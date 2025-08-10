You are Here
কোস্টা কফি 16 টি বন্ধের পরে অন্য একটি দোকান বন্ধ করে – বন্ধের সম্পূর্ণ তালিকা | ইউকে | খবর
কোস্টা কফি 16 টি বন্ধের পরে অন্য একটি দোকান বন্ধ করে – বন্ধের সম্পূর্ণ তালিকা | ইউকে | খবর

আর একটি কোস্টা কফি স্টোর তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, গত বছরে বন্ধ হওয়ার জন্য আরও এক ডজনেরও বেশি শাখায় যোগ দিয়েছে। গত মাসে উইল্টশায়ারের মার্লবারো হাই স্ট্রিটের কোস্টার শপের পরে স্থানীয়রা তাদের হতাশা ভাগ করে নিয়েছে।

স্থানীয় প্রতিবেদন অনুসারে, স্টোরটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, সমস্ত কোস্টা স্বাক্ষর সরানো হয়েছে। মার্লবারো হাই স্ট্রিটের ভাল পছন্দ করা দোকান বন্ধ করার জন্য কোনও কারণ দেওয়া হয়নি। কোস্টার একজন মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন যে স্টোরটি 17 জুলাই ট্রেডিং বন্ধ করে দিয়েছে।

মুখপাত্র বলেছেন গেজেট এবং হেরাল্ড: “আমাদের বেশিরভাগ প্রতিভাবান দলের সদস্যরা আশেপাশের অঞ্চলে কোস্টা কফি স্টোরগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে।”

একজন স্থানীয় বলেছিলেন যে এই বন্ধটি মার্লবারোর জন্য একটি “ভয়াবহ ক্ষতি” ছিল, অন্য একজন যোগ করেছেন এটি “এত লজ্জাজনক”, স্টোরটিকে “একটি দুর্দান্ত কফি শপ” হিসাবে বর্ণনা করে।

ব্রিটেনের চলমান উচ্চ রাস্তার সংগ্রামগুলি ভালভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। খুচরা বিক্রেতারা অনলাইন স্টোর, উচ্চ ভাড়া ব্যয় এবং ধীর ভোক্তাদের ব্যয় থেকে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি।

নতুন ব্রিটিশ খুচরা কনসোর্টিয়াম-সংবেদনশীল তথ্য অনুসারে, যুক্তরাজ্যের সাতটি দোকান খালি রয়েছে।

এটি আরও দেখতে পেল যে খুচরা প্রতি গ্রীষ্মের জন্য একটি প্রত্যাশিত গ্রীষ্মের উত্সাহটি টানা দ্বিতীয় বছরে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে, জুলাইয়ের বছরে মোট যুক্তরাজ্যের পদক্ষেপ 0.4% কমেছে, যখন হাই স্ট্রিটে শপ্পার ভিজিটগুলি 1.7% হ্রাস পেয়েছে।

যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম কফি ব্র্যান্ড কোস্টা কফি 2019 সালে কোকা-কোলা দ্বারা £ 3.9 বিলিয়ন ডলারে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল It এটি যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ড এবং আন্তর্জাতিক ক্যাফে জুড়ে 2,700 এরও বেশি স্টোর রয়েছে।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে বলে জানা গেছে, বেশ কয়েকটি আউটলেট বন্ধ হয়ে গেছে।

স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে, 2024 সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে এগুলি বন্ধ ছিল কোস্টা কফি শপ:

