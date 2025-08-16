সেনাবাহিনীর চিফ অফ আর্মি স্টাফ ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির নেতৃত্বের পরিবর্তনের সমস্ত গুজবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাদের সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সরকার এবং সামরিক সংস্থা উভয়ের স্বার্থের বিপরীতে বলে অভিহিত করেছেন।
ব্রাসেলসে সিনিয়র সাংবাদিক সোহেল ওয়ারাইচের সাথে কথা বলতে গিয়ে সেনা প্রধান বলেছিলেন, “God শ্বর আমাকে এই দেশের অভিভাবক বানিয়েছেন”, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তাঁর অন্য কোনও পদে কোনও ইচ্ছা নেই।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে জড়িত সমস্ত পক্ষের সত্যিকারের ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক পুনর্মিলন সম্ভব।
জুলাইয়ে, গুজব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে যে রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি পদত্যাগ করতে বলা হতে পারে এবং সিওএগুলি শীর্ষ অফিসের দায়িত্ব নেবে। তবে শীর্ষস্থানীয় সরকারী কর্মকর্তারা – প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নকভি – এই জাতীয় দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ বলেছিলেন, “ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির রাষ্ট্রপতি হওয়ার কোনও ইচ্ছা কখনও প্রকাশ করেনি, বা এই জাতীয় কোনও পরিকল্পনা নেই,” প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ বলেছিলেন, অন্যদিকে ডাকভি এটিকে “দূষিত প্রচার” বলে অভিহিত করেছেন রাষ্ট্রপতি জারদারি, প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর প্রধানকে লক্ষ্য করে।
সিনিয়র সাংবাদিকের সাথে তাঁর কথোপকথনের সময়, ফিল্ড মার্শাল মুনির চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দীর্ঘস্থায়ী অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: “আমরা অন্য একজনের জন্য এক বন্ধুকে ত্যাগ করব না।”
মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতি শুরু হয়েছে। তিনি সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে লাঞ্চের জন্য কোএএস মুনিরকে হোস্ট করেছিলেন, এটি একটি পদক্ষেপ যা ভারতকে উদ্বিগ্ন করে এবং একটি উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।
আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রধান উল্লেখ করেছেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শান্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষা সত্য, এ কারণেই পাকিস্তানই প্রথম নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য তাঁর মনোনয়নের পক্ষে সমর্থন করেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে অন্যান্য দেশ এখন মনোনয়নের পক্ষে সমর্থন করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের নেতৃত্ব অনুসরণ করছে।
আঞ্চলিক সুরক্ষা সম্পর্কে, ফিল্ড মার্শাল মুনির সতর্ক করেছিলেন যে প্রক্সিগুলির মাধ্যমে ভারত পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা উচিত নয়।
সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেহবাজকে তাঁর উত্সর্গের জন্য প্রশংসা করেছিলেন, যুদ্ধের সময় ১৮ ঘন্টা কাজ করা সহ, এবং চ্যালেঞ্জিং সময়ে উল্লেখযোগ্য সংকল্প প্রদর্শনের জন্য সরকার ও মন্ত্রিপরিষদের প্রশংসা করেছিলেন।
“মার্কা-ই-হক” -এর পরাজয়ের পরে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার প্রক্সি যুদ্ধকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে-দুটি পারমাণবিক প্রতিবেশীদের মধ্যে দিনব্যাপী সামরিক দ্বন্দ্ব-এবং ফিটনা-আল-খোয়ারিজ এবং ফিটনা-আল-হিন্দুস্তানকে তার ঘৃণ্য নকশাগুলি এগিয়ে নিতে ব্যবহার করছে।
তিনি আফগান সরকারকে এমন নীতিমালা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যা তালেবানদের পাকিস্তানে ঠেলে দেয় এবং পুনরায় নিশ্চিত করে যে প্রতিটি পাকিস্তানের রক্তকে রাষ্ট্রকে অবশ্যই যে দায়িত্ব পালন করতে হবে তার একটি দায়িত্ব।
ব্রাসেলস ইভেন্ট চলাকালীন বিদেশী পাকিস্তানীরা ফিল্ড মার্শাল মুনিরকে যুদ্ধের বিজয়ী হিসাবে স্বাগত জানিয়েছেন। এত বড় সমাবেশ লজিস্টিকাল ইস্যু সৃষ্টি করতে পারে এমন পরামর্শ সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তানিদের সাথে দেখা করতে বেশ কয়েক ঘন্টা ব্যয় করেছিলেন। সেনা প্রধান জোর দিয়েছিলেন যে দর্শনার্থীদের উত্সর্গ এবং উত্সাহ উপেক্ষা করা যাবে না।