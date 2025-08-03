কো টাইরনে গাড়িতে অগ্নিসংযোগের আক্রমণে একজন নিহত

কো টাইরনে গাড়িতে অগ্নিসংযোগের হামলার পরে একজন ব্যক্তি মারা গেছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার ওমাগের রাইলাগ রোড এলাকায় জ্বলজ্বলটি নিভে যাওয়ার পরে একটি লাশ আবিষ্কার করা হয়েছিল।
পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন যে তারা এই ঘটনার পরিস্থিতি তদন্ত করছে এবং তথ্যের জন্য একটি আবেদন জারি করেছে।
তারা রবিবার বলেছিলেন: “দুপুর ২.০৫ এর ঠিক আগে, আমরা উত্তর আয়ারল্যান্ড ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসে আমাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন পেয়েছি যে একটি গাড়ি – একটি রৌপ্য মিতসুবিশি ল্যান্সার জিএস 2 – শহরের রিলাগ রোড অঞ্চলে আগুনে ছিল।
“দমকল কর্মকর্তারা জ্বলন্ত জ্বলজ্বলকে নিভিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে তারা আবিষ্কার করেছিলেন যে, করুণভাবে, আগুনের ফলে একজন ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন।
“আমরা এই আগুনটিকে অগ্নিসংযোগ হিসাবে বিবেচনা করছি এবং সেই ব্যক্তিটি কীভাবে গাড়ির পাশে এসেছিল সে সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধানগুলি চলছে।
“আমরা গতকাল মধ্যাহ্ন থেকে দুপুর ২.১৫ এর মধ্যে যে অঞ্চলে থাকতে পারেন তাদের কাছে আমরা আবেদন করব, যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেছেন।
“কল করার নম্বরটি 101, রেফারেন্স 982 02/08/25 এর উদ্ধৃতি দিয়ে।”
এসডিএলপি ওয়েস্ট টাইরনের বিধায়ক ড্যানিয়েল ম্যাকক্রোসান বলেছিলেন যে এটি একটি “গভীর বিরক্তিকর ঘটনা যা স্থানীয় সম্প্রদায়কে হতবাক করেছে”।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমার চিন্তাভাবনা এবং প্রার্থনা সেই ব্যক্তির পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে রয়েছে যিনি এত মর্মান্তিকভাবে তাদের জীবন হারিয়েছেন।
“এটা হৃদয়বিদারক যে কেউ এইরকম বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে মারা গেছে। এলাকার লোকেরা বোধগম্যভাবে উদ্বিগ্ন এবং উত্তর খুঁজছেন।
“এটি সমালোচনামূলক যে তথ্য সহ যে কেউ – যতই ছোট হোক না কেন – এটি পিএসএনআইয়ের কাছে রিপোর্ট করে। ভুক্তভোগীর পরিবার সত্য ও ন্যায়বিচারের দাবিদার। আমি একটি সম্পূর্ণ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়নগুলি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করব এবং সমর্থনমূলক প্রচেষ্টা অনুসরণ করব।”
মিঃ ম্যাকক্রোসান জরুরি পরিষেবাগুলির দ্রুত প্রতিক্রিয়াও প্রশংসা করেছিলেন এবং তদন্ত অব্যাহত থাকায় শান্ত ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।