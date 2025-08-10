কোর্টনি কারদাশিয়ান নৌকায় যুবক ছেলের ছবিতে গরম জলে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
কর্টনি কারদাশিয়ান কিছুটা উত্তাপ ধরছে।
শুক্রবার, রিয়েলিটি স্টার এবং চার, 46 এর মা, আইডাহোতে তার পরিবারের ছুটির স্ন্যাপশটগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন। একটি ফটো, বিশেষত, তার 21 মাস বয়সী ছেলে রকি বৈশিষ্ট্যযুক্ত – তিনি স্বামী ট্র্যাভিস বার্কারের সাথে যাকে ভাগ করে নিয়েছেন – লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই একটি নৌকায় চড়ে।
“আত্মার জন্য খাবার,” কারদাশিয়ান পোস্টটির ক্যাপশন দিয়েছেন।
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা কারদাশিয়ানের প্যারেন্টিংয়ের সিদ্ধান্তে তাদের প্রতিক্রিয়াগুলি দ্রুত ভাগ করে নিয়েছিলেন।
“কোনও লাইফ জ্যাকেট নেই ??? এবং মাদার অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ডে যায় ……” একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছিলেন।
অন্য একজন লিখেছেন, “নৌকায় থাকাকালীন আপনার শিশুর উপর লাইফ জ্যাকেট না থাকা বেপরোয়া এবং অবৈধ,” অন্য একজন লিখেছেন।
একদিন পরে, কারদাশিয়ান প্রতিক্রিয়াটির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।
“আপডেট: একটি লাইফ ন্যস্ত কিনেছেন যা ফিট করে!” তিনি তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছিলেন, একটি শিশু জীবনের ন্যস্তের স্ক্রিনশট নিয়ে।
“ভাল খুঁজছেন। সত্যই কিছু বিপদ সম্পর্কে ভাবেননি,” তিনি আরও বলেছিলেন। “আমাকে সচেতন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং আশা করি এটি অন্যান্য মমিকে লাইফ ন্যস্ত না করে নির্দিষ্ট ধরণের নৌকা চালানোর ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করতে সহায়তা করে।”
অনুসরণকারীরা দ্রুত তার প্রতিক্রিয়ার জন্য লেমে প্রতিষ্ঠাতার প্রশংসা করেছিলেন।
একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছিলেন, “আমি পছন্দ করি যে রাগ করার পরিবর্তে তিনি পরামর্শ নিয়েছিলেন এবং তার সন্তানকে রক্ষা করতে চান। তিনি একজন দুর্দান্ত মা,” একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছিলেন। “তাকে আর ছেলেরা শাস্তি দেওয়ার দরকার নেই।”
“কর্টনির কাছ থেকে কী দুর্দান্ত প্রতিক্রিয়া। জীবনে অনেক সময় থাকে যখন আমরা কেবল কেউ এটিকে উল্লেখ না করা পর্যন্ত কিছু ভাবি না। দুর্দান্ত মায়ের প্রতিক্রিয়া,” অন্য একজন লিখেছেন।
কারদাশিয়ানের একজন প্রতিনিধি তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
এই প্রথম নয় যে কারদাশিয়ান প্যারেন্টিং পুলিশের শিকার হয়েছেন।
কারদাশিয়ান/জেনার ব্রুডের মধ্যে সবচেয়ে বড়রা অক্টোবরের নতুন মাসে স্বাগত জানিয়ে চিত্রগুলির একটি ক্যারোসেল ভাগ করে নিয়েছিল, তার বাইরে একটি প্রশ্নবিদ্ধ লন ডিসপ্লে বিশিষ্টভাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বাসস্থান
দুটি বিশাল inflatable কঙ্কাল উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং একটি গাছের নীচে ঘাসের উপরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, একটি দৈত্য কঙ্কালটি অন্য প্লাস্টিকের কঙ্কালের উপরে একটি পরামর্শমূলক পদ্ধতিতে বসে ছিল, তার অনুসারীদের কল্পনাও সামান্য রেখেছিল।
একজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী লিখেছেন, “ইনফ্ল্যাটেবলগুলি ক্রিঞ্জ,” অন্য একজন মন্তব্য করেছিলেন, “আপনার বাচ্চারা সেই কঙ্কালগুলি দেখতে পারে।”
একজন অনুগামী লিখেছেন, “চার বাচ্চার মা হিসাবে আমি এটি ঘৃণ্য মনে করি যে আপনি এই inflatables এর সাথে এটি করবেন।”
২০২১ সালে তাদের সম্পর্ক প্রকাশের পর থেকে বার্কার এবং কারদাশিয়ান জনসাধারণের স্নেহের প্রদর্শন থেকে দূরে সরে যায়নি।
এই দম্পতি নভেম্বরে বেবি রকিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চলাকালীন গিঁট বেঁধে দেওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় পরে রূপকথার বিবাহ ইতালিতে।
তার প্রাক্তন অংশীদার স্কট ডিসিকের সাথে তার তিনটি সন্তান রয়েছে, বার্কারের প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে তিনটি বাচ্চা রয়েছে, মোকলার
ফক্স নিউজ ডিজিটালের ট্রেসি রাইট এই পোস্টে অবদান রেখেছিল।