কোর্টনি স্টডডেন গরুর মাংসের উপরে ক্রিসি টেগেনের কাছে পৌঁছেছিলেন, উপেক্ষা করা হয়েছিল
News

কোর্টনি স্টডডেন গরুর মাংসের উপরে ক্রিসি টেগেনের কাছে পৌঁছেছিলেন, উপেক্ষা করা হয়েছিল

কোর্টনি স্টোডেন
আমি গরুর মাংসের উপরে ক্রিসি পৌঁছেছি …
সে কখনই সাড়া দেয়নি !!!

প্রকাশিত

ক্রিসি টিগেন কোর্টনি স্টোডেন গেটি কমপ 2

কোর্টনি স্টোডেন তিনি বলেন যে তিনি একটি জলপাই শাখা প্রসারিত করেছেন ক্রিসি … এবং তারপর ভূত পেয়েছে !!!

কোর্টনি দাবি করেছেন মেঘান মার্কেলরান্নার শো।

ইনস্টাগ্রাম মিডিয়া লোড করার জন্য আপনার অনুমতিটির জন্য অপেক্ষা করছি।

তিনি বলেছেন যে তিনি ক্রিসিকে বলেছিলেন যে তিনি সেখানে ছিলেন যদি তিনি কখনও কথা বলতে চান এবং পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি ভাবেন না যে লোকেরা অনলাইনে ক্রিসিকে হুমকি দেওয়া উচিত।


একটি দুর্দান্ত অঙ্গভঙ্গির মতো শোনাচ্ছে … তবে কোর্টনি বলেছেন ক্রিসি এখনও সাড়া দিতে পারেনি এবং তাকে উপেক্ষা করছে।

কোর্টনি স্টডডেন ক্রিসি টেগেন

যদিও এটি কোর্টনির কাছে অবাক হয়ে আসতে পারে, তবে এই দুজনের মধ্যে ইতিহাস দেওয়া এই সমস্ত হতবাক নয়।

যেমন আপনি জানেন … আগের দিন, টেগেন একাধিকবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন যে তিনি কোর্টনিকে ঘৃণা করেছিলেন এবং এমনকি বলেছিলেন যে তার কল্পনা স্টডডেনের পক্ষে “ময়লা ন্যাপ” নেওয়ার জন্য।

0614-ক্রিসি-টেইগেন-কোর্টনি-স্টোডেন-টুইটস -01

ক্রিসি প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন, তবে কোর্টনি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন তিনি আত্মহত্যা বিবেচনা করেছিলেন সমস্ত সাইবার বুলিং থেকে তিনি তার জীবনে সহ্য করেছেন।

কোর্টনি একটি স্ক্রিন রেকর্ডিং পোস্ট করেছেন যা দেখানো হয়েছে ক্রিসি তার একটি গল্প দেখেছেন … তবে তিনি ডিএমটি দেখিয়েছিলেন না তিনি বলেছেন যে তিনি টেগেনকে প্রেরণ করেছেন এবং কথিত বার্তাটি এমনকি পড়া হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।


আলিঙ্গন হোগান-অন্তর্ভুক্তি

আমরা ক্রিসির শিবিরে পৌঁছেছি … এখনও পর্যন্ত, কোনও কথা ফিরে নেই।

আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ যদি লড়াই করছেন বা সংকটে পড়ছেন তবে সহায়তা পাওয়া যায়। কল বা টেক্সট 988 বা চ্যাট করুন 988lifline.org

