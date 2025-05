কোরিক্স কপার দক্ষিণ নামিবিয়ার হাইব কপার প্রকল্পে ড্রিলের ফলাফলকে আরও উত্সাহিত করার ঘোষণা দিয়েছে

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রযোজ্য কানাডিয়ান সিকিওরিটিজ আইনটির অর্থের মধ্যে “সামনের দিকে তথ্য” রয়েছে। সামনের দিকের তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধতা ছাড়াই, কোম্পানির সম্প্রতি সমাপ্ত অর্থায়নগুলি এবং কোম্পানির ভবিষ্যত বা সম্ভাবনাগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার সম্পর্কিত বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। Generally, forward-looking information can be identified by the use of forward-looking terminology such as “plans”, “expects” or “does not expect “, “is expected “, “budget”, “scheduled”, “estimates”, “forecasts”, “intends”, “anticipates” or “does not anticipate”, or “believes”, or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results “may”, “could”, “করবে”, “সম্ভবত” বা “নেওয়া হবে”, “ঘটবে” বা “অর্জন করা”। ফরোয়ার্ড-চেহারার বিবৃতিগুলি অগত্যা বেশ কয়েকটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় যা পরিচালনার দ্বারা যুক্তিসঙ্গত হিসাবে বিবেচিত হলেও, অন্তর্নিহিতভাবে ব্যবসা, বাজার এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা এবং সংঘাতের অধীনে রয়েছে যা প্রকৃত ফলাফল, কর্মক্ষমতা বা কৃতিত্বগুলি সামনের দিকে প্রত্যাশিত বিবৃতি দ্বারা প্রকাশিত বা বর্ণিত থেকে বস্তুগতভাবে পৃথক হতে পারে। যদিও সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি সনাক্ত করার চেষ্টা করেছে যা প্রকৃত ফলাফলগুলি সামনের দিকে তথ্যের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের থেকে বস্তুগতভাবে পৃথক হতে পারে, অন্যান্য কারণগুলির ফলে ফলাফলগুলি প্রত্যাশিত, আনুমানিক বা উদ্দেশ্য হিসাবে না হতে পারে। এই জাতীয় তথ্য সঠিক প্রমাণিত হবে এমন কোনও নিশ্চয়তা থাকতে পারে না, কারণ প্রকৃত ফলাফল এবং ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি এই জাতীয় বিবৃতিতে প্রত্যাশিতদের থেকে বস্তুগতভাবে পৃথক হতে পারে। তদনুসারে, পাঠকদের সামনের দিকে নজর দেওয়া তথ্যের উপর অযৌক্তিক নির্ভরতা রাখা উচিত নয়। অন্যান্য কারণগুলি যা বস্তুগতভাবে এই জাতীয় প্রত্যাশিত তথ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে তা সংস্থার অতি সাম্প্রতিক বার্ষিক পরিচালন আলোচনা এবং বিশ্লেষণের ঝুঁকির কারণগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। প্রযোজ্য সিকিওরিটিজ আইন অনুসারে সংস্থাটি কোনও প্রত্যাশিত তথ্য আপডেট করার উদ্যোগ নেয় না।