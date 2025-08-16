কোয়েসভি লেগুনা দে দুরানগো অঞ্চলের পরিবারগুলিকে আইনী নিশ্চিততা সরবরাহ করে

আইনী নিশ্চিততা এবং আবাসন ও জমির সম্পত্তিতে বৈধতার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য, রাজ্য ভূমি ও আবাসন কমিশন (সিওএসভিআই), জমির মেয়াদে নিয়মিত কর্মসূচির প্রচার করে।
“এই কর্মসূচির অর্থ একটি ভূমিকা দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি;
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে ২০২২ সাল থেকে ডুরানগো, গমেজ প্যালাসিও, লের্ডো, ভিসেন্টে গেরেরো এবং সান্টিয়াগো পাপাস্কিয়োও পৌরসভাগুলিতে 1,064 সম্পত্তি উপাধি সরবরাহ করা হয়েছে; যার মধ্যে ১১6 টি কলোনি এবং লেগুনের মহকুমার জমির সাথে সামঞ্জস্য করে, সরাসরি পরিবারগুলিকে উপকৃত করে যেগুলি আজ তাদের সম্পত্তিতে আইনী সুরক্ষা রয়েছে।
লা লেগুনার কোয়েসভির প্রধান ফ্রান্সিসকো বার্ডান রুয়েলাস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তারা সম্ভবত তাদের সম্পত্তি শিরোনাম গ্রহণ করতে পারে যারা বাস করেন: ফ্র্যাক। শতবর্ষী, ফ্র্যাক। কারম্যান ক্যারেন, এক্সপেনশন কারম্যান ক্যারেন, ফ্র্যাক। সান ফার্নান্দো এবং সান ফার্নান্দো এক্সটেনশন, পাশাপাশি গমেজ প্যালাসিও এবং লার্ডোর বিভিন্ন উপনিবেশ।
তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে উদ্দেশ্যটি হ'ল মালিকদের একটি আইনী দলিল প্রদান করা যা তাদের সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণ করে, পৌরসভা এবং রাজ্য উভয়ই সম্পর্কিত দৃষ্টান্তে নিবন্ধকরণ এবং নিবন্ধকরণ পরিচালনার মাধ্যমে।
অবশেষে, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে প্রোগ্রামটির বিকাশে, পৌরসভা ক্যাডাস্ট্রে (গমেজ প্যালাসিও এবং লারডো) এর ক্ষেত্রগুলি অংশ নেয়; পৌর ট্রেজারি (গমেজ প্যালাসিও এবং লারডো); স্টেট ক্যাডাস্ট্রে: রাজস্ব সংগ্রহ (গমেজ প্যালাসিও এবং লের্ডো) এবং সম্পত্তি ও বাণিজ্য পাবলিক রেজিস্ট্রি (গমেজ প্যালাসিও এবং লারডো)।