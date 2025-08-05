You are Here
ক্যাটি পেরি এবং জাস্টিন ট্রুডো রোম্যান্স বাজের মাঝে অরল্যান্ডো ব্লুম জ্যাকড জ্যাকড
অরল্যান্ডো ব্লুম
ট্রুডোর কি আমার মতো 6-প্যাক আছে?!?
কেটি কি অনুপস্থিত তা এখানে

অরল্যান্ডো ব্লুম ব্রেকআপ হটনেসের পাঠ্যপুস্তক সংজ্ঞাটি … কারণ তিনি তার বাগদানকে ডাকার পরে একেবারে জ্যাকড দেখছেন কেটি পেরি … এবং তিনি কী মিস করছেন তা একটি প্রাক্তন নজর দেওয়া।

ক্যালিফোর্নিয়ার একটি সৈকতে “পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান” তারকা শার্টলেসের এই ছবিগুলি দেখুন … অরল্যান্ডোর ছিঁড়ে ফেলা এবং তার ছিটানো অ্যাবস এবং পেকগুলি প্রদর্শন করে।

কেটি স্পট করা হয়েছে হ্যাংআউট কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সহ জাস্টিন ট্রুডো কানাডায় আপ … সুতরাং তিনি এখানে অরল্যান্ডোর পরে ঠিক তৃষ্ণার্ত নাও হতে পারেন।

অরল্যান্ডো গত সপ্তাহে কেপি এবং জেটি সম্পর্কে রসিকতা করেছিলেন, একটি পেঁয়াজ নিবন্ধে প্রতিক্রিয়া … তবে তিনি এখানে অপ্রতিরোধ্য দেখাচ্ছে … লোকটি মোট স্টাড।


জাস্টিনও কোনও ঝোঁক নেই … এবং তিনি দিনে ফিরে বক্স করতেন এবং রাজনীতিতে প্রবেশের আগে দুর্দান্ত আকারে ছিলেন … তবে যতক্ষণ না তিনি তার শার্টটি চালাচ্ছেন, এই রাউন্ডটি অরল্যান্ডোতে যাচ্ছে।

