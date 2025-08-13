কো-অপ ধাঁধা গেম লেগো ভয়েজাররা 15 সেপ্টেম্বর আসবে

আমরা আমাদের প্রথম চেহারা পেয়েছি জুনে গ্রীষ্মের গেম ফেস্টে ফিরে। দেখা গেল, হালকা ইট স্টুডিও () এবং প্রকাশক অন্নপূর্ণা ইন্টারেক্টিভ প্রকাশের ট্রেলারটির “শীঘ্রই আগত” দিকটি নিয়ে মজা করছিল না। কারণ লেগো ভয়েজার্স পিএস 5, পিএস 4, এক্সবক্স সিরিজ এক্স/এস, নিন্টেন্ডো স্যুইচ এবং পিসি (স্টিম এবং এপিক গেমস স্টোর) হিট করতে সেট করা হয়েছে ।
লেগো ভয়েজার্স দুটি খেলোয়াড়ের জন্য একটি পদার্থবিজ্ঞান ভিত্তিক, কো-অপ ধাঁধা গেম। আপনি এবং একটি বন্ধু প্রতিটি পরিত্যক্ত স্পেসশিপ উদ্ধার করার চেষ্টা করার সাথে সাথে প্রতিটি লেগো ইট নিয়ন্ত্রণ করবে। নীল এবং লাল টুকরা অন্যান্য ব্লকের সাথে একসাথে স্ন্যাপ করে এবং এই পৃথিবীগুলি নেভিগেট করতে সহায়তা করতে কাঠামো তৈরি করতে পারে। আপনি একই সিস্টেমে বা অনলাইনে স্থানীয়ভাবে একসাথে খেলতে সক্ষম হবেন। আপনি যদি পরবর্তী রুটটি চয়ন করেন তবে বন্ধুর পাস সিস্টেমের জন্য ধন্যবাদ, আপনার উভয়েরই গেমটির মালিক হওয়া দরকার।
অন্নপূর্ণা অনুসারে, লেগো ভয়েজার্স “বন্ধুত্ব গড়ে তোলা, স্বপ্ন ভাগ করে নেওয়া এবং স্থান দেওয়ার বিষয়ে উন্মুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে It এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে খেলতে এবং সৃজনশীল হওয়ার সময় সমস্ত আকার এবং আকারের জন্য, আপনি যখন কোনও বন্ধুর সাথে ভাগ করে নেন তখন এটি সর্বদা আরও ভাল।” এটা আমার কাছে বেশ সুন্দর লাগছে।