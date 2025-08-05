কোস্ট গার্ডের প্রতিবেদনে ওশেনগেট টাইটান নিমজ্জনযোগ্য ট্র্যাজেডি ‘প্রতিরোধযোগ্য’

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
টাইটান নিমজ্জনযোগ্য বিপর্যয়ের বিষয়ে এক নতুন প্রতিবেদন যা পাঁচ জনকে হত্যা করেছিল তা প্রকাশ করেছে যে ট্র্যাজেডিটি প্রতিরোধযোগ্য ছিল, এবং একটি ত্রুটিযুক্ত পরীক্ষামূলক নকশার ফলস্বরূপ এবং সুরক্ষা সতর্কতাগুলি উপেক্ষা করেছে – ওশেনগেটের সিইও স্টকটন রাশকে বিশেষ অপরাধবোধের সাথে রেখেছিল।
ইউএস কোস্ট গার্ডের (ইউএসসিজি) ৩৩৫ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি হ’ল আজ অবধি ট্র্যাজেডির বিষয়ে প্রথম পূর্ণ সরকারী পোস্ট-মর্টেম এবং প্রথম সরকারী নথি যা স্পষ্টতই দুর্বৃত্ত জাহাজের এখন নির্বোধ অপারেটর ওশানগেটকে দোষ নির্ধারণ করে।
এই প্রতিবেদনে ছুটে যাওয়া নিমজ্জনযোগ্য ব্যর্থতার স্থপতি হিসাবে ছুটে গেছে, যিনি জাহাজের ত্রুটিযুক্ত নকশা সম্পর্কে ইঞ্জিনিয়ারদের সতর্কতাগুলি বাতিল করেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত 2023 সালে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের টাইটানিক ধ্বংসস্তূপের কাছে জাহাজটি প্ররোচিত করেছিল, যার ফলে পাঁচটি দখলদারদের তাত্ক্ষণিক মৃত্যু হয়েছিল।
আটলান্টিক মহাসাগরের প্রায় ১১,০০০ ফুট নীচে যখন টাইটানকে চালিত করছিলেন তখন রাশ, ব্যর্থ মডেল পরীক্ষা এবং শিল্পের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাঁচ ইঞ্চি পুরু কার্বন ফাইবার হুল ব্যবহার করার জন্য জোর দিয়েছিলেন। নিমজ্জনযোগ্যদের ভিউপোর্টটি কেবল 2,130 ফুট গভীরতার জন্য রেট দেওয়া হয়েছিল, এটি টাইটানিকের কাছে পৌঁছানোর জন্য 12,500 ফুটের চেয়ে অনেক কম।
“এই সামুদ্রিক দুর্ঘটনা এবং পাঁচটি প্রাণহানির ক্ষতি প্রতিরোধযোগ্য ছিল,” ইউএসসিজি টাইটান মেরিন বোর্ড অফ ইনভেস্টিগেশন (এমবিআই) চেয়ারম্যান জেসন নিউউবাউর বলেছেন। “দু’বছরের তদন্তে একাধিক অবদানকারী কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে যা এই ট্র্যাজেডির দিকে পরিচালিত করে, ভবিষ্যতের ঘটনা রোধে শিখে নেওয়া মূল্যবান পাঠ সরবরাহ করে।”
পূর্ববর্তী প্রতিবেদনগুলি টাইটানের প্ররোচনার প্রযুক্তিগত কারণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল তবে দোষ নির্ধারণের অভাব বন্ধ করে দিয়েছে।
প্রতিবেদনে দেখা গেছে, “মিঃ রাশ কোম্পানির অপারেশন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সিদ্ধান্তের প্রতিটি দিকের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছিলেন … সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে তাঁর অস্বীকার এবং তার প্রভাবশালী নেতৃত্বের স্টাইলটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছিল যেখানে টাইটানের চূড়ান্ত প্ররোচনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে ওঠে,” প্রতিবেদনে দেখা গেছে।
বোর্ড নির্ধারণ করেছে যে প্রাথমিক অবদানের কারণগুলি হ’ল টাইটানের জন্য ওশানগেটের অপর্যাপ্ত নকশা, শংসাপত্র, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শন প্রক্রিয়া। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ওশেনগেটে একটি বিষাক্ত কর্মক্ষেত্র সংস্কৃতি, টাইটানের মতো গভীর সমুদ্রের জন্য দুর্বল সুরক্ষা নিয়ম-বিশেষত যারা নতুন বা পরীক্ষামূলক ডিজাইন ব্যবহার করছেন-এবং কথা বলার চেষ্টা করা কর্মচারীদের সুরক্ষার জন্য একটি ভাঙা ব্যবস্থা।
কার্বন ফাইবার সংমিশ্রিত চাপ হলের কাঠামোগত ব্যর্থতার কারণে টাইটান একটি বিপর্যয়কর প্ররোচনার মুখোমুখি হয়েছিল এবং কার্বন ফাইবার হুল মারাত্মক ডুবুরির আগে পরীক্ষার ক্ষেত্রে ক্লান্তি এবং বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ দেখিয়েছিল। যদিও ওশানগেট ইঞ্জিনিয়ার্স এবং উপদেষ্টারা এর সুরক্ষা মার্জিন সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ উত্থাপন করেছিলেন, তবে প্রতিবেদনে তাদের রাশ দ্বারা উপেক্ষা করা বা সাইডলাইন করা হয়েছিল।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “টাইটানের কার্বন ফাইবার হুল ডিজাইন এবং নির্মাণ, বাতাস, নিরাময়, আঠালো, হলের বেধ এবং উত্পাদন মানগুলির দিক থেকে, ত্রুটিগুলি প্রবর্তন করেছিল যা টাইটান হালের সামগ্রিক কাঠামোগত অখণ্ডতা দুর্বল করে দেয়,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। “এর চূড়ান্ত ডাইভটিতে বকিংয়ের কারণে কার্বন ফাইবার চাপ হুল একটি সম্পূর্ণ উপাদান ধসে পড়েছিল।”
