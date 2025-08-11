কোস্টগার্ড বলেছেন চীন মার্কিন আর্টিকের ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে তুলছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
কোস্টগার্ড মার্কিন আর্কটিকের “চীনা গবেষণা জাহাজের ক্রিয়াকলাপ” সম্পর্কে সতর্ক করেছিল কারণ এটি এই অঞ্চলের একাধিক জাহাজকে সাড়া দিয়েছিল।
সংস্থাটি বলেছে যে এটি সম্প্রতি “ইউএস আর্টিকের পরিচালিত দুটি চীনা গবেষণা জাহাজ সনাক্ত করেছে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং বর্তমানে মার্কিন আর্টিকের বা তার কাছাকাছি মোট পাঁচটি অনুরূপ জাহাজ পর্যবেক্ষণ করছে।”
“৫ ই আগস্ট, এয়ার স্টেশন কোডিয়াকের একটি সি -130 জে হারকিউলিসের স্থির উইং বিমানগুলি চীনা গবেষণা জাহাজ জি ডি এবং ঝং শান দা জিউ জি ডি ডি উভয় জাহাজকেই সাগর সাগরে উত্তর-পূর্বে স্থানান্তরিত করছিল,” কোস্টগার্ড জানিয়েছেন।
“August ই আগস্ট, মার্কিন কোস্টগার্ড কাটার ওয়েশের ক্রু (ডাব্লুএমএসএল 75১১) আবার ঝং শান দা জিউ জি ডি ডি -র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল কারণ এটি আর্কটিক বৃত্তের উপরে চুকচি সাগরে উত্তর দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছিল,” তারা যোগ করেছে।
কোস্টগার্ড সি -130 জে হারকিউলিস থেকে নেওয়া ঝং শান দা জিউ জি ডি-এর একটি ছবি প্রকাশ করেছে। তারা উল্লেখ করেছে যে বিমান এবং ওয়েশে “অপারেশন ফ্রন্টিয়ার সেন্টিনেলের অধীনে টহল দিচ্ছিল, এটি একটি অপারেশন যা আলাস্কান এবং মার্কিন আর্টিক ওয়াটার্সের আশেপাশে পরিচালিত বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া জানায়।”
“জুলাইয়ে, কোস্টগার্ড আর্কটিক জেলা একটি সি -130 জে হারকিউলিস স্থির উইং বিমান মোতায়েন করেছে এয়ার স্টেশন কোডিয়াক থেকে জ্যু লং 2, অন্য একটি চীনা গবেষণা জাহাজ, প্রায় 290 নটিক্যাল মাইল উত্তরে আলাস্কা থেকে প্রায় 290 নটিক্যাল মাইল উত্তরে,” কোস্ট গার্ড আরও বলেছে।
কর্মকর্তাদের মতে, চীনা জাহাজগুলির দর্শন এই অঞ্চলে “বর্ধিত ক্রিয়াকলাপের তিন বছরের প্রবণতা” এর অংশ।
সংস্থাটি বলেছে, “কোস্টগার্ড আর্কটিক জেলা আন্তর্জাতিক অংশীদার, ইউএস নর্দার্ন কমান্ড এবং আলাস্কান কমান্ডের সাথে একত্রে কাজ করে যা মার্কিন সার্বভৌম জলের নিকটে পরিচালিত বিদেশী জাহাজগুলির ক্রিয়াকলাপ এবং হোমল্যান্ড সুরক্ষা, স্বদেশের প্রতিরক্ষা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বর্ধিত আউটার কন্টিনেন্টাল শেল্ফের ক্রিয়াকলাপকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করতে কাজ করে,” সংস্থাটি বলেছে।