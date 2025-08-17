You are Here
কোয়ার্টার ফাইনাল স্পট সিল করতে থ্রিলারে টাইগারস এজ ক্যামেরুন
News

কোয়ার্টার ফাইনাল স্পট সিল করতে থ্রিলারে টাইগারস এজ ক্যামেরুন

নাইজেরিয়ার পুরুষদের বাস্কেটবল দলডি’ টাইগারস, রবিবার সন্ধ্যায় ক্যামেরুনের অদম্য লায়ন্সকে 99-90 -এর একটি স্পন্দিত আফ্রোবাসকেট 2025 গ্রুপ বি সংঘর্ষে প্যাভিলহো মাল্টিউস ডি লুয়ান্ডায় সংঘর্ষের পরে তাদের চ্যাম্পিয়নশিপের শংসাপত্রগুলি আন্ডারলাইন করে।

টুর্নামেন্টে সরাসরি তাদের তৃতীয় বিজয় নাইজেরিয়াকে লুয়ান্ডায় অপরাজিত রান বাড়ানোর সময় কোয়ার্টার ফাইনালে একটি স্বয়ংক্রিয় টিকিট পেয়েছিল।

প্রথম ব্যাংক বিজ্ঞাপন

লুয়ান্ডায় মারাত্মক যুদ্ধ

প্রতিযোগিতার শুরুর দিকে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স তিউনিসিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি এনবিএ খেলোয়াড়কে গর্বিত করে এবং এক চমকপ্রদ বিপর্যয়কে সতেজ করে ক্যামেরুন, অভিপ্রায় দিয়ে শুরু করেছিলেন। ফ্যাবিয়ান আত্বা এবং ইয়ভেস মিসি প্রথম দিকে ছন্দে নামার সাথে সাথে তারা দ্রুত 5-0 ব্যবধানে এগিয়ে যায়।

নাইজেরিয়া অবশ্য ঝড়টি দেখেছিল। তাদের গভীরতা এবং সুরকারের সাথে, ডি’রগার্স আস্তে আস্তে পিছনে নিয়ন্ত্রণ কুস্তি করে, প্রথমার্ধটি ডাবল-ডিজিটের কুশন দিয়ে বন্ধ করে দেয়।

জোশ ওকোগি আবারও উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রতিরক্ষা নোঙ্গর করার সময় ১ points পয়েন্টে ing ালাও।

তৃতীয় কোয়ার্টারের মধ্যে, নাইজেরিয়া 30 টিরও বেশি পয়েন্টের একটি কমান্ডিং লিড তৈরি করেছিল, সম্ভবত জয়ের দিকে যাত্রা করেছিল।

তবে অদম্য সিংহগুলি তাদের কৃপণতা দেখিয়েছিল, চূড়ান্ত সময়কালে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আত্বের শার্পশুটিং এবং মিসির অভ্যন্তরীণ উপস্থিতি ঘাটতিটি শেষ মুহুর্তে মাত্র নয় পয়েন্টে কেটে ফেলেছে, নাইজেরিয়াকে জয়ের সুরক্ষার জন্য গভীর খনন করতে বাধ্য করেছে।

দেরিতে ডুবে থাকা সত্ত্বেও, নাইজেরিয়ার উচ্চতর শুটিং (ক্যামেরুনের ৪১ শতাংশের বিপক্ষে মাঠ থেকে ৫ 57 শতাংশ) এবং বোর্ডগুলিতে আধিপত্য (৩–-৩১ রিবাউন্ডস) সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়েছিল।

কোয়ার্টার ফাইনালের রাস্তা

এই ক্রাঞ্চ সংঘর্ষে ডি’ টাইগারদের যাত্রা ত্রুটিহীন ছিল। তারা তিউনিসিয়ার বিপক্ষে একটি বিবৃতি পারফরম্যান্স তৈরির আগে মাদাগাস্কারের বিপক্ষে রচিত 77-559 জয়ের সাথে তাদের প্রচার চালিয়েছিল, ওকোগির 33-পয়েন্টের মাস্টারক্লাসের পিছনে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্সকে 87-6666-এর পিছনে ফেলে দেয়।

আরও পড়ুন: আফ্রোবাসকেট 2025: নাইজেরিয়ার ডি’ টাইগাররা চূড়ান্ত স্কোয়াড উন্মোচন করেছে

ক্যামেরুনের বিপক্ষে জয়টি কেবল শেষ আটটিতে সরাসরি উত্তরণের গ্যারান্টি দেয় না, তবে ২০১৫ সালে ট্রফিটি উত্তোলনের 10 বছর পরে আফ্রোবাসকেট ক্রাউনটি পুনরায় দাবি করার জন্য নাইজেরিয়ার কেসকে আরও একটি স্পষ্ট পছন্দের হিসাবে শক্তিশালী করে।

ক্যামেরুনিয়ান পুনরুত্থান

ক্যামেরুন তাদের ধীরগতিতে শুরু করবে তবে এখনও ইতিবাচক নিতে পারে। আটেবা (১৯ পয়েন্ট) এবং মিসি (১৮ পয়েন্ট) চার্জের নেতৃত্ব দিয়ে তারা নকআউট পর্যায়ে একটি বিপজ্জনক শক্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রদর্শন করেছিল। তাদের আগের বিজয়, বিশেষত তিউনিসিয়ার বিরুদ্ধে জোরালো জয়, ইঙ্গিত দেয় যে অদম্য সিংহরা মহাদেশীয় পর্যায়ে একটি দল পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts