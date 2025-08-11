You are Here
কোস্টগার্ড বলেছেন চীন মার্কিন আর্টিকের ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে তুলছে
কোস্টগার্ড বলেছেন চীন মার্কিন আর্টিকের ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে তুলছে

কোস্টগার্ড মার্কিন আর্কটিকের “চীনা গবেষণা জাহাজের ক্রিয়াকলাপ” সম্পর্কে সতর্ক করেছিল কারণ এটি এই অঞ্চলের একাধিক জাহাজকে সাড়া দিয়েছিল।

সংস্থাটি বলেছে যে এটি সম্প্রতি “ইউএস আর্টিকের পরিচালিত দুটি চীনা গবেষণা জাহাজ সনাক্ত করেছে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং বর্তমানে মার্কিন আর্টিকের বা তার কাছাকাছি মোট পাঁচটি অনুরূপ জাহাজ পর্যবেক্ষণ করছে।”

“৫ ই আগস্ট, এয়ার স্টেশন কোডিয়াকের একটি সি -130 জে হারকিউলিসের স্থির উইং বিমানগুলি চীনা গবেষণা জাহাজ জি ডি এবং ঝং শান দা জিউ জি ডি ডি উভয় জাহাজকেই সাগর সাগরে উত্তর-পূর্বে স্থানান্তরিত করছিল,” কোস্টগার্ড জানিয়েছেন।

“August ই আগস্ট, মার্কিন কোস্টগার্ড কাটার ওয়েশের ক্রু (ডাব্লুএমএসএল 75১১) আবার ঝং শান দা জিউ জি ডি ডি -র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল কারণ এটি আর্কটিক বৃত্তের উপরে চুকচি সাগরে উত্তর দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছিল,” তারা যোগ করেছে।

ট্রাম্প আর্কটিক পাওয়ার শিফটে ইউএস নর্দার্ন কমান্ডের অধীনে গ্রিনল্যান্ড সামরিক ইনস্টলেশনকে সরিয়ে নিয়েছেন

চীনা গবেষণা জাহাজ ঝং শান দা জিউ জি ডি এয়ার স্টেশন কোদিয়াক থেকে কোস্টগার্ড সি -130 জে হারকিউলিস বিমান তোলা একটি বায়বীয় নজরদারি ছবিতে দেখা গেছে। (ইউএস কোস্ট গার্ড)

কোস্টগার্ড সি -130 জে হারকিউলিস থেকে নেওয়া ঝং শান দা জিউ জি ডি-এর একটি ছবি প্রকাশ করেছে। তারা উল্লেখ করেছে যে বিমান এবং ওয়েশে “অপারেশন ফ্রন্টিয়ার সেন্টিনেলের অধীনে টহল দিচ্ছিল, এটি একটি অপারেশন যা আলাস্কান এবং মার্কিন আর্টিক ওয়াটার্সের আশেপাশে পরিচালিত বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া জানায়।”

মতামত: রাশিয়া, চীন শিল্পীর নিয়ন্ত্রণ দখল করার চেষ্টা করছে। আমরা তাদের সফল হতে পারি না

ইউএস কোস্টগার্ডের কিংবদন্তি-শ্রেণীর কাটার ইউএসসিজিসি ওয়েশে সান ফ্রান্সিসকো উপসাগর দিয়ে 2023 সালের অক্টোবরে সান ফ্রান্সিসকো ফ্লিট সপ্তাহের সময় জাহাজগুলির কুচকাওয়াজের জন্য ভ্রমণ করেছেন। ইউএসসিজিসি ওয়েশ সম্প্রতি মার্কিন আর্টিকের একটি চীনা গবেষণা জাহাজকে সাড়া দিয়েছিল, কোস্ট গার্ড জানিয়েছে। এসএফএফডাব্লু আমেরিকান জনগণের জন্য নৌবাহিনী, মেরিন কর্পস এবং কোস্টগার্ড দলগুলির সাথে দেখা করার এবং আমেরিকার সমুদ্র পরিষেবাগুলির অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি সুযোগ। ফ্লিট সপ্তাহের সময়, পরিষেবা সদস্যরা বিভিন্ন সম্প্রদায় পরিষেবা ইভেন্টগুলিতে, সম্প্রদায়কে প্রদর্শন করার ক্ষমতা এবং সরঞ্জামগুলিতে অংশ নেয় এবং শহর এবং এর আশেপাশের অঞ্চলগুলির আতিথেয়তা উপভোগ করে।

“জুলাইয়ে, কোস্টগার্ড আর্কটিক জেলা একটি সি -130 জে হারকিউলিস স্থির উইং বিমান মোতায়েন করেছে এয়ার স্টেশন কোডিয়াক থেকে জ্যু লং 2, অন্য একটি চীনা গবেষণা জাহাজ, প্রায় 290 নটিক্যাল মাইল উত্তরে আলাস্কা থেকে প্রায় 290 নটিক্যাল মাইল উত্তরে,” কোস্ট গার্ড আরও বলেছে।

কর্মকর্তাদের মতে, চীনা জাহাজগুলির দর্শন এই অঞ্চলে “বর্ধিত ক্রিয়াকলাপের তিন বছরের প্রবণতা” এর অংশ।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম আলাস্কার কোডিয়াক স্টেশনে ১ March মার্চ, ২০২৫ সালে ইউএস কোস্ট গার্ড এয়ার স্টেশন কোডিয়াকের এইচসি -১৩০ জে বিমানের বিমানের সফরের সময় সন্ধান করছেন। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে অ্যালেক্স ব্র্যান্ডন/এএফপি)

সংস্থাটি বলেছে, “কোস্টগার্ড আর্কটিক জেলা আন্তর্জাতিক অংশীদার, ইউএস নর্দার্ন কমান্ড এবং আলাস্কান কমান্ডের সাথে একত্রে কাজ করে যা মার্কিন সার্বভৌম জলের নিকটে পরিচালিত বিদেশী জাহাজগুলির ক্রিয়াকলাপ এবং হোমল্যান্ড সুরক্ষা, স্বদেশের প্রতিরক্ষা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বর্ধিত আউটার কন্টিনেন্টাল শেল্ফের ক্রিয়াকলাপকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করতে কাজ করে,” সংস্থাটি বলেছে।

গ্রেগ নরম্যান ফক্স নিউজ ডিজিটালের একজন প্রতিবেদক।

