ক্যানোইং: ওয়ার্ল্ডে কে 2 500 মিটারে পর্তুগালের জন্য রৌপ্য | ক্যানোইং

তারা জোও রিবেইরো এবং মেসিয়াস ব্যাপটিস্টার জন্য একটি ভাল স্মৃতি ক্যানোইং ওয়ার্ল্ড হয়ে উঠছে, যারা এই রবিবার মিলানে শেষ করেছেন। পর্তুগিজ জুটি কে 2 500 মিটারে রৌপ্যপদকের সাথে প্রতিযোগিতায় তাদের অংশগ্রহণের অবসান ঘটিয়েছিল, এটি একটি কীর্তি যা খুব সুষম ফাইনালে কে 4 500 মিটারে অর্জন করা সোনায