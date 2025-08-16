ক্যানসস্পেলউটোরাইটাইট নেদারল্যান্ডসে ডাটাবেস পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধি করে

কানসস্পেলউটোরিটাইট (কেএসএ) নিশ্চিত করেছে যে এটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরদের জন্য কন্ট্রোল ডাটাবেস (সিডিবি) পর্যবেক্ষণ বাড়িয়ে তুলবে।
দ্য নেদারল্যান্ডস জুয়া কর্তৃপক্ষ জুয়া আইনের আওতায় এর তদারকি রেমিটের অংশ হিসাবে, যখন প্রয়োজন হয় তখন সম্পূর্ণ, নির্ভুল এবং শক্তিশালী ডেটা উপলব্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা তৈরি করেছে।
এই কাজটি অবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ জড়িত, এবং সিডিবি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম যা ক্যানসস্পেলআউটোরিটাইটকে প্রতিটি অপারেটরের সাথে জুয়ার ক্রিয়াকলাপ কী ঘটছে তা বুঝতে এবং বিভিন্ন বিধিবিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার অনুমতি দেয়।
নেদারল্যান্ডসে, জুয়ার আইনটি খেলোয়াড় সুরক্ষা এবং লাইসেন্সিংয়ে আরও প্রত্যাশা জারি করে ব্যক্তিগতভাবে এবং অনলাইনে সমস্ত বাজি ক্রিয়াকলাপকে অন্তর্ভুক্ত করে।
কেএসএ কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক কাজটি সিডিবিটিকে সমস্ত জুয়ার লাইসেন্সধারীদের উপর স্বয়ংক্রিয় চেক সম্পাদন করতে ব্যবহার করেছে, তবে এটি প্রতিটি অপারেটরের জন্য কমপক্ষে একটি সম্ভাব্য ব্যর্থতা প্রকাশ করেছে।
কেএসএ সংস্থাগুলিকে দৃ strongly ়ভাবে সতর্ক করেছে যে সিডিবিতে সঠিক, সময়োপযোগী এবং অনুগত ডেটা বজায় রাখা তাদের লাইসেন্সের অংশ হিসাবে আইনী প্রয়োজনীয়তা। অপারেটরদের নিশ্চিত করা দরকার যে এই তথ্যটি যথাসম্ভব যথাসম্ভব সম্পূর্ণ, যত তাড়াতাড়ি প্রয়োজন ততক্ষণে সংশোধন করা উচিত।
কেএসএ অবহিত করেছে যে এটি অপারেটরগুলিতে ফলো-আপ চেক পরিচালনা করবে, পরের প্রান্তিকে ঘাটতিগুলি সমাধান করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য পরিদর্শন করা হবে, যা সিডিবিতে থাকা তথ্যের যথার্থতাও নিশ্চিত করবে।
নেদারল্যান্ডসে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরগুলিতে চেক বৃদ্ধি
সিডিবিতে অনুষ্ঠিত সঠিক অপারেটর ডেটার উপর ফোকাস আয়ারল্যান্ড-গিব্রাল্টার স্মারকলিপি যেমন বোঝার মতো তদারকি এবং ডেটা দৃশ্যমানতার উন্নতির জন্য অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অনুরূপ।
এমওইউ হ’ল প্রয়োগকারী এবং লাইসেন্সিং বিধিমালা সমর্থন করার জন্য নির্ভরযোগ্য ডেটা প্রচার করার পাশাপাশি সীমানা ছাড়িয়ে সহযোগিতা জোরদার করার জন্য একটি অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতি।
নেদারল্যান্ডসে, ক্যানসস্পেলউটোরিটাইট একটি কঠোর এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ উপায়ে তার তদারকির ভূমিকা পালন করে চলেছে। সিডিবি গাইডেন্স জারি করার আগে যেমন ঘটেছিল, নিয়মিত সতর্কতা এবং প্রয়োগের পদক্ষেপগুলি মেটানো হয়, টনিবেটকে নিষিদ্ধ ফুটবল বাজি বাজারের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তিরস্কার করা হয়েছিল।
পর্যবেক্ষণ ও সম্মতি প্রয়োজনীয়তা প্রয়োগের বিষয়ে কেএসএর ক্রিয়াকলাপের আরেকটি উদাহরণে স্টারক্যাসিনো এবং জেবেটকে অস্থায়ী প্রত্যাহারের বিষয়গুলি নিয়ে সতর্কবার্তাও আঘাত করা হয়েছিল।
