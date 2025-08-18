কোরি মেলক্রিস্ট বলেছেন যে তিনি ডিজনির লাইভ-অ্যাকশন ‘জটলা’ এর জন্য অডিশন দিয়েছেন

একটি বিকল্প মহাবিশ্বে, রানী শার্লট তারকা কোরি মেলক্রিস্ট তার পুনরায় শুরুতে কিং এবং প্রিন্স উভয়কেই লগইন করেছিলেন é
কথা বলছি সতেরো ম্যাগাজিন সম্প্রতি, দ্য ওয়াইএ অভিনেতা প্রকাশ করেছেন যে তিনি একবার তাঁর কথায়, ডিজনির লাইভ-অ্যাকশনের জন্য স্টার্লার অডিশনের চেয়ে কম জটলা। মাইলক্রিস্ট ড্যাশিং ফ্লিন রাইডারের ভূমিকার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, এমন একটি অংশ যা উত্স উপাদানের সংগীত প্রকৃতির কারণে গাওয়া প্রয়োজন।
“আমি মনে করি আমি এখনই এটি বলতে পারি কারণ আমি মনে করি না যে এটি আর ঘটছে, তবে আমি অডিশন দিয়েছি জটলা”মাইলক্রিস্ট শুরু হয়েছিল।
যখন তার আমার অক্সফোর্ড বছর সহশিল্পী সোফিয়া কারসন প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি যদি এই অংশটির জন্য গান করেন তবে অভিনেতা মেষশাবকভাবে মাথা ঘুরে গেলেন। “দেখুন? আমি এক বছর ধরে বলছিলাম যে সে গান করে,” কারসন বলেছিলেন। “এবং তিনি বলেছেন যে তিনি করেন না।”
কারসন চেষ্টা করার পরে চেষ্টা করার পরে, দ্য ব্রিজার্টন আলমাম রসিকতা করলেন, “আমাদের আর ফুটেজ নেই I
“না, এটি খুব ভাল ছিল না,” মাইলক্রিস্ট উপসংহারে এসেছিলেন। “তারা তখন আমাকে বলেছিল যে তারা গানের অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ চায়।”
অভিনেতা তখন রসিকতা করলেন যে তিনি এই ভূমিকাটি “খেলতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন”, কারসনের সাথে একমত হয়েছিলেন যে তাঁর “ফ্লিন রাইডার চুল” ছিল এবং প্রকল্পটি বাতিল হওয়ার কারণটি ছিল কারণ তিনি উপলব্ধ ছিলেন না।
সমস্ত রসিকতা বাদ দিয়ে, ডিজনি এপ্রিলে ফিরে ঘোষণা করেছিল যে এটি খ্যাতিমান ব্রাদার্স গ্রিম ফ্যারিটেলের উপর ভিত্তি করে প্রিয় ২০১০ সালের অ্যানিমেটেড মুভিটির লাইভ-অ্যাকশন অভিযোজনকে বিরতি দেবে রাপুনজেল – এর বিরক্তিকর পারফরম্যান্স অনুসরণ করে স্নো হোয়াইট বক্স অফিসে। হেলমার মাইকেল গ্রেসির অধীনে রিমেকটি আগে বিকাশে ছিল (সবচেয়ে বড় শোম্যান)। বিলম্বের সময়, প্রকল্পটি প্রাক-উত্পাদন পর্যায়ে ছিল কারণ এটি সম্ভাব্য প্রতিভাগুলির সাথে সভা স্থাপন শুরু করেছিল।