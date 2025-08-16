কোয়ান্টিন ট্যারান্টিনো কেন তিনি ‘দ্য মুভি সমালোচক’ তে “প্লাগটি টানলেন” কেন

গত বছর ডেডলাইন রিপোর্টের পরে যে কোয়ান্টিন ট্যারান্টিনো নেমেছে সিনেমা সমালোচক তাঁর দশম এবং চূড়ান্ত চলচ্চিত্র হিসাবে তিনি সিদ্ধান্তকে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন।
2 এক্স অস্কার বিজয়ী সম্প্রতি ব্যাখ্যা করেছেন যে যদিও তিনি মূলত আট-অংশের সিরিজ হিসাবে লিখেছিলেন এবং তার পরে একটি বৈশিষ্ট্য-দৈর্ঘ্যের স্ক্রিপ্টে অনুবাদ করেছিলেন তবে প্রাক-প্রযোজনার সময় আসার সময় “সত্যিই এত উত্তেজিত ছিল না”।
“কেউ এই জিনিসটির জন্য অপেক্ষা করছে না। আমি বলতে চাইছি, আমি যখনই চাই আমি এটি করতে পারি I চার্চ অফ ট্যারান্টিনো পডকাস্ট “আমাকে এটি একটি সিনেমা হিসাবে লেখার চেষ্টা করতে দিন এবং আমাকে দেখতে দিন এটি আরও ভাল কিনা। এবং আমি এইরকম ছিলাম, ‘ওহ, ঠিক আছে, না, আমি মনে করি এটি সিনেমা হতে চলেছে।’ এবং তখন আমি এটিতে প্লাগটি টানলাম।
যদিও ট্যারান্টিনো বলেছিলেন যে তিনি “সত্যই, সত্যিই পছন্দ করেন” সিনেমা সমালোচকতিনি উল্লেখ করেছিলেন, “তবে আমি যখন এটি করেছি তখন আমি নিজেকে একটি চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম। আমি কি বিশ্বের সবচেয়ে বিরক্তিকর পেশা নিতে পারি এবং এটিকে একটি আকর্ষণীয় সিনেমা করতে পারি?”
“প্রতিটি ট্যারান্টিনো শিরোনাম ব্যতীত অনেক প্রতিশ্রুতি দেয় সিনেমা সমালোচক“তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।” এএফ *** মুভি সমালোচক সম্পর্কে কে একটি টিভি শো দেখতে চান? কে একটি সিনেমা দেখতে চায় সিনেমা সমালোচক? যদি আমি আসলে সিনেমাগুলি আকর্ষণীয় দেখেন এমন কাউকে সম্পর্কে কোনও সিনেমা বা একটি টিভি শো করতে পারি তবে এটি একটি সাফল্য।
“এটি একটি আধ্যাত্মিক সিক্যুয়াল একসময় … হলিউডে যতক্ষণ না তারা একই বিশ্বে স্থান নেয় এবং তারা একই শহরে স্থান নেয়। তবে কোনও ক্রসওভার চরিত্র ছিল না। ক্লিফ বুথ কখনও ছিল না সিনেমা সমালোচক। এটাই সব একগুচ্ছ ষাঁড় ****। কখনও কখনও, কখনও, কখনও কখনও ছিল না। “
ট্যারান্টিনো যোগ করেছেন, “আমি এই লেখাটি নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত ছিলাম, তবে প্রাক-প্রযোজনায় আসার পরে আমি যা লিখেছিলাম তা নাটকীয়তা সম্পর্কে আমি সত্যিই তেমন উচ্ছ্বসিত ছিলাম না।”
পরে সিনেমা সমালোচক ২০২৩ সালে ট্যারান্টিনোর বিদায় চলচ্চিত্র হিসাবে টিজ করা হয়েছিল, ব্র্যাড পিট স্টারের সাথে সংযুক্ত ছিল, ডেডলাইন গত এপ্রিলে একচেটিয়াভাবে জানিয়েছিল যে অটিউর কেবল হৃদয় পরিবর্তন করেছিল এবং এই প্রকল্পটি নিয়ে এগিয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরিচালকের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলি জানিয়েছে যে চূড়ান্ত সিনেমাটি কী হবে তা নির্ধারণের জন্য তিনি অঙ্কন বোর্ডে ফিরে যাচ্ছেন।
ট্যারান্টিনো বলেছিলেন যে সিনেমাটি ১৯ 1977 সালের ক্যালিফোর্নিয়ায় সেট করা হয়েছিল, “এমন এক ব্যক্তির উপর ভিত্তি করে যিনি সত্যই বেঁচে ছিলেন কিন্তু সত্যই কখনও বিখ্যাত ছিলেন না, এবং তিনি পর্নো রাগের জন্য চলচ্চিত্রের পর্যালোচনা লিখতেন।”
যদিও একটি আধ্যাত্মিক সিক্যুয়াল একসময় … হলিউডে (2019) ট্যারান্টিনোর চূড়ান্ত পরিচালিত আউটিংয়ের কার্ডগুলিতে নেই, পিট আসন্ন নেটফ্লিক্স মুভি অফ-শ্যুটের জন্য স্টান্টম্যান ক্লিফ বুথের ভূমিকায় তার ভূমিকাটি পুনর্বিবেচনা করছেন ক্লিফ বুথের অ্যাডভেঞ্চারসপরিচালনা করেছেন ডেভিড ফিনচার।