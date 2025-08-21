ক্যাট একটি বড় শক হিসাবে রয়েছে বলে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত ইস্টেন্ডার স্পোলাররা | সাবান

অ্যালবার্ট স্কয়ারে নাটক খুব কমই সংক্ষিপ্ত সরবরাহে থাকে এবং পরের সপ্তাহগুলি ইস্টেন্ডার্স নিয়মের একেবারে ব্যতিক্রম নয়!
স্লেটার-মুনের মধ্যে বিষয়গুলি ছড়িয়ে পড়ে যখন গোপনীয়তা প্রকাশিত হয়, বোম্বসেলগুলি ফেলে দেওয়া হয় এবং টমি মুন (সনি কেন্ডাল) নিখোঁজ হয়।
অ্যান্টনি ট্রুম্যান (নিকোলাস বেইলি) রিটার্নস এবং অস্কার ব্র্যানিং (পিয়েরে মোলিয়ার) অবশেষে প্যাট্রিকের কাছে স্বীকার করেছেন যে তিনি তাঁর হামলার পিছনে ছিলেন বলে স্বীকার করেছেন যে এটি ফক্স-ট্রুম্যানের পরিবারের সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা।
অন্য কোথাও, হ্যারি মিচেলের (এলিয়াহ হোলোয়ে) পা জর্জ নাইট (কলিন সালমন) এবং রবি গুলতি (অ্যারন থিয়ারা) এবং নাইজেল বেটস (পল ব্র্যাডলি) উভয়ই দুর্দান্ত ভালবাসার সাথে পুনরায় মিলিত হয়েছে।
পরের সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবেন না? চিন্তা করবেন না, মেট্রোর আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত চা পেয়েছে …
সোমবার, আগস্ট 25
অ্যান্টনি ট্রুম্যান এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রথমবারের মতো তার বাবা প্যাট্রিককে (রুডল্ফ ওয়াকার) তার এবং ইওলান্দে (অ্যাঞ্জেল উইন্টার) বিয়ের আগে অবাক করে দিয়েছিলেন তবে আক্রমণটির পরে তার আঘাতগুলি জানতে পেরে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। অস্কার যখন অপরাধবোধে আবদ্ধ হয়ে আক্রমণকারী হওয়ার কথা স্বীকার করে তখন প্যাট্রিককে উড়িয়ে দেওয়া হয়।
জোয়েল মার্শাল (ম্যাক্স মারে) হ্যারি মোছার চুরি হওয়া ফোনগুলির সাথে কাজ খুঁজে পেয়ে তার প্রিয় প্রভাবশালী দেখার জন্য টিকিটের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য কিছু অর্থ ধরে রাখার মতো মনে হওয়ায় তিনি বরাবরের মতো সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু।
টমি যেমন এই স্কিমটিতে দড়ি দেওয়া হচ্ছে, তিনি ক্যাট মুন (জেসি ওয়ালেস) থেকে চুরি হওয়া ফোনটি দেখেন এবং ভয়েসমেইল আলফি মুন (শেন রিচি) বামে শোনেন, জো স্লেটার (মিশেল রায়ান) এর সাথে পরিস্থিতি সম্পর্কে সমস্ত কিছু শিখলেন।
টমি রিল হিসাবে, লিলি স্লেটার (লিলিয়া টার্নার) তাঁর সাথে যুক্ত একটি বার্নার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল আবিষ্কার করেছেন, এটি স্টেসি স্লেটার (লেসি টার্নার) সম্পর্কে জঘন্য পোস্টগুলি সক্রিয়ভাবে পছন্দ করছে এবং ক্যাট এবং আলফির মুখোমুখি হওয়ার পরে, তার প্রতিক্রিয়া তাদের উপর জোয়েলের বিষাক্ত প্রভাব সম্পর্কে আরও উদ্বেগের দিকে পরিচালিত করে।
অন্য কোথাও কলাম হাইওয়ের (টনি ক্লে) উত্তেজনা জনি কার্টার (চার্লি সাফ) বাড়িটি দেখতে খুব শীঘ্রই alous র্ষার সাথে প্রতিস্থাপন করা হবে যখন তিনি পরে তাকে অ্যালবার্টে একটি তারিখে দেখেন।
এদিকে ওকি (আয়ান ইবিকুনলে শোডেরু) কার্নিভালে হ্যারির পরিকল্পিত দিনটি কোজো আসরে (দয়ো কোলিওশো), আনা (মলি রেইনফোর্ড) এবং জিনা নাইট (ফ্রান্সেসকা হেনরি) এর সাথে কার্নিভালে নষ্ট করতে দেখছেন।
মঙ্গলবার, আগস্ট 26
অস্কারের ভর্তির পরে প্যাট্রিক আতঙ্কিত আক্রমণে ভুগছেন, তবে তাঁর পরিবারকে সমর্থন করার জন্য তাঁর পরিবারের সমাবেশ করার কারণে বিষয়গুলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
একজন উগ্র অ্যান্টনি যেমন জোর দিয়েছিলেন যে অস্কারকে অবশ্যই রিপোর্ট করা উচিত, জ্যাক প্যাট্রিককে ডিফেল করেছেন: সিদ্ধান্তটি অবশ্যই তাঁর কাছ থেকে আসা উচিত।
