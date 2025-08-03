You are Here
ক্যাটসিনা আমিরাত হাদি সিরিকা, গোভ রাদদার পুত্র, জেলা প্রধান হিসাবে আরও চারজন নিয়োগ করেছেন

ক্যাটসিনা আমিরাত কাউন্সিল প্রাক্তন বিমান মন্ত্রী, সিনেটর হাদি সিরিকা এবং গভর্নর ডিক্কো রাদদার ছেলে উমর রাদদা সহ ছয়টি অতিরিক্ত জেলা প্রধান নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে।

এটি শনিবার আমিরাতের সেক্রেটারি বেলো আইএফওর দ্বারা প্রকাশিত এক বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সিরিকাকে দুতসি স্থানীয় সরকারের শগলের জেলা প্রধান নিউ মারুসান ক্যাটসিনা হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে, এবং উমর রাদ্দাকে চরঙ্কি স্থানীয় সরকারের রাদ্দার জেলা প্রধান গওয়াগওয়ারেন ক্যাটসিনা নিযুক্ত করা হয়েছে।

অন্যান্য সদ্য নিযুক্ত জেলা প্রধানদের মধ্যে রয়েছে:

আলহাজি সানুসি কবিরি-উসমা, শঙ্কির কাবিনের জেলা প্রধান।

আলহাজি আহমদ আবদুলমুমিনি-কাবির, কাসিনা, কাইতা স্থানীয় সরকারের নিরাপদ জেলা প্রধান।

আলহাজি আবুবাকার লৌডিসু

আলহাজি গ্যাম্বি আবদুল্লাহি, প্রার্থনা, দাবাই স্থানীয় সরকারের চলচ্চিত্রের প্রধান।

নাইজা নিউজ এমিরেট কাউন্সিল নিশ্চিত করেছে যে শনিবার থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে।

অন্যান্য খবরে, বেনু রাজ্যের ওকপোকওয়ু স্থানীয় সরকার অঞ্চলে অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি), দলের আইটিওডো বোনিফেস গ্রুপের তৃতীয় মেয়াদে সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা আব্বা মোরোর অনুমোদনের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আকোর সাইমন স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে দলটি জানিয়েছে যে তৃতীয় মেয়াদ জয়ের জন্য মোরোর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার এবং প্রাসঙ্গিকতা নেই।

দলটি মোরোকে একজন ব্যর্থ সিনেটর হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং যোগ করেছে যে তারা 2027 সালে আখ্যানটি পরিবর্তন করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

আকোর আরও বলেছিলেন যে ইটোডো বোনিফেসের নেতৃত্বে, যিনি সিনেটর মোরোকে সমর্থন করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, এইরকম অনিয়ন্ত্রিত বিবৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্বাসযোগ্যতা এবং পদার্থের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

