ের পরে, এটি বেশিরভাগই কেবল লস অ্যাঞ্জেলেসের নির্বাচিত থিয়েটারগুলিতে এবং কেবল কিছু বিরল অনুষ্ঠানে স্ক্রিন করে। আপনি কি লস অ্যাঞ্জেলেসে বাস করেন না এমন বিশ্বের 99% অংশ? ঠিক আছে, কঠিন ভাগ্য, কারণ এই স্ক্রিনিংগুলি মূলত কেবল এলএ -তে ঘটবে বলে মনে হয়।
258 মিনিটের ফিল্মের স্ক্রিনিংয়ের মূল চাবিকাঠিটি হ’ল আধা-দৈনিক ভিত্তিতে কেবল এটির নাম অনুসন্ধান করা। যখন কোনও সিনেমা থিয়েটার আবার ছবিটি দেখানোর সিদ্ধান্ত নেয়, এটি সাধারণত ট্রেড ম্যাগাজিনগুলির একটির কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন পায়, যা কিছু ভক্তদের সম্পর্কে জানতে পেরেছিল ভিস্তা থিয়েটারে সাম্প্রতিক স্ক্রিনিং।
কিল বিল কি একটি বড় সিনেমা হিসাবে সত্যিই আরও ভাল?
“পুরো রক্তাক্ত বিষয়” প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পরে, ভক্তরা বিতর্ক করছেন যে এটি সত্যই চলচ্চিত্রটি অনুভব করার সর্বোত্তম উপায় কিনা। ভলিউমের বিভিন্ন টোনগুলি কারও কাছে ঝাঁকুনির মতো মনে হতে পারে তবে তারা প্রতিটি ভলিউমকে তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র জিনিসের মতো বোধ করতে সহায়তা করে। 2000 এর দশকে শ্রোতারা পৃথকভাবে উপভোগ করা দুটি চলচ্চিত্রকে একসাথে ছড়িয়ে দেওয়া বোকামি হতে পারে, অনেকেই যুক্তি দেখিয়েছেন।
“কিল বিল” কাহিনীটি অনুভব করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল “খণ্ড 1,” দেখুন, এবং তারপরে “খণ্ড ২” দেখুন ” কিছু অনুরাগী মনে করেন যে আপনি দ্বিতীয় অংশটির যথাযথ প্রশংসা করতে পারবেন না যদি না আপনি সেই সময়ের মধ্যে যে ট্যারান্টিনো ভক্তদের ভোগ করতে হয় তার স্বাদ না পান।
অন্যদিকে, “পুরো রক্তাক্ত বিষয়” “গল্পটিকে আরও সন্তোষজনক করে তুলেছে বলে জানা গেছে। একটি বড় এটি হ’ল এটি “খণ্ড 1” এর ক্লিফহ্যাঞ্জার দৃশ্যটি কেটে দেয় যা প্রকাশ করে যে বিয়াত্রিক্সের বাচ্চা এখনও বেঁচে আছে। এই দৃশ্যটি “খণ্ড 1” এর জন্য একটি ভাল চূড়ান্ত নোট তৈরি করেছে তবে এটি একটি সম্মিলিত ছবিতে প্যাসিংয়ের সাথে গোলযোগ করে। এটি কাটানোর ফলস্বরূপ যে বিয়াত্রিক্স যখন প্রথমবারের মতো তার মেয়েকে দেখেন, তখন এটি কেবল তার কাছে নয়, প্রথমবারের দর্শকের কাছে একটি ধাক্কা। এই নতুন ফর্ম্যাটে উপস্থাপন করার সময় দৃশ্যটি যুক্তিযুক্তভাবে আরও বেশি শক্তিশালী।
দুটি পৃথক চলচ্চিত্র (বা বই) একত্রিত করা কি সর্বদা সেরা ধারণা?
কীভাবে “কিল বিল” দেখতে পাবেন তা নিয়ে বিতর্কটি সিরিজের চতুর্থ এবং পঞ্চম বই কীভাবে পড়তে হবে তা নিয়ে “গেম অফ থ্রোনস” এর বিতর্কের সাথে অনুরূপ বলে মনে হয়। লেখক জর্জ আরআর মার্টিন মূলত “কাকের জন্য একটি ভোজ” এবং “দ্য ডান্স উইথ ড্রাগনস” এর একটি দৈত্য বই হওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, তবে গল্পটিকে দুটি অংশে আলাদা করতে বাধা (এবং তার নিজের সংযমের অভাব) প্রকাশের মাধ্যমে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল। তিনি বইটি কালানুক্রমিক দ্বারা নয়, ভূগোল দ্বারা বিভক্ত করেছিলেন; ভক্তরা এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না যে এটিই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল কিনা।
এর পর বছরগুলিতে, কিছু ভক্তরা নিয়ে এসেছেন সিদ্ধ চামড়া সংস্করণযার বেশ কয়েকটি ছোটখাটো প্রকরণ রয়েছে। এটি উভয় বইয়ের জন্য ভক্তদের একটি নতুন অধ্যায় রিডিং অর্ডার সরবরাহ করে, যাতে আপনি কালানুক্রমিক ক্রমে বলা এক দৈত্য 2,000+ পৃষ্ঠার মহাকাব্য হিসাবে 4 এবং 5 বইয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। অনেক ভক্তরা এই সংস্করণটিকে পছন্দ করেন কারণ এটি স্কেলের একটি বৃহত্তর ধারণা এবং বিল্ডিংয়ের গতি বাড়ানোর একটি শক্তিশালী ধারণা সরবরাহ করে তবে অন্যান্য ভক্তরা এই পদ্ধতির কিছুটা ধর্মীয় বলে মনে করেন।
মার্টিন মূলত একটি বড় বই লেখার ইচ্ছা ছিল কিনা তা বিবেচ্য নয়, কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছেন; কী গুরুত্বপূর্ণ তা হ’ল তিনি এটি দুটি অংশে লিখে শেষ করেছিলেন এবং এই অংশগুলি সম্পূর্ণ বোধ করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। উভয় বইয়ের নিজস্ব বিশেষ থিম রয়েছে যা তারা আলাদাভাবে অন্বেষণ করে এবং এগুলি একসাথে ম্যাশ করা এগুলিকে খুব বেশি জটিল করে তুলতে পারে।
“কিল বিল” এর বিভাজন প্রকাশটি মার্টিনের সর্বশেষ দুটি “আই গানের আইস অ্যান্ড ফায়ার” বইয়ের প্রকাশের মতো অগোছালো ছিল না, তবে ভক্তদের মধ্যে বিতর্ক একই রয়েছে। ট্যারান্টিনো মুভিটি একটি বড় চলচ্চিত্র হওয়ার ইচ্ছা করে কিনা তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, যদি তিনি যেভাবে দুটি সিনেমা তৈরি করেন এবং নিশ্চিত করেন যে তারা প্রত্যেকে আলাদা বোধ করেছে? “পুরো রক্তাক্ত অ্যাফেয়ার” অবশ্যই ভক্তদের জন্য একটি মজাদার ট্রিট যারা এটির জন্য স্ক্রিনিং সন্ধান করতে পারে, তবে সম্ভবত গল্পটি উপভোগ করার শুদ্ধতম উপায় হ’ল এটি যে মূল ফর্ম্যাটে এটি প্রকাশ করেছে সেখানে এটি দেখতে।