ক্যাটলিন ক্লার্ক বিকিনি ভিডিওতে জ্বরের সতীর্থদের রোস্ট করে, ‘বাস্কেটবলের দিকে ফোকাস’

ক্যাটলিন ক্লার্ক
বিকিনি ভিডের উপরে পাঁজর সতীর্থ
… ‘বাস্কেটবলে ফোকাস’
প্রকাশিত
ক্যাটলিন ক্লার্ক এই সপ্তাহে রোদে তার সতীর্থদের বিকেলে কিছু ছায়া ছুঁড়ে ফেলেছে … খেলাধুলায় ভুনা লেক্সি হাল এবং সোফি কানিংহাম গেমের দিনে বিকিনি তৃষ্ণার্ত ফাঁদ পোস্ট করার জন্য।
মঙ্গলবার এলএ-তে তাদের খেলার ঠিক আগে কিছু ছোট্ট দুটি-পিসে কানিংহাম তার এবং হলের বসে থাকা পুলের একটি ভিড ফেলেছিলেন এবং সম্ভাব্য সুইমসুট ব্র্যান্ডের অংশীদারিত্বের জন্য জিজ্ঞাসা করে তিনি টিকটোক ক্লিপটির ক্যাপশন দিয়েছিলেন।
ফুটেজে, দুটি ডাব্লুএনবিএ ব্যালার তাদের ছিনতাই করা বোডগুলি দেখানোর সাথে সাথে স্টোকড লাগছিল … তবে এটি আপলোড হওয়ার কয়েক মিনিট পরে, ক্লার্ক একটি বড়, ওল ‘ভেজা কম্বল দিয়ে মন্তব্য বিভাগে আঘাত করেছিলেন।
ইন্ডিয়ানা সুপারস্টার লিখেছেন, “সুইমসুট ব্র্যান্ডস প্লিজ মন্তব্য ‘বাস্কেটবলের উপর ফোকাস’।
কানিংহাম এখন-মুছে ফেলা একটি মন্তব্যে ফিরে এসেছিল, “সম্ভবত কোনও ব্র্যান্ড আপনার ফ্যাকাশে পাছার জন্যও একটি পূর্ণ বডি ভেজা স্যুট তৈরি করবে … আমরা সবাই জিতেছি!”
সতীর্থরা প্রকাশ্যে একে অপরকে পাঁজর হিসাবে পরিচিত – তবে কোনও খারাপ রক্ত নেই … বাস্তবে, এই বছরটি এই বছর এতটা বন্ধ হয়ে গেছে, তারা আসলে তাদেরকে “ট্রেস লেচেস” বলে অভিহিত করেছে।
ক্লার্ক যদিও কয়েক সপ্তাহ ধরে কুঁচকে আঘাতের সাথে বাইরে এসেছেন … এবং জ্বর কেবল স্পার্কগুলির কাছে হেরে গিয়েছিল – সুতরাং, এটি পছন্দ করুন বা না করুন, সম্ভবত ক্যাটলিন এবং তার দলের মায়ের শক্তি এই মুহুর্তে ইন্ডিয়ানা যা প্রয়োজন।