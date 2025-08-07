কোয়াম 1 বিমানবন্দর কর্মীদের উপর অ্যালকোহল .ালার অভিযোগে প্রতিক্রিয়া জানায়

নাইজেরিয়ান ফুজি গায়কওয়েইউই মার্চালএল, কেএডব্লিউএএম 1 বা কে 1 ডি আলটিমেট নামে পরিচিত অবশেষে এটি সম্বোধন করেছে নাইজেরিয়ার ফেডারেল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে ঘিরে বিতর্ক (এফএএএন) ভ্যালু জেট ফ্লাইটে উঠার চেষ্টা করার সময়।
এর আগে যেমনটিউজগুরু ডটকম (টিএনজি) দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে, এফএএনএর মুখপাত্র ওবিয়াজেলি ওরা বুধবার এক বিবৃতিতে ফুজি সংগীতশিল্পীকে স্পিলিংয়ের অভিযোগ করেছেন বোর্ডিংয়ের সময় বিমানবন্দর কর্মীদের উপর অ্যালকোহল মঙ্গলবার নার্সারি সেক্টরিকাল স্টাডিজ এঞ্জাইক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, আবুইজার স্টাডিজ।
ওরা প্রকাশ করেছেন যে প্রবীণ গায়ককে বিমানটিতে অ্যালকোহল বহন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছিল; তবে তিনি শুনতে অস্বীকার করলেন।
কথা বলছি, তার মাধ্যমে কোয়াম 1 মিডিয়া সহযোগী, কুনলে রাশিদ প্রকাশ করেছিলেন যে কোনও মুহুর্তে গায়ককে এমনভাবে কাজ করেননি যা জীবন বিপন্ন বা সুরক্ষা বিধিমালা লঙ্ঘন করে।
রাশিদ জানিয়েছেন যে প্রশ্নে থাকা পদার্থটি, যা ভুলভাবে চাঞ্চল্যকর ছিল, বিমানটিতে উঠার অপেক্ষায় বিমানবন্দর লাউঞ্জে তাকে দেওয়া সরল পানীয় জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।
বিবৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে কে 1 এই ঘটনার শিকার ছিলেন, জোর দিয়েছিলেন, “তিনি এবং তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী ছাড়া আর কেউ সরাসরি জড়িত ছিলেন না। এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষকারী কয়েকজন উদ্বিগ্ন যাত্রী তাঁর কাছে শান্ত থাকার জন্য আবেদন করেছিলেন, তিনি যে অযৌক্তিক চাপের অধীনে ছিলেন তা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।
বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে, “আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে কিং ওয়াসিউ আইয়িন্দে মার্শাল (কে 1 ডি আলটিমেট) 5 আগস্ট, 2025 -এ একটি ভ্যালু জেট ফ্লাইটে উঠার চেষ্টা করার সময় অবিস্মরণীয় আচরণ প্রদর্শন করেছিল, অভিযোগ করা হয়েছে যে বিমানটি প্রোটোকল লঙ্ঘন করেছে। আমরা এই বিবরণটি কেবল নিরস্ত্রভাবেই বলা হয়নি তবে বিভ্রান্তিকরও।
“কোনও পর্যায়ে কে 1 এমনভাবে কাজ করতে পারেনি যা জীবনকে বিপন্ন করে বা সুরক্ষা বিধিমালা লঙ্ঘন করেছিল। পদার্থটি, যে প্রশ্নটি চাঞ্চল্যকর ছিল, বিমানবন্দরে উঠার জন্য অপেক্ষা করার সময় তাকে বিমানবন্দর লাউঞ্জে দেওয়া হয়েছিল, তাকে স্পষ্ট করার জন্য তাঁর শ্রদ্ধার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, পরিস্থিতি অপ্রয়োজনীয়ভাবে আরও বাড়ানো হয়েছিল।
“দাবি যে কে 1 বিমানটি অবরুদ্ধ করেছে বা অপারেশনগুলিকে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিশ্বব্যাপী সম্মানিত এবং প্রায়শই স্থানীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ভ্রমণকারী প্রবীণ শিল্পী, বিমান চালনা প্রোটোকলগুলিকে বোঝেন এবং কঠোরভাবে মেনে চলেন।
“যদি প্রকৃতপক্ষে তাঁর আচরণে অনুপযুক্ত কিছু থাকত, বিমানবন্দর সুরক্ষার প্রধান, এফএএএন এবং এনসিএএর মতো প্রাসঙ্গিক এজেন্সিগুলির কর্মকর্তারা, পাশাপাশি বিমানের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকও এয়ারলাইনের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যক্তিগতভাবে আপিল করার জন্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে আপিল করার জন্য কোনও বেসরকারী জেটকে উড়ে যাওয়ার জন্য অগ্রাহ্য করার ব্যবস্থা করতে পারতেন না। অফার।
“সাম্প্রতিক ঘটনাবলির আলোকে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এখন জড়িত পাইলট তার লাইসেন্স স্থগিত করেছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে, তিনি অবশ্যই দোষকে প্রতিবিম্বিত করার চেষ্টা করেন তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, তাকে অবশ্যই নিজেকে cover াকতে মিথ্যা বলতে হবে।
“আমরা গণমাধ্যম এবং জনসাধারণকে সংবেদনশীলতা এড়াতে এবং সত্যকে তাদের রায়কে গাইড করার জন্য সত্যকে অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। কে 1 আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী নাগরিক হিসাবে রয়ে গেছে এবং বিষয়টি দায়বদ্ধতার সাথে সমাধান হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে।”