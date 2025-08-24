কোরা, এনএলএনজি অনার 11 লেখক

নাইজেরিয়ার সাহিত্যের দৃশ্যটি উইকএন্ডে জীবিত হয়েছিল, যেমনটি প্রাসঙ্গিক শিল্পের জন্য কমিটি (কোরা)সাহিত্যের জন্য নাইজেরিয়া পুরষ্কারের সাথে একত্রে, লাগোসের সাহিত্য পুরষ্কারের 2025 সংস্করণের জন্য দীর্ঘ তালিকাভুক্ত 11 জন লেখককে সম্মান জানাতে একটি বই পার্টির আয়োজন করেছিলেন।
ইভেন্টটি দীর্ঘ তালিকাভুক্ত লেখকদের প্রথম প্রকাশ্য উপস্থিতি চিহ্নিত করেছে। এটিতে বইয়ের পাঠ এবং একটি প্যানেল আলোচনার বৈশিষ্ট্যযুক্ত, লেখকরা শারীরিক এবং কার্যত উভয় অংশে অংশ নিয়েছেন। এই সমাবেশটি নাইজেরিয়ার গল্প বলার উদযাপনে লেখক, পাঠক, সাহিত্য উত্সাহী এবং গণমাধ্যমের সদস্যদের একত্রিত করেছিল।
কোয়ারা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সয়দত বোলাজোকো আলিয়ু সভাপতিত্বে বিচারক প্যানেল কর্তৃক মোট 252 এন্ট্রি থেকে লংলিস্টটি নির্বাচিত হয়েছিল। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছে নামদী আজিকিওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিফেন মানেফো ওজেন এবং চ্যানেলস বুক ক্লাবের হোস্ট মিঃ ওলাকুনলে কাসুমু।
ইভেন্টে তার মন্তব্যে, এনএলএনজির বাহ্যিক সম্পর্ক এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য এনএলএনজির জেনারেল ম্যানেজার, এনএলএনজি/কোরা বুক পার্টিকে অক্টোবরে বিজয়ীর ঘোষণার দিকে পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে একটি স্ট্যান্ডআউট হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
“এনএলএনজি/কোরা বুক পার্টি একটি অনন্য উদযাপন, যা লেখক, সাংবাদিক এবং সাহিত্যের প্রেমীদের একসাথে এমনভাবে আকর্ষণ করে যা নাইজেরিয়ান লেখায় উত্তেজনা এবং দৃশ্যমানতা নিয়ে আসে,” তিনি বলেছিলেন।
“এই বইটি পার্টি নাইজেরিয়ার সৃজনশীল ভবিষ্যতের প্রতি এনএলএনজি -র স্থায়ী বিশ্বাসের একটি প্রমাণ। শোনা যায় না, বিশ্বকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে নাইজেরিয়ার যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ তা রয়েছে, ”হর্সফল যোগ করেছেন।
হর্সফল চূড়ান্ত ঘোষণার আগে সাহিত্য সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা তুলে ধরে যোগ করে যোগ করে যে এনএলএনজি পুরষ্কারের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে লেখকদের উদযাপনের বাইরেও পুরষ্কারটি নাইজেরিয়ার সম্পাদনা, প্রকাশনা এবং সামগ্রিক সাহিত্যিক বাস্তুতন্ত্রের মানকে উন্নত করতে সহায়তা করেছে।
তিনি সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত লেখকদের প্রশংসা করে বলেছিলেন যে তাদের অর্জন তাদের পরিবার, জাতি এবং এনএলএনজি -র জন্য গর্বের উত্স।
এই অনুষ্ঠানে কথা বলতে গেলে, কোরার সেক্রেটারি-জেনারেল টয়িন আকিনোশো লেখক এবং তাদের শ্রোতাদের মধ্যে গভীর ব্যস্ততা বাড়ানোর ক্ষেত্রে পাবলিক সাহিত্যিক প্ল্যাটফর্মগুলির সমালোচনামূলক ভূমিকাটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।
তিনি এমন জায়গাগুলির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন যেখানে লেখক এবং পাঠকরা অর্থবহ সংলাপে জড়িত থাকতে পারেন, ধারণাগুলি বিনিময় করতে পারেন এবং লেখার পিছনে অনুপ্রেরণাগুলি অন্বেষণ করতে পারেন, যা তাঁর মতে গতিশীল সাহিত্য সংস্কৃতি বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
এখন এর একবিংশ বছরে, সাহিত্যের জন্য নাইজেরিয়া পুরষ্কারটি চারটি সাহিত্য ঘরানার মধ্যে বার্ষিক ঘোরে: গদ্য কল্পকাহিনী, কবিতা, নাটক এবং শিশুদের সাহিত্য।