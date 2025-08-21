কোরিয়ান যুদ্ধ পাও, 95, উত্তরে ফিরে আসার প্রয়াসে ব্যর্থ হয়েছে

বিবিসি কোরিয়ান, পায়জুতে
এই সপ্তাহের প্রথম দিকে একটি ঝলকানো সকালে, একটি অস্বাভাবিক বিশাল জনতা ইমজিংং স্টেশনে জড়ো হয়েছিল – উত্তর কোরিয়ার নিকটতম ইঞ্চি সিওলের মহানগরীর পাতাল রেল লাইনের শেষ স্টপ।
সেখানে কয়েক ডজন কর্মী ও পুলিশ অফিসার ছিলেন, এক ব্যক্তির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল: আহন হাক-সপ, 95 বছর বয়সী উত্তর কোরিয়ার প্রাক্তন যুদ্ধবন্দী যুদ্ধের বন্দী, যিনি বাড়ি যাচ্ছিলেন, তিনি কোরিয়ান উপদ্বীপকে বিভক্ত করে সীমান্তের অন্যদিকে।
মিঃ আহন তাঁর চূড়ান্ত যাত্রা বলেছিলেন – তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় তাঁর বেশিরভাগ জীবন কাটানোর পরে সেখানে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য উত্তরে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন, এর বেশিরভাগ অংশই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে।
তিনি কখনই এটিকে তৈরি করেননি: তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছিল কারণ দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার বলেছিল যে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় নেই।
তবে মিঃ আহন যতটা সম্ভব কাছে এসেছিলেন।
পালমোনারি এডিমা দ্বারা দুর্বল (ফুসফুসে তরল তৈরি করা), তিনি স্টেশন থেকে একীকরণ সেতুতে 30 মিনিটের পথ পরিচালনা করতে পারেন নি – বা টঙ্গিল ডেই -জিওও – দক্ষিণ কোরিয়াকে উত্তরে সংযুক্ত কয়েকটি প্যাসেজওয়ের মধ্যে একটি।
তাই তিনি সেতু থেকে প্রায় 200 মিটার গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে চূড়ান্ত প্রান্তে হাঁটলেন, দু’জন সমর্থক যিনি তাকে স্থির করেছিলেন তাদের দ্বারা ফ্ল্যাঙ্ক করেছিলেন।
তিনি উত্তর কোরিয়ার পতাকা ধরে ফিরে এসেছিলেন, এটি খুব কমই দেখা যায় এবং দক্ষিণে গভীরভাবে ঝাঁকুনির সাথে দেখা যায় এবং সাংবাদিকদের এবং ২০ জন বা ততোধিক স্বেচ্ছাসেবীদের সম্বোধন করেছিলেন যারা সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন।
“আমি কেবল আমার দেহকে সত্যিকারের স্বাধীন জমিতে বিশ্রাম দিতে চাই,” তিনি বলেছিলেন। “সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্ত একটি জমি।”
একটি অটল বিশ্বাস
আহন হাক-সপ যখন দক্ষিণ কোরিয়ানদের হাতে ধরা পড়েছিল তখন 23 বছর বয়সে।
তিন বছর আগে, তিনি যখন উত্তর-উত্তর কোরিয়ান শাসক কিম ইল-সাং দক্ষিণে আক্রমণ করেছিলেন তখন তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ে ছিলেন। কিম, যিনি এই দুটি কোরিয়াকে পুনরায় একত্রিত করতে চেয়েছিলেন, তিনি দাবি করেছিলেন যে দক্ষিণ ১৯৫০ সালের আক্রমণ শুরু করেছিল।
যারা এই বিশ্বাস করেছিলেন তাদের মধ্যে আহন ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালে উত্তর কোরিয়ার পিপলস আর্মিতে যোগাযোগ কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেছিলেন এবং তারপরে দক্ষিণে প্রেরণ করা একটি ইউনিট নিযুক্ত করা হয়েছিল।
১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি আর্মিস্টিসের তিন মাস আগে বন্দী হন এবং একই বছর কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিলেন। কোরিয়ান স্বাধীনতা দিবসে একটি বিশেষ ক্ষমা করার কারণে তাকে 42 বছরেরও বেশি সময় পরে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
উত্তর কোরিয়ার আরও অনেক বন্দীদের মতো মিঃ আহনকেও তাঁর কমিউনিস্ট সহানুভূতির একটি উল্লেখ “রেডহেড” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তিনি একটি উপযুক্ত চাকরি খুঁজে পেতে লড়াই করেছিলেন।
এটি সহজ ছিল না, তিনি জুলাইয়ের আগের একটি সাক্ষাত্কারে বিবিসিকে বলেছিলেন। তিনি বলেন, সরকার প্রথমে খুব বেশি সাহায্য করে নি, এজেন্টরা বছরের পর বছর ধরে তাকে অনুসরণ করেছিল। তিনি বিয়ে করেছিলেন, এমনকি একটি শিশুকেও উত্সাহিত করেছিলেন, তবে তিনি কখনও অনুভব করেননি যে তিনি সত্যই।
পুরো জুড়ে, তিনি জিম্পোর একটি ছোট্ট গ্রামে নিজের বাড়ি তৈরি করেছিলেন, নিকটতম একজন বেসামরিক লোক উত্তরের সীমান্তে বাস করতে পারেন।
তবুও 2000 সালে, তিনি আরও কয়েক ডজন বন্দী যারা ফিরে আসতে চেয়েছিলেন তাদের সাথে উত্তর দিকে ফেরত পাঠানোর সুযোগটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
তিনি তখন আশাবাদী ছিলেন যে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হবে, তাদের লোকেরা অবাধে পিছনে ভ্রমণ করতে সক্ষম হবে।
তবে তিনি থাকতে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে আমেরিকানদের পক্ষে ছেড়ে যাওয়া একটি জয় হবে।
“এ সময় তারা মার্কিন সামরিক প্রশাসনের (দক্ষিণে) চাপ দিচ্ছিল,” তিনি বলেছিলেন।
“আমি যদি উত্তরে ফিরে আসি তবে মনে হত যে আমি কেবল আমার নিজের শয়নকক্ষটি আমেরিকানদের হাতে তুলে দিচ্ছি – তাদের জন্য এটি খালি করছি। একজন মানুষ হিসাবে আমার বিবেক কেবল এটি অনুমতি দিতে পারে নি।”
সিওল এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক ছাড়া তিনি কী উল্লেখ করছেন তা পরিষ্কার নয়, যার মধ্যে একটি শক্তিশালী সামরিক জোট রয়েছে যা উত্তর থেকে যে কোনও আক্রমণ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার সুরক্ষার গ্যারান্টি দেয়।
এই সম্পর্কটি মিস্টার আহনকে গভীরভাবে বিরক্ত করে, যিনি কখনও কিম পরিবারের প্রচারকে বিশ্বাস করা বন্ধ করেননি – যে কোরিয়ান উপদ্বীপের পুনর্মিলনকে থামানো একমাত্র বিষয় ছিল একটি “সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা” এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার যা তাদের কাছে দেখেছিল।
‘Colon পনিবেশিক নিয়মের স্থানান্তর’
জন্ম 1930 সালে কোরিয়ান উপদ্বীপের জাপানের colon পনিবেশিক শাসনামলে মিঃ আহন তিন ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর দুটি ছোট বোনও ছিল।
দেশপ্রেম তাড়াতাড়ি শিকড় নিয়েছিল। তাঁর দাদা তাকে স্কুলে যেতে দিতে অস্বীকার করেছিলেন কারণ তিনি “আমাকে জাপানি বানাতে চাননি”, তিনি স্মরণ করেছিলেন। তাই তিনি তার দাদা মারা যাওয়ার পরে স্বাভাবিকের চেয়ে পরে স্কুল শুরু করেছিলেন।
১৯৪45 সালে জাপান আত্মসমর্পণ করলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটায় এবং এর কোরিয়ার উপনিবেশের অবসান ঘটায়, মিঃ আহন এবং তার ছোট ভাই, যিনি জাপানি সামরিক বাহিনীকে নির্জন করে দিয়েছিলেন, তারা গ্যাংওয়া দ্বীপের মাউন্ট মণির পাদদেশে তাদের খালার বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন।
“এটি মুক্তি ছিল না – এটি কেবল colon পনিবেশিক নিয়মের স্থানান্তর ছিল,” তিনি বলেছিলেন।
“একটি লিফলেট (আমরা দেখেছি) বলেছিলাম যে কোরিয়া মুক্ত করা হচ্ছে না, তবে পরিবর্তে মার্কিন সামরিক শাসন বাস্তবায়ন করা হবে। এটি এমনকি বলেছে যে কেউ যদি মার্কিন সামরিক আইন লঙ্ঘন করে তবে তাদের সামরিক আইনের অধীনে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হবে।”
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা কোরিয়ান উপদ্বীপে ঝামেলা করার সাথে সাথে তারা এটিকে বিভক্ত করতে সম্মত হয়েছিল। সোভিয়েতরা উত্তর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল, যেখানে তারা 1948 সাল পর্যন্ত একটি সামরিক প্রশাসন গঠন করেছিল।
১৯৫০ সালে কিম যখন আক্রমণ করেছিলেন, তখন দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সরকার ছিল – তবে মিঃ আহন, অনেক উত্তর কোরিয়ানদের মতো, বিশ্বাস করেন যে দক্ষিণরা এই সংঘাতকে উস্কে দিয়েছে এবং ওয়াশিংটনের সাথে এর জোট পুনর্মিলনকে বাধা দিয়েছে।
একটি পরিবর্তনশীল বিশ্ব
একবার তাকে ধরা পড়লে মিঃ আহন কারাগার এড়ানোর বেশ কয়েকটি সম্ভাবনা ছিল – তাকে উত্তর এবং এর কমিউনিস্ট আদর্শকে ত্যাগ করার নথিগুলিতে স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছিল, যাকে বলা হয়েছিল “রূপান্তর”। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান।
বুধবার সীমান্তের নিকটে জড়ো হওয়া ভিড়কে তিনি বলেছিলেন, “যেহেতু আমি রূপান্তরকরণের লিখিত শপথের স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছি, তাই আমাকে অবিরাম অপমান, নির্যাতন এবং সহিংসতা সহ্য করতে হয়েছিল – লজ্জা ও বেদনায় ভরা দিনগুলি।
দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার কখনই এই বিশেষ অভিযোগের সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানায় না, যদিও একটি বিশেষ কমিশন ২০০৪ সালে কারাগারে সহিংসতার কথা স্বীকার করেছিল। মিঃ আহন -এর প্রত্যক্ষ অভিযোগগুলি দক্ষিণ কোরিয়ার সত্য ও পুনর্মিলন কমিশন দ্বারা তদন্ত করা হয়েছিল, যা ২০০৯ সালে অতীতের মানবাধিকার অপব্যবহারের তদন্তকারী একটি স্বাধীন সংস্থা, যার মধ্যে দেখা গেছে যে সেখানে একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা কার্যকর করা হয়েছিল, যার মধ্যে একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা ছিল।
দক্ষিণ কোরিয়ায় এটি দীর্ঘদিন ধরে গৃহীত হয়েছে যে এই জাতীয় বন্দীরা প্রায়শই কারাগারের পিছনে সহিংসতার মুখোমুখি হয়।
মিঃ আহন তাঁর জুলাইয়ের সাক্ষাত্কারে স্মরণ করেছিলেন, “যখনই আমি চেতনা ফিরে পেয়েছি, আমি প্রথম যে জিনিসটি পরীক্ষা করেছিলাম তা ছিল আমার হাত – তাদের উপর কোনও লাল কালি ছিল কিনা তা দেখার জন্য।”
এটি সাধারণত ইঙ্গিত দেয় যে কেউ আদর্শিক রূপান্তরকরণের লিখিত শপথের জন্য একটি আঙুলের ছাপ চাপিয়ে দিয়েছিল।
“যদি না থাকে তবে আমি ভাবব, ‘তারা যা করুক না কেন, আমি জিতেছি’ এবং আমি সন্তুষ্ট বোধ করেছি।”
মিঃ আহন চলে যাওয়ার পর থেকে উত্তরটি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কিম ইল -সাংয়ের নাতি এখন দেশ চালাচ্ছেন – এটি একটি স্বচ্ছল স্বৈরশাসন যা ১৯৫০ সালের তুলনায় সমৃদ্ধ, তবে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসাবে রয়ে গেছে। মিঃ আহন ১৯৯০ এর দশকে কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করা ধ্বংসাত্মক দুর্ভিক্ষের জন্য উত্তরে ছিলেন না। সেখানে কয়েক হাজার হাজার হাজার পালিয়ে যায়, সেখানে তাদের জীবন থেকে বাঁচতে মারাত্মক ভ্রমণ করে।
মিঃ আহন অবশ্য উত্তরে যে কোনও মানবিক উদ্বেগের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছেন, মিডিয়াকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে দোষ দিয়েছেন এবং কেবল দেশের অন্ধকার দিক নিয়ে রিপোর্ট করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে উত্তর কোরিয়া সমৃদ্ধ করছে এবং রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণে সহায়তা করার জন্য সেনা প্রেরণের কিমের সিদ্ধান্তকে রক্ষা করছে।
মিঃ আহনের সময়ে এখানেও দক্ষিণে পরিবর্তিত হয়েছে – একবার দরিদ্র সামরিক একনায়কতন্ত্র একবার, এটি এখন ধনী, শক্তিশালী গণতন্ত্র। উত্তরের সাথে এর সম্পর্কের উত্থান -পতন হয়েছে, উন্মুক্ত শত্রুতা এবং আশাবাদী ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে গেছে।
তবে মিঃ আহনের বিশ্বাসগুলি দোলেনি। তিনি তাঁর জীবনের শেষ 30 বছরকে এমন একটি দেশের প্রতিবাদ করার জন্য উত্সর্গ করেছিলেন যা তিনি বিশ্বাস করেন যে এখনও দক্ষিণ কোরিয়া – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপনিবেশ স্থাপন করছে।
“তারা বলে যে মানুষ, প্রাণীর বিপরীতে, দুটি ধরণের জীবন রয়েছে। একটি হ’ল মৌলিক জৈবিক জীবন – আমরা যেখানে কথা বলি, খাওয়া, মলত্যাগ করি, ঘুম এবং আরও অনেক কিছু। দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক জীবন, যাকে আপনি যদি তাদের রাজনৈতিক জীবনকে একজন রোবট থেকে আলাদা করেন না, তবে তারা জুলাইয়ে বিবিসিকে বলেছেন।
“আমি এই সমস্ত বছর জাপানি colon পনিবেশিক শাসনের অধীনে বাস করেছি। তবে মৃত্যুর পরেও আমি (আমেরিকান) colon পনিবেশবাদের অধীনে সমাধিস্থ হতে চাই না।”