কৌতুক অভিনেতা নেট জ্যাকসন বলেছেন বাতিল সংস্কৃতি অবশেষে নীচে নেমে আসছে

স্ট্যান্ড-আপ কমেডি তারকা নাট জ্যাকসন বলেছেন, বাতিল সংস্কৃতি ঘটনা-যা অনেক বিনোদনকারী বিশ্বাস করেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে হাস্যরসকে জিম্মি করে রেখেছে-শেষ পর্যন্ত নীচে নেমে আসছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারে, কমিক এবং অভিনেতা বলেছিলেন যে অনেকগুলি বিনোদন বিকল্প উপলভ্য থাকায় শ্রোতারা কেবল এমন লোককে খুঁজে বের করছেন যা তারা একসাথে ব্যান্ডিংয়ের চেয়ে দেখতে পছন্দ করেন এমন অভিনয়শিল্পীদের কেরিয়ার শেষ করতে যাদের রসিকতা তারা উপভোগ করেন না।
“না, আমি মনে করি এটি এক ধরণের মোড়ক,” জ্যাকসন যখন জিজ্ঞাসা করেন যে সংস্কৃতি বাতিল সংস্কৃতি এখনও হুমকিস্বরূপ বলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কিনা। “হ্যাঁ, আমি মনে করি লোকেরা বুঝতে পারে যে প্রত্যেকের জন্য কেউ আছেন এবং যদি কেউ আপনার জন্য না হয় তবে কেবল সেগুলি দেখবেন না।”
জ্যাকসনের সর্বশেষ বিশেষ, “সুপার ফানি” জুলাইয়ে প্রিমিয়ার হওয়ার সময় নেটফ্লিক্সের শীর্ষ দশ তালিকার তৃতীয় স্থানে পৌঁছেছিল। ভেটেরান কমিকের সেটটিতে উচ্চ-শক্তির ভিড়কর্মের মিশ্রণ রয়েছে-যেখানে তিনি শ্রোতাদের মিথস্ক্রিয়তার ভিত্তিতে রসিকতাগুলি তৈরি করেন-এবং তার আরও traditional তিহ্যবাহী স্ট্যান্ড-আপ উপাদান। কমিকটি বর্তমানে তার “সুপার ফানি ওয়ার্ল্ড ট্যুর“”
গত কয়েক বছর ধরে কমেডি গোলকটিতে একটি উঠতি ফিক্সিং হয়ে গেছে – এমনকি তিনি নিজেরও খোলেন কমেডি ক্লাব কোভিডের উচ্চতার সময় ওয়াশিংটন স্টেটে – জ্যাকসন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন যে তিনি সংস্কৃতি বাতিল করে দিচ্ছেন এমন স্পষ্ট লক্ষণগুলি দেখেছেন।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এমনকি সবচেয়ে বিতর্কিত কৌতুক অভিনেতা বা ভয়েসেরও আজকাল শ্রোতা রয়েছে।
“যে ক্রেজিস্ট ব্যক্তিটির মতামত রয়েছে, (তাদের) পডকাস্ট একটি নিম্নলিখিত পেয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
আবার, তিনি বলেছিলেন যে যে দর্শকদের মজার কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের আজকাল বিনোদনের জন্য প্রচুর বিকল্প রয়েছে এবং তাদের কোনও নির্দিষ্ট শিল্পীর সাথে তাদের আঁকড়ে রাখা উচিত নয়।
“সুতরাং, যদি আপনি এটি পছন্দ না করেন তবে কেবল এটি থেকে সোয়াইপ করুন” “
2020 এর পরেই বাতিল সংস্কৃতি শীর্ষে উঠেছে, জাগ্রত অনলাইন জনতা জনসাধারণের ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করে যারা বিতর্কিত বা অপ্রিয় বক্তব্য দিয়েছিল, অন্যকে তাদের কাজ বর্জন করতে বা তাদের কেরিয়ার বন্ধ করার আহ্বান জানাতে উত্সাহিত করে। কৌতুক অভিনেতারা তাদের বক্তৃতা রোধে এই প্রচেষ্টার চাপ অনুভব করেছেন, ডেভ চ্যাপেল এবং জেরি সিনফিল্ডের মতো তারকারা অভিযোগ করেছেন যে ঘটনাটি নির্দিষ্ট রসিকতা বলার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করেছে।
তার 2019 এর বিশেষ, “স্টিকস অ্যান্ড স্টোনস,” চ্যাপেলকে বাতিল সংস্কৃতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন “সেলিব্রিটি শিকারের মরসুম,“এবং ঘোষণা করা হয়েছে,” সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য এটি সবচেয়ে খারাপ সময়। আপনি শেষ হবে। প্রত্যেকের ধ্বংসপ্রাপ্ত। মাইকেল জ্যাকসন 10 বছর ধরে মারা গেছেন, এবং এই এন —- দুটি নতুন মামলা রয়েছে! “
সিনফেল্ড ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে বলেছিলেন যে আর মূলধারার কমেডি আর নেই কারণ “চরম বাম” অনেক হাস্যরসকে খুব আপত্তিকর বলে মনে করেছে।
একটি বিভাগ চলাকালীন নিউ ইয়র্কারের রেডিও আওয়ারতিনি বলেছিলেন, “এটি আগে থাকত, আপনি দিনের শেষে বাড়িতে যাবেন, বেশিরভাগ লোক যেতেন, ‘ওহ,’ চিয়ার্স ‘চালু আছে Oh ওহ,’ ম্যাশ ‘চালু আছে Oh ওহ,’ মেরি টাইলার মুর ‘চালু আছে। “আপনি সবেমাত্র প্রত্যাশা করেছিলেন, ‘আজ রাতে টিভিতে আমরা দেখতে পারি এমন কিছু মজার জিনিস থাকবে।’ ঠিক আছে, অনুমান কি – এটা কোথায়? “
তিনি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন, “এটি চরম বাম এবং পিসি বাজে ফলাফল এবং লোকেরা অন্য লোকদের আপত্তিজনক বিষয়ে এতটা চিন্তিত।”
কমিকটি সে বছরের শেষের দিকে একটি পডকাস্ট চলাকালীন তার মন্তব্যগুলি ফিরে আসত, “আমি বলেছিলাম যে ‘চরম বাম’ কৌতুকের শিল্পকে দমন করেছে। আমি এটি বলেছিলাম। এটি সত্য নয়।”
জ্যাকসন সংস্কৃতিটি বাতিল করে দেওয়ার বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করেছিলেন, উল্লেখ করে যে একদল লোক একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট রসিকতা বা শিল্পীদের বশ করতে এসেছিল তা বাতিল করার কোনও রূপ নয়, বরং গ্রাহকরা তাদের মতামত দিচ্ছেন, যা তারা পাওয়ার অধিকারী।
কৌতুক অভিনেতা উল্লেখ করেছিলেন যে গ্রাহকরা যখন কোনও ব্যক্তির কেরিয়ার শেষ করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা করেন তখন বাতিল সংস্কৃতিটি ঘটে।
“আপনার মতামতের অধিকার আপনার কাছে রয়েছে এবং () বলুন যদি আপনি মনে করেন যে কারও শিল্প ভাল, খারাপ, বা যাই হোক না কেন। এটি শিল্পের মূল বিষয় You আপনি এটি পছন্দ করবেন না, তবে কেউ কেউ কোনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন কিনা তা নির্ধারণ করতে পারেন না। “
“তবে আপনি যদি যান, ‘এটি এতটা আবর্জনা ছিল, তাদের আর কখনও সিনেমা করা উচিত নয়। জেমস গুনের প্রতি লজ্জা’,” তিনি উদাহরণ হিসাবে “সুপারম্যান” পরিচালককে ব্যবহার করে বলেছিলেন। “আমি মনে করি যে বাতিল সংস্কৃতি এবং ন্যায়বিচারের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, ‘ওহ, আমি এটি পছন্দ করি না'”
“কিছু ছিঁড়ে ফেলাও আপনার অধিকার। এটি স্রষ্টাকে আর কখনও তৈরি করতে না বলা সমস্যা – বা এমনকি অস্তিত্বও নয় People লোকেরা কিছু লোকের শিল্প দেখেছেন এবং এরকম ছিলেন, ‘হ্যাঁ, আপনি আর কোনও জিনিস তৈরি করেন না We আমরা আপনাকে দেখতে চাই না That’s