পূর্ববর্তী ডাইভগুলিতে বেশ কয়েকটি লাল পতাকা উত্থাপিত হয়েছিল, তবে রাশ টাইটানকে পরিচালনা অব্যাহত রেখেছিল, অভ্যন্তরীণ সতর্কতাগুলি খারিজ করে এবং ক্রু এবং ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে গুরুতর ক্ষতি গোপন করেছিল, প্রতিবেদনে দেখা গেছে।
উদাহরণস্বরূপ, 2019 ডাইভে 150 টিরও বেশি জোরে হোল-ক্র্যাকিং শোরগোল শোনা গিয়েছিল, যা প্রগতিশীল অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয়। পরে একটি চার ফুট ক্র্যাকটি মূল হুলে পাওয়া গিয়েছিল, যা চাপ পরীক্ষার পরে ডি-রেটেড ছিল-ওশানগেটকে একটি নতুন তৈরির জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। যাইহোক, উভয় হলের বিকাশের সময় জুড়ে, চারটি এক তৃতীয়াংশ স্কেল মডেল পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং এগুলি সমস্ত চাপের মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এটি জোর করে যে কার্বন ফাইবারের নকশা অস্থির ছিল।
তদ্ব্যতীত, টাইটানের ফরোয়ার্ড গম্বুজ-একটি 3,500 পাউন্ডের চাপ বহনকারী উপাদান-18 টি বোল্ট দিয়ে সুরক্ষিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, তবে রাশ কেবল চারটি বোল্ট ব্যবহার করেছিলেন, ওএনএসএইগেটের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টর অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাক্ষ্য অনুসারে।
২০২১ সালে টাইটানিক ডাইভ চলাকালীন, টাইটানের চারটি সুরক্ষিত বোল্ট শিয়ার হয়ে যায় যখন দিগন্ত আর্টিকের উপরে উঠে যায়, যার ফলে ফরোয়ার্ড গম্বুজটি একটি বিপর্যয়কর যান্ত্রিক ব্যর্থতায় লঞ্চ এবং পুনরুদ্ধার সিস্টেম প্ল্যাটফর্মে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যা ক্রুদের আহত করা এড়াতে পারে।
প্রতিবেদনে ওশেনগেট শিল্প-মানক শংসাপত্রকে বাইপাস করেছে, তার নিজস্ব স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং পরিবেশগত (এইচএসই) ম্যানুয়ালকে উপেক্ষা করেছে এবং এমন একটি সংস্কৃতি উত্সাহিত করেছে যা সুরক্ষার উদ্বেগকে দমন করে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “ওশানগেট যদি তার নিজস্ব এইচএসই ম্যানুয়ালটিতে বর্ণিত সুরক্ষা মানগুলি মেনে চলে এবং স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, তবে এই ট্র্যাজেডিটি সম্ভবত চূড়ান্ত টাইটান হালকে তার প্ররোচনার আগে পরিষেবা থেকে সরানো থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
“কর্মচারীদের প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই উদ্বেগ প্রকাশ করতে এবং সাফল্যের চেয়ে সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য উত্সাহিত করা ঘটনাগুলির ক্রমকে বাধা দিতে পারে যা বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, সংস্থার পদ্ধতিগত ব্যর্থতা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছিল যেখানে ঝুঁকিগুলি উপেক্ষা করা হয়েছিল, এবং পরিণতিগুলি অনিবার্য ছিল।”
রাশ পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের বিলিয়নেয়ার হামিশ হার্ডিং, ফরাসী মেরিনার পল-হেনরি নার্গোলেট এবং পিতা-পুত্র জুটি শাহজাদা দাউদ এবং সুলেমান দাউদও এই বিপর্যয়ে মারা গিয়েছিলেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যাত্রীরা মওকুফের স্বাক্ষর করার সময়, তাদের পরীক্ষামূলক ইঞ্জিনিয়ারিং জড়িত বা পূর্বের লাল পতাকাগুলির ডিগ্রি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করা হয়নি।
নিউউবাউর বলেছেন যে গভীর সমুদ্র অনুসন্ধানে নতুন ধারণাগুলি অন্বেষণ করছেন এমন অপারেটরদের জন্য আরও শক্তিশালী তদারকি এবং স্পষ্ট বিকল্পগুলি বলেছেন।
ইউএসসিজি এবং এনটিএসবির মতো মার্কিন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারের অভাব ছিল কারণ টাইটান আন্তর্জাতিক জলে পরিচালিত হয়েছিল এবং বাহামায় নিবন্ধিত ছিল। এই প্রতিবেদনে আমেরিকান নাগরিকদের বহনকারী গভীর সমুদ্রের বাণিজ্যিক নিমজ্জনযোগ্যদের উপর মার্কিন তদারকি কর্তৃপক্ষকে সম্প্রসারণের জন্য নতুন আইনটির আহ্বান জানানো হয়েছে।
এমবিআই নতুন আন্তর্জাতিক সুরক্ষা স্ট্যান্ডার্ডের আহ্বান জানিয়েছিল, চরম গভীরতায় নিরবচ্ছিন্ন যাত্রীবাহী জাহাজগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা, একটি জাতীয় নিমজ্জনযোগ্য রেজিস্ট্রি এবং বিচার বিভাগে সম্ভাব্য আইনী লঙ্ঘনকে উল্লেখ করেছে।