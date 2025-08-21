কোয়াম 1 এর বিচ্ছিন্ন স্ত্রী এমমানুয়েলা গায়কের নাম ফেলে দেয়, তার প্রথম নামটিতে ফিরে আসে

- ইমমানুেলা রোপো তার সোশ্যাল মিডিয়া পৃষ্ঠায় একটি ক্রিপ্টিক পোস্ট ভাগ করে নেওয়ার কয়েক দিন পরে, তিনি আরও পরিবর্তন করেছেন
- ফুজি কিংবদন্তি ওয়াসিউ আইয়িন্ডের স্ত্রী এমমানুয়েলা রোপো, কুয়াম 1 নামে জনপ্রিয়, পূর্বে তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠার মাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়ে কৌতূহলকে প্রজ্বলিত করেছিলেন
- একটি নতুন বিকাশে, এমমানুয়েলা তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত পরিবর্তন করেছে, অনেককে প্রশ্ন রেখেছিল
কোয়াম 1 এর বিচ্ছিন্ন স্ত্রী, এমমানুয়েলা রোপ তার সোশ্যাল মিডিয়া বায়োতে কিছু সুস্পষ্ট পরিবর্তন করার পরে আবারও খবরে রয়েছে।
স্মরণ করুন, এমমানুয়েলা সম্প্রতি তার পৃষ্ঠায় একটি আন্তরিক প্রতিচ্ছবি ভাগ করেছেন, যা বিশ্বস্ত প্রিয়জনদের কাছ থেকে ব্যথা এবং বিশ্বাসঘাতকতার সাথে তার সংগ্রামগুলি প্রকাশ করে।
এই খবরের ঠিক কয়েকদিন পরেই এটি এসেছিল যে তার স্বামীর ভ্রমণের সীমাবদ্ধতা ছয় মাস থেকে হ্রাস পেয়েছে, এমমানুয়েলা তার আবেগময় যাত্রা সম্পর্কে উন্মুক্ত হয়েছিল।
তার মারাত্মক লেখার ক্ষেত্রে, তিনি কীভাবে আঘাতটি গভীরভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, প্রায় তার কণ্ঠকে নিঃশব্দ করে দিয়েছিলেন তা তিনি উল্লেখ করেছিলেন। অনেকে এটিকে তার দুর্বলতা এবং শক্তি প্রদর্শন করে এখনও তার সবচেয়ে ব্যক্তিগত প্রতিচ্ছবি হিসাবে অভিহিত করছেন।
নতুন বিকাশে, ইমমানুয়েলা কোয়াম 1 এর নাম বাদ দিয়ে তার প্রথম নাম, এভারস্মিলিংয়ে ফিরে গেছে।
Ag গল চোখের অনলাইন ব্যবহারকারীরা তাদের শিবিরে কী ভুল হতে পারে তা দ্রুত লক্ষ্য করেছেন এবং ভাবছেন।
মনে রাখবেন যে নাইজেরিয়ান ফুজি গায়ক কে 1 ডি আলটিমেট, ওরফে কোয়াম 1, তিনি যে সমস্ত ভালবাসা কল্পনা করতে পারেন তা পেয়েছিলেন যেহেতু তিনি 3 মার্চ, 2025 -এ এক বছর যুক্ত করেছিলেন।
ভক্ত এবং সেলিব্রিটিরা 68৮ বছর ধরে এই প্রবীণ শিল্পীকে উদযাপন করতে বেশ কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে গিয়েছিলেন।
কে 1 এর অন্যতম স্ত্রী, এমমানুয়েলা রোপো চিন্তাভাবনা করে তার লোকটির জন্য একটি চলমান প্রার্থনা অধিবেশন আয়োজন করেছিলেন, ভিডিওটি প্রবণতা হিসাবে নেটিজেনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।
ইমমানুয়েলা হিসাবে প্রতিক্রিয়াগুলি প্রথম নামটিতে ফিরে আসে
পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে বৈধ.এনজিকোয়াম 1, ওরফে কে 1 ডি আলটিমেটের মায়ের 7th ম দিনের ফিদাউ প্রার্থনা, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হতে চলেছে।
এই অনুষ্ঠানের জন্য যে সেলিব্রিটিদের সামনে এসেছিলেন তাদের বাদ দিয়ে কোয়াম 1 এর বিচ্ছিন্ন স্ত্রী, ফ্যাথিয়া তিতিলোলা, ওরফে তীতি মার্শাল এবং তাঁর নতুন স্ত্রী এমমানুয়েলা রোপো স্পটলাইটটিও চুরি করেছিলেন।
ফুজি তারকাদের বিচ্ছিন্ন স্ত্রী এবং নাচের মেঝেতে নতুন স্ত্রীর ভিডিওগুলি অনেক নাইজেরিয়ানকে কথা বলেছে।
কোয়াম 1 এর প্রাক্তন স্ত্রী 65 এ মারা যায়
বৈধ.এনজি এর আগে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে কোয়াম 1 তার প্রাক্তন স্ত্রী আলহাজা হাফসাত অ্যানিফোওশেকে হারিয়েছে।
তিনি 65 বছর বয়সে যখন তিনি বুধবার, 15 জানুয়ারির প্রথম দিকে মারা গিয়েছিলেন, একটি অঘোষিত কারণ থেকে।
লাগোস আইএসটি স্থানীয় কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের ডাঃ মেয়র মুইবি ফোলোইওকে একটি বিশেষ সহায়তা।