ক্যাট যেহেতু টমি এবং তার খারাপ মনোভাবের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আরও কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে বিবেচনা করে, আলফি তাকে বলে যে তিনি জিনিসগুলির সাথে মোকাবিলা করবেন।
টমি যখন প্রকাশ করেছেন যে তিনি ভয়েসমেইল শুনেছেন, স্টেসিকে নিয়োগ দিয়েছিলেন যাতে তিনি টমিকে ক্যাটকে না বলার জন্য রাজি করতে সহায়তা করেন।
এদিকে, হ্যারি জর্জকে নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছেন, লেক্সি পিয়ার্স (ইসাবেলা ব্রাউন) এর সাথে একটি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সময় জনি কলমের সহায়তায় এসেছিলেন।
স্কয়ারের অন্য কোথাও, রবি জোয়েলকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল যখন সে বুঝতে পারে যে হ্যারি ফোনটি মুছার কাজটি তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিল।
বুধবার, আগস্ট 27
ক্যাট ভিক -এ তার প্রত্যাশিত গ্রীষ্মের বিবিকিউ ইভেন্টের আগে সৈন্যদের সমাবেশ করার চেষ্টা করেছে, তবে আলফি এবং স্টেসির মন দৃ firm ়ভাবে অন্য কোথাও রয়েছে।
জোয়েল, অ্যামি মিচেল (এলি ড্যাড) এবং লিলির মধ্যে লড়াইয়ের পরে একটি সর্বশক্তিমান কিক অফের দিকে নিয়ে যাওয়ার পরে ক্যাট টমিকে টেনে নিয়ে যায়।
বিষয়গুলি উত্তপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ক্যাট টমির যা বলতে হবে তা দেখে হতবাক হয়ে যায় এবং আলফি যখন নিজের একটি বোমা নিয়ে আসে তখন আরও মেঝেতে থাকে।
লরেন ব্র্যানিং (জ্যাকলিন জোসা) হাউই ডেনসকে (ডেল্রয় অ্যাটকিনসন) অস্কারের সাথে পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য হুমকি দিয়েছিল, কারণ সে সবাইকে না বলে,
হাওয়ে চেষ্টা করে, তবে অ্যান্টনি তার পাশে কাঁটা হিসাবে অবিরত রয়েছে, প্যাট্রিক রাউন্ডে কথা বলার জন্য দৃ firm ়তার সাথে বিরোধিতা করে।
অস্কার, ইতিমধ্যে, সমস্তই নিশ্চিত যে তিনি ক্লিঙ্কের দিকে ফিরে যাবেন।
রবি যখন ওকে হ্যারিকে তার বন্দুকটি দেখানোর জন্য হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে তাকে ক্রুদ্ধভাবে বলে দেয়। হ্যারি আবার জিনার অগ্রগতি প্রত্যাখ্যান করার পরে, জর্জ যখন তাকে বন্দুকটি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে বাধা দেয় তখন তার নাইট সমস্যা অব্যাহত থাকে।
স্কোয়ারের অন্য কোথাও, জুলি হেই (ক্যারেন হেন্থর্ন) একটি ফোন কল পেলে নাইজেল সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। তিনি কতটা অস্বস্তিকর বলে মনে করছেন তা উল্লেখ করে তিনি পন্ডিত ছিলেন যে কে ডেকে ছিল এবং কী বলা হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার, আগস্ট 28
প্যাট্রিকের প্যাট্রিকের বিষয়ে ইওলান্দির উদ্বেগগুলি যখন প্রকাশ করে যে তিনি তাদের বিবাহ স্থগিত করতে চান।
জিন স্লেটার (গিলিয়ান রাইট) ক্যাটকে একটি নিখোঁজ টমির সন্ধানের প্রয়াসে পরিবারকে পুনরায় একত্রিত করার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, তিনি কোনও মিশনে রয়েছেন তা অজানা।
অ্যামি যখন তাদের ক্যাফেতে জোয়েলের সাথে তার লড়াইয়ের কথা বলে, তখন ভিকি ফোলার (অ্যালিস হাইগ) এবং রস মার্শাল (অ্যালেক্স ওয়ালকিনশা) তাঁর মুখোমুখি হন, তারা যা শুনেছেন তা দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন, যদিও রস যখন জোয়েল এবং ভিকি একটি সত্য বোমা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেন তখন বিষয়গুলি দুষ্টু হয়ে যায়।
জিনার সাথে তার উদ্দেশ্য নিয়ে জর্জের কাছ থেকে গ্রিলিংয়ের পরে, হ্যারি আগ্নেয়াস্ত্রকে কবর দেয়। একটি অপ্রতিরোধ্য রবি তাকে বলে যে এটি সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা দরকার, কিন্তু যখন সে নিজেই কাজটি করতে যায়, তখন সে আবিষ্কার করে যে এটি নিখোঁজ হয়েছে।
আরও আনন্দদায়ক দৃশ্যে, জুলি যখন তার প্রিয় গাড়িটি ওয়ালফোর্ডে নিয়ে আসে তখন নাইজেল আন্তরিক হয়।
