ক্যাটওয়াকগুলিতে সফল যে আনুষাঙ্গিকটি দেখুন

পরবর্তী মরসুম থেকে ট্রেন্ডগুলি সংজ্ঞায়িত করার জন্য পরিচিত, ফ্যাশন সপ্তাহগুলি নিম্নলিখিত মাসগুলির জন্য স্বাভাবিক বা কী হবে তা নির্ধারণ করে।







নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন সপ্তাহের প্রবণতাটি দেখুন ছবি: গেটি চিত্র / ম্যানকুইন

নিউইয়র্ক ফ্যাশন সপ্তাহের সময়, পতন/শীতকালীন 2025 ক্যাটওয়াকগুলি বিশদ বিবরণে সূক্ষ্ম এবং সমৃদ্ধ কুচকাওয়াজ দিয়ে খুব ভাল শুরু হয়েছে মার্ক জ্যাকবসইনফ্ল্যাটেবল পুতুল এবং স্বতন্ত্র -ডিজাইন বেলুন জুতাগুলির পাশাপাশি ক্যালভিন ক্লিনের মারমেইড কলগুলির সিলুয়েটগুলি পূর্ণ। অন্য কোথাও, কোচ শৈশবকে তার ফ্লফি পশুর চপ্পল এবং ব্যাগগুলির অনুপ্রেরণা হিসাবে পুনর্বিবেচনা করেছিলেন, যখন টরি বার্চ vi র্ষণীয় কোটের একটি লাইন প্রদর্শন করা হয়েছে।

And out of events, the great viewers and frequents of the parade are facing temperatures below zero, which means there is a lot of inspiration on how to dress in winter to maintain elegance and glamor.

পাইওনিয়ার আনুষাঙ্গিক

অবশ্যই, চামড়ার গ্লাভগুলি সমস্ত স্টাইলিশ মহিলারা পরা হয়েছে, একটি কালো বা বাদামী ক্লাসিক, বা এমনকি টমেটো, সুপার ভিভো এর মতো রঙের ছোঁয়ায়, যা পোশাকের আরও একটি উপাদানগুলির সাথে আন্তঃসংযুক্ত।

যদিও এটি ব্যবহারিকতার কারণে খুব বহুমুখী নয়, পুরানো আনুষাঙ্গিক ব্যবহার উত্পাদনকে আরও ছিটকে যায়, চেহারাটিতে মান এবং উপাদান যুক্ত করে।