কোলো মুয়ানি এমপোলির উপরে জুভেন্টাসের রুটে একটি পার্থক্য তৈরি করে

ছবি: ভ্যালারিও পেনিসিনো / গেটি চিত্র – ক্যাপশন: কোলো মুয়ানি এম্পোলি / প্লে 1010 এ টার্নে জুভেন্টাসের প্রথম গোলটি করতে কিক করেছে

বাড়িতে এম্পোলির বিপক্ষে প্রচণ্ড ভয় পেয়েও জুভেন্টাস দ্বিতীয়ার্ধে সুস্থ হয়ে উঠল, পরিণত হয়েছিল এবং ৪-১ গোলে ছুঁড়ে মারল, কোলো মুয়ানি (দুই), ভ্লাহোভিচ এবং ফ্রান্সিসকো কনসিইয়োর গোল করে। জুভেন্টাস অ্যারেনায় রোল করা 23 তম রাউন্ডের জন্য এই গেমটি পরিদর্শনকারী দল ছিল, যা প্রথম মিনিটে আরও ভাল, বেশিরভাগ সময়ের জন্য ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা করে। যাইহোক, এটি শেষ পর্যন্ত দশ খেলোয়াড় ছিল, এটি চূড়ান্ত মিনিটে গোলগুলি নিয়েছিল। জুভ জয়ের প্রাপ্য, তবে 4-1 ছিল একটি বিভ্রান্তিকর স্কোর।

৪০ পয়েন্ট নিয়ে জুভেন্টাস চতুর্থ স্থানে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পরের মরসুমে চ্যাম্পিয়নদের শূন্যতার লড়াইয়ে প্রবেশ করে। তবে এটি এখনও লাজিও ছাড়িয়ে যেতে পারে। এম্পোলির 21 পয়েন্ট রয়েছে, 17 তম (রিলিগেশন জোনের বাইরে প্রথম), তবে রাউন্ডের শেষে জেড 3 এ প্রবেশ করবে না

এম্পোলি বিস্ময়

প্রথম 20 মিনিটে এম্পোলি অবাক হয়েছিল। সর্বোপরি, তিনি শীঘ্রই বাম দিক থেকে একটি কোণ লুকিয়ে একটি স্কিগলিও গোলটি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। এবং একটি চিহ্নিত জরিমানা ছাড়াও তার কমপক্ষে আরও একটি দুর্দান্ত সুযোগ ছিল, তবে ভের দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল, কারণ নাটকটির শুরুতে বলটিতে হাতের স্পর্শ ছিল। কেবল 20 মিনিটের পরে জুভেন্টাস গেমটি ভারসাম্য বজায় রেখেছিল, কোনও কোণার শেষের পরেই গোলটি পেয়েছিল। সেট -পিস নাটকগুলিতে প্রায় প্রসারিত এবং এমনকি নাটকটির শুরুতে হাতের স্পর্শের কারণে একটি ভের -অ্যানুল্লাইড পেনাল্টি ছিল। 20 মিনিটের পরে, জুভ বড় হয়। নিকো গঞ্জালেজের খুব ভাল সুযোগ ছিল, তবে গোলরক্ষক ভাস্কেজ সংরক্ষণ করেছিলেন এবং প্রায় গোল করেছিলেন। দলটি স্কোরের পিছনে বিরতিতে গিয়েছিল।

কোলো মুয়ানি খেলা হয়ে ওঠে

দ্বিতীয়ার্ধে, জুভেন্টাস তাদের খেলাটি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং কোলো মুয়ানির কাছ থেকে দুই মিনিটের মধ্যে দুটি গোলের সাথে পরিণত হন। 15 বছর বয়সে, ফরাসীরা কোপমাইনারদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, গোগলিচিডজের দেহে জিতেছিলেন এবং সমস্ত কিছু একই করে তোলার জন্য বিভাগে লাথি মেরেছিলেন। দুই মিনিট পরে, পালা: ইয়েলডিজ ওয়েহের দিকে রোলড, যিনি লাথি মেরেছিলেন। হাফওয়ে, বলটি কোলো মুয়ানিকে আঘাত করে এবং প্রবেশ করল।

At 38, when Empoli was trying to sketch a reaction to seek the draw, Maleh made an ugly foul in Nico González and was expelled, leaving the team with ten players. এটি পরিদর্শনকারী দলকে হত্যা করেছিল, যা চূড়ান্ত মিনিটে আরও দুটি গোল নিয়েছিল। In the end, at 45, Juve expanded with a Vlahovic bomb, which left the bench and left hers by kicking from outside the area after receiving a beautiful pass from Francisco Conceição. 47 -এ, ফ্রান্সিসকো কনসিয়ো একটি গভীরতার পাস পেয়েছিল, এলাকায় প্রবেশ করে একটি বোমা পাঠিয়েছিল।

ইতালিয়ান রাউন্ড 23 তম গেমস

শুক্রবার (31/1)

পারমা 1 × 3 লেসে

শনিবার (1/2)

উডিনিজ 3×2 ভেনিজিয়া

মনজা 0x1 ভেরোনা

আটলান্টা 1 × 1 তুরিন

বোলগনা 2 × 0 কমো

ডোমিংগো (2/2)

জুভেন্টাস 4 × 1 এমপোলি

ফিওরেন্টিনা এক্স জেনোয়া – 11 এইচ

মিলান এক্স ইন্টার মিলান – 14 এইচ

রোমা এক্স নেপোলি – 16 এইচ 45

সোমবার (3/2)

ক্যাগলিয়ারি এক্স লাজিও – 16 এইচ 45

