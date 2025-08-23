কোহুইলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সীমান্ত বন্ধে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জন্য সহায়তা প্রস্তুত করে

কোহুইলা অন্যতম রাজ্য হবে যেখানে রফতানি গবাদি পশু উত্পাদকদের সমর্থন করার একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা ট্রিগার করা হবে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক সীমান্ত বন্ধে প্রভাবিত হয়েছে; গভর্নর মানোলো জিমনেজ স্যালিনাসের ঘোষিত হিসাবে সেপ্টেম্বরের প্রথম দুই সপ্তাহ এই পদক্ষেপটি শুরু হবে।
তিনি বলেছিলেন যে এই কর্মসূচিটি ফেডারেল সরকারের কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের সচিব জুলিও বারদেগু স্যাক্রিস্টনের সাথে সমন্বয় করে সত্তায় প্রবর্তিত হয়েছে এবং শীঘ্রই এই সত্তায়, পাশাপাশি ডুরঙ্গো এবং সোনোরায় চালু করা হবে, যেখানে বেশিরভাগ গবাদি পশু রফতানি উত্পাদন কেন্দ্রীভূত রয়েছে।
রাষ্ট্রপতি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে এটি চেষ্টা করে
“যেহেতু 250 কিলো প্রতিটি বাছুর আপনাকে অন্যদিকে 33 হাজার পেসোতে প্রদান করে, যদি এটি জাতীয় বাজারে বিক্রি হয়, তবে তাদের 20 হাজারে বেতন দেওয়া হয়, তবে তারা বাছুরের জন্য 13 হাজার পেসো প্রবেশ বন্ধ করে দিচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন।
এই পরিস্থিতি প্রদত্ত, যে প্রোগ্রামটি বিস্তৃতকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং শীঘ্রই এটি চালু করা হবে, বিভিন্ন সমর্থন প্রোগ্রাম তৈরি করার চেষ্টা করে যাতে নির্মাতারা সেই 13 হাজার পেসোগুলির 70 শতাংশ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করে যা সীমান্ত বন্ধের জন্য রফতানি করতে সক্ষম না হয়ে হারাচ্ছে, বিভিন্ন ব্যবসায়িক স্কিমগুলি যা তাদেরকে প্রাণবন্ত বিক্রয়গুলিতে আরও বেশি ফলন পেতে সহায়তা করতে পারে।
মানোলো জিমনেজ স্যালিনাস বলেছিলেন যে প্রোগ্রামটি কার্যত 95 শতাংশ এবং শীঘ্রই সেই সত্তাগুলিতে প্রয়োগ করা শুরু হবে।
তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে কৃষি সচিবের সাথে স্থায়ী যোগাযোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউমের সাথে একটি সমন্বিত কাজ তৈরি করা হয়েছে, যার শেষ বৈঠকটি জাতীয় প্রযোজকরা যে সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তা সমাধান করার জন্য কাজ করেছিলেন।
এটি মনে রাখা উচিত যে মে ও জুন মাসের মধ্যে মার্কিন সরকার দক্ষিণ রাজ্যে একটি বুলিশ কৃমিগুলির উত্থানের পরে মেক্সিকান গবাদি পশুদের প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ বজায় রেখেছিল।
জুলাইয়ে, পুনরায় খোলার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তবে এটি মাত্র দু'দিন স্থায়ী হয়েছিল, কারণ ভেরাক্রুজ রাজ্যে আবার আরও একটি মামলা উপস্থাপন করা হয়েছিল। সেই থেকে জাতীয় কৃষি কাউন্সিল মেক্সিকান কৃষকদের ক্ষতির জন্য প্রতিদিন ১১.৪ মিলিয়ন ডলারে প্রতিদিনের ক্ষতির কথা জানিয়েছে।