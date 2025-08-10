ক্যাটজ: আইডিএফ কমপক্ষে বছরের শেষ অবধি উত্তর পশ্চিম তীরের শরণার্থী শিবিরে থাকতে হবে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ রবিবার বলেছিলেন যে আইডিএফ সেনারা কমপক্ষে বছরের শেষ অবধি উত্তর পশ্চিম তীরের শরণার্থী শিবিরগুলিতে মোতায়েন থাকবে, আরও কয়েক মাস ধরে ঘনবসতিপূর্ণ ফিলিস্তিনি শহরে ইস্রায়েলি সামরিক উপস্থিতি ধারাবাহিকতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
এদিকে ইস্রায়েলি সুরক্ষা বাহিনী বলেছে যে তারা ইস্রায়েলে একটি বড় সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করে এবং পশ্চিম তীরে সুরক্ষা বাহিনীর উপর হামলার পরিকল্পনা করেছিল এমন তিন পশ্চিম তীরের বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে।
জানুয়ারিতে, সামরিক বাহিনী উত্তর পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। আক্রমণাত্মক, “অপারেশন আয়রন ওয়াল” নামে পরিচিত, জেনিন শহর সংলগ্ন জেনিন শরণার্থী শিবিরে শুরু হয়েছিল এবং পরে পশ্চিম পশ্চিম তীরে তুলকারেম শহরের কাছে শরণার্থী শিবিরগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত হয়েছিল – তুলকারেম এবং নুর শামস শিবিরগুলি।
এই আক্রমণটি পশ্চিম তীরের সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, October ই অক্টোবর, ২০২৩ এর পরে। হামাস হামলার পর থেকে সৈন্যরা হামাসের সাথে যুক্ত ২,৩৫০ এরও বেশি সহ পশ্চিম তীর জুড়ে প্রায়, 000,০০০ ওয়ান্টেড ফিলিস্তিনিদের গ্রেপ্তার করেছে।
ক্যাটজের মতে, জেনিন, তুলকারেম এবং নুর শামস শিবিরগুলি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অন্য একটি ফ্রন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য সন্ত্রাসের হটবেড ছিল, অর্থায়ন করেছিল এবং ইরান দ্বারা সজ্জিত ছিল।
পশ্চিম তীরে ২০ টি historical তিহাসিক শরণার্থী শিবির রয়েছে, এগুলি সবই ১৯৪৮ সালের পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আবাসন ফিলিস্তিনিদের যারা এখন ইস্রায়েল রাজ্যে অবস্থিত বাড়িগুলি থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পালিয়ে গিয়েছিল বা বহিষ্কার করা হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে, এই শিবিরগুলি ঘনবসতিপূর্ণ এবং বদ্ধ আশেপাশের অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে।
গত আট মাসে ক্যাটজ বলেছিলেন, আইডিএফ একটি “নিবিড়” আক্রমণ চালিয়েছে, এই সময়ে শিবিরগুলির বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, বন্দুকধারীরা মারা গিয়েছিল এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত অবকাঠামো ধ্বংস করা হয়েছিল।
কাটজ তার বিবৃতিতে বলেছেন, “আইডিএফ এই পর্যায়ে শিবিরের ভিতরে থাকবে, কমপক্ষে বছরের শেষ অবধি আমার নির্দেশের অধীনে।”
“আজ শিবিরগুলিতে কোনও সন্ত্রাস নেই, এবং জুডিয়া এবং সামেরিয়া (পশ্চিম তীরে) সন্ত্রাসবাদী সতর্কতার সুযোগ ৮০ শতাংশ কমেছে,” তিনি যোগ করেছেন।
মে মাসে, সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে তারা 100 টিরও বেশি সন্ত্রাসী কর্মীকে হত্যা করেছে এবং প্রায় 320 জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে, উত্তর পশ্চিম তীরে প্রায় 450 টি অস্ত্র জব্দ করেছে। আইডিএফ তখন থেকে তার পরিসংখ্যান আপডেট করেনি, তবে অপারেশনগুলি অব্যাহত রয়েছে।
একই মাসে, ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের এজেন্সি, ইউএনআরডাব্লুএ জানিয়েছে যে আইডিএফ অভিযান দ্বারা শিবিরগুলি থেকে প্রায় ৪০,০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল এবং নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে বা জেনিন বা তুলকারেমের সংলগ্ন শহরগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
জুলাইয়ে, ইউএনআরডাব্লুএ বলেছিল যে প্রায় 60০ বছর আগে ইস্রায়েলের সামরিক নিয়ন্ত্রণ শুরুর পর থেকে পশ্চিম তীরে ব্যাপক স্থানচ্যুতি দেখা যায়নি, দাবি করেছে যে “প্রায় ৩০,০০০ ফিলিস্তিনি জোর করে বাস্তুচ্যুত রয়ে গেছে।”
একই সময়ে, ইস্রায়েলি সুরক্ষা বাহিনী উত্তর পশ্চিম তীরে প্রায় 1,400 বাড়ির জন্য ধ্বংসের আদেশ জারি করেছিল, জাতিসংঘের এক মুখপাত্র বলেছেন, এই পরিসংখ্যানকে “উদ্বেগজনক” হিসাবে বর্ণনা করে।
সন্ত্রাস সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে
এছাড়াও রবিবার, পুলিশ অফিসার এবং শিন বেট এজেন্টরা ইস্রায়েলি বেসামরিক নাগরিক ও সুরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সন্দেহ করা হয়েছে বলে বাবা ও পুত্রসহ তিনজনকে ঠেকিয়েছিলেন।
সন্দেহভাজনরা – বর্তমানে সকলেই হেফাজতে রয়েছে – তারা উত্তর জেরুজালেমের একটি চেকপয়েন্টে বোমা হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিল, এমন কাউকে হত্যা করেছে যে তারা ইস্রায়েলি বিমান বাহিনীর পাইলট বলে বিশ্বাস করে, এবং মধ্য ইস্রায়েলে একটি নাইটক্লাবের গুলি চালিয়েছিল, পুলিশ জানিয়েছে।
একজন প্রবীণ পুলিশ তদন্তকারী ওয়াইএনইটিকে বলেছিলেন যে এই তদন্তটি “ইউনিটে আমরা যে গুরুতর মামলাগুলি পরিচালনা করেছি তার মধ্যে একটি” প্রতিনিধিত্ব করে, তিন সন্দেহভাজন ব্যক্তির গ্রেপ্তার একটি গণহত্যার আক্রমণকে আটকাতে বাধা দিয়েছে।
পূর্ব জেরুজালেমের কুফর আকাবে তাঁর ছেলের সাথে বসবাসকারী পিতা যখন তাকে সন্ত্রাসী হামলার জন্য বিস্ফোরক বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়ে একটি ছদ্মবেশী পুলিশকে পৌঁছেছিলেন তখন তদন্তটি চালু করা হয়েছিল।
ইয়োনেটের মতে, পিতা এবং পুত্র একটি রেস্তোঁরা এবং একটি অবসর গ্রহণের বাড়িতে রান্না হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।
আউটলেটটি জানিয়েছে যে পিতা একজন আরব মুসলিম যিনি বিবাহ করেছিলেন এবং ইহুদি ইস্রায়েলি মহিলার সাথে একটি পুত্র ছিলেন। দু’জনের পরে তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে। আটক পুত্র, ইহুদি তার মায়ের গুণে, ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার পরে তাকে আইডিএফ -এ চাকরি করা থেকে অযোগ্য ঘোষণা করার কারণে যে কারণে অস্পষ্ট রয়ে গেছে বলে জানা গেছে।
জেরুজালেম জেলা পুলিশের তদন্ত ও গোয়েন্দা ইউনিট জুনের শেষের দিকে এই জুটিকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, অফিসাররা বোমা তৈরির উপাদান, গোলাবারুদ এবং প্রস্তুত পাইপ বোমা দখল করার সময় দু’জনেই যে অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থান করেছিল তা অভিযান চালানোর সময় পুলিশ জানিয়েছে।
তৃতীয় সন্দেহভাজন, তার 20 এর দশকে পূর্ব জেরুজালেমের বাসিন্দা, বাবার সাথে বিস্ফোরক প্রস্তুত এবং তাদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি সুরক্ষা বাহিনীকে আক্রমণ করার পরিকল্পনাও করেছিলেন, কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন।
এই তিনজনের বিরুদ্ধে একজন প্রসিকিউটরের ঘোষণা দায়ের করা হয়েছিল এবং আইন প্রয়োগকারী ঘোষণা করেছে, তাদের আগামী দিনে সুরক্ষা অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে।
আরব ইস্রায়েলি এক ব্যক্তি আইডিএফ দ্বারা নিহত বলেছেন
পশ্চিম তীরে আরেকটি উন্নয়নে, শনিবার রাতে জেরিকো শহরে আইডিএফ সেনাবাহিনীর দ্বারা নাসরত থেকে এক আরব ইস্রায়েলি লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, রবিবার স্থানীয় আরব আউটলেটগুলি জানিয়েছে।
আরব ইস্রায়েলি রেডিও স্টেশন রেডিও শামসের মতে, নগরীর শহরতলিতে সেনা অভিযানের সময় সংঘর্ষের মাঝে তাকে মাথায় গুলিবিদ্ধ করার সময় আবদাল্লাহ আতিয়াত (২৪) জেরিকোতে তাঁর খালার সাথে দেখা করছিলেন।
স্টেশনকে দেওয়া এক সাক্ষাত্কারে আতিয়াতের মা আমিনা বলেছিলেন যে এই অভিযানের কারণে ব্যাপক বন্ধের মধ্যে তার ছেলে নাসরত ফিরে আসার জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল। তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি অনুসন্ধান করার সময় তাকে হত্যা করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।
তাকে গুরুতর অবস্থায় জেরিকোর একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপরে জেরুজালেমের হাদাসাহ হাসপাতালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি তার ক্ষতবিক্ষত হয়ে মারা যান।
মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাবে আইডিএফ ইস্রায়েলকে টাইমসকে বলেছিল যে শনিবার রাতে জেরিকো অঞ্চলে তার বাহিনী কাজ করছে, যখন আতিয়াতকে হত্যা করা হয়েছিল।
সেনাবাহিনীর অপারেশনের সময়, আইডিএফ বাহিনী “একটি সন্দেহভাজনকে হুমকির মুখে যারা তাদের কাছে পৌঁছেছিল তাদের পরিচয় দিয়েছিল। সন্দেহভাজনকে গুলি করে গুলি চালানো বাহিনীকে একটি হিট চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে,” একজন মুখপাত্র বলেছেন।
২০২৩ সালের October ই অক্টোবর হামাস আক্রমণ থেকে পশ্চিম তীরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে, যা গাজায় যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিল।
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, সেই সময়ে 950 টিরও বেশি পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আইডিএফ বলেছে যে তাদের বেশিরভাগই আগুনের বিনিময়ে বন্দুকধারীরা মারা গিয়েছিল, দাঙ্গাকারীরা যারা সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ করেছিল, বা সন্ত্রাসীরা আক্রমণ চালিয়েছিল।
একই সময়ে, ইস্রায়েলি সুরক্ষা কর্মী সহ ৫৩ জন ইস্রায়েল ও পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়েছেন। সুরক্ষা বাহিনীর আরও আটজন সদস্য পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসী কর্মীদের সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন।