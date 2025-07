কোয়ালিশন এডিসিকে মার্ক হিসাবে গ্রহণ করে, আরগবেসোলা উদীয়মান পার্টির চেয়ারম্যান, সচিব

প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর, সিনেটের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডেভিড মার্ক, প্রাক্তন আনামব্রা রাজ্য গভর্নর পিটার ওবি এবং কাদুনার প্রাক্তন রাজ্যপাল নাসির এল-রুফাই নিয়ে গঠিত একটি নতুন রাজনৈতিক জোট আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসকে (এডিসি) আনুষ্ঠানিকভাবে তার রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে।

পার্টিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তনের অংশ হিসাবে, ডেভিড মার্ক জাতীয় চেয়ারম্যান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দুই-মেয়াদী ওসুন রাজ্য গভর্নর ওগবেনী রাউফ আরগবেসোলা, জাতীয় সচিব নিযুক্ত হয়েছেন এডিসি।

মঙ্গলবার আবুজাতে জোটের নেতা এবং দলীয় স্টেকহোল্ডারদের একটি উচ্চ-স্তরের বৈঠকের সময় এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

তার গ্রহণযোগ্যতার বক্তৃতায়, আরেগবেসোলা জরুরীতা এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন, আদর্শ এবং জনসেবা দ্বারা ভিত্তি করে মান-চালিত রাজনীতিতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

“এটি গভীর নম্রতা, গভীর কর্তব্য এবং আমাদের জনগণ, জাতি, জাতি এবং দলের জন্য অটল আশা নিয়ে যা আমি আমাদের গ্রেট পার্টির জাতীয় সচিব হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্টকে গ্রহণ করি,” আরেগবেসোলা ঘোষণা করেছিলেন।

তিনি তাঁর প্রতি তাদের আত্মবিশ্বাসের জন্য দলীয় নেতৃত্ব এবং জোটের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর প্রতিশ্রুতি জনগণ এবং জবাবদিহি প্রশাসনের নীতিগুলির প্রতি হবে।

“একটি রাজনৈতিক দল সুবিধাবাদের জন্য প্ল্যাটফর্ম নয়। এটি কয়েকজনের পক্ষে ক্ষমতার জন্য নিছক বাহন নয়, বা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য কোনও সরঞ্জাম নয়,” তিনি বলেছিলেন। “একটি রাজনৈতিক দল, তার সত্যবাদী আকারে, একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান – মূল্যবোধগুলিতে নির্মিত, আদর্শ দ্বারা পরিচালিত এবং এটি যে লোকদের সেবা করতে চায় তাদের কাছে দায়বদ্ধ।”

আরগবেসোলা নাইজেরিয়ার প্রচলিত রাজনৈতিক দলীয় সংস্কৃতি নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন, প্রভাবশালী দলগুলির মধ্যে আদর্শিক দিকনির্দেশনার ব্যাপক অভাবকে শোক করেছিলেন।

“আমাদের রাজনৈতিক আড়াআড়ি এমন দলগুলির দ্বারা জর্জরিত রয়েছে যার আদর্শিক গভীরতার অভাব রয়েছে। তারা খালি শেল – মার্জিং এবং বিভাজন, নীতি বা নীতিমালার চেয়ে বেশি নয়, ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের চেয়ে বেশি। জনগণের প্রতি খুব কমই বিবেচনা করা হয় না এবং দেশের জন্যও কম।”

অনুপ্রেরণার জন্য historical তিহাসিক মুক্তি আন্দোলনের উদ্ধৃতি দিয়ে, আরেগবেসোলা দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস (এএনসি) কে আদর্শ-ভিত্তিক, জনকেন্দ্রিক দল স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে তার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

“এএনসি নিখুঁত নয়, তবে এটি কোনও কিছুর পক্ষে দাঁড়িয়েছে It

তার এজেন্ডাটি ছড়িয়ে দিয়ে আরেগবেসোলা এডিসিকে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা এবং সেবার উপর নোঙ্গর করা একটি আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা নির্বাচনী চক্রের বাইরেও প্রসারিত।

“আমাদের অবশ্যই এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে হবে যেখানে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র কেবল প্রচার করা হয় না তবে অনুশীলন করা হয় … যেখানে যুবক, মহিলা এবং প্রান্তিকদের প্রতীকী অন্তর্ভুক্তি নয়, সত্যিকারের কণ্ঠ রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি আরও বলেছিলেন যে তাঁর নেতৃত্বে এডিসি ন্যায্য ও স্বচ্ছ অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা প্রচার করবে, ওয়ার্ড থেকে জাতীয় পর্যায়ে দলীয় কাঠামোকে ক্ষমতায়ন করবে এবং শিক্ষাবিদ, শ্রমিক, কৃষক, পেশাদার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহ মূল আগ্রহী গোষ্ঠীর জন্য স্বায়ত্তশাসিত ডানা স্থাপন করবে।

আরগবেসোলা আরও জোর দিয়েছিলেন যে দলটি দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন, চিলি এবং কেনিয়ার মতো দেশগুলিতে সফল রাজনৈতিক মডেলগুলি থেকে শিখতে আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলনগুলি গ্রহণ করবে।

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, “আমরা কী কাজ করে তা অধ্যয়ন করব এবং আমাদের স্থানীয় বাস্তবতার সাথে খাপ খায়।

তবে, আরেগবেসোলা সতর্ক করেছিলেন, “এটি কোনও সহজ কাজ নয় It এটি সময় নেবে It এটি ত্যাগ দাবি করবে But তবে এটি করা যেতে পারে।

“আমাকে জবাবদিহি করুন। আমি যখন বিপথগামী হই তখন আমাকে চ্যালেঞ্জ জানাই। এবং আমাদের দলটি পুনর্নির্মাণ করতে, এর আত্মাকে পুনরুদ্ধার করতে এবং রাজনীতিটিকে তার যথাযথ জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এই যাত্রা শুরু করার সাথে সাথে আমার সাথে দাঁড়াতে – জনগণের সেবা হিসাবে।”

পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি), লেবার পার্টি (এলপি), এবং সমস্ত প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) -র মূল ব্যক্তিত্বদের এডিসির জোটের গ্রহণের বিষয়টি নাইজেরিয়ার বর্তমান দ্বি-দলীয় আধিপত্য ব্যাহত করতে পারে এমন একটি ‘তৃতীয়-বাহিনী’ আন্দোলন হিসাবে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আরেগবেসোলা ক্ষমতাসীন এপিসির সদস্য হিসাবে রয়েছেন, আতিকু এখনও পিডিপির সাথে রয়েছেন, এবং পিটার ওবি লেবার পার্টির সদস্য হিসাবে রয়েছেন।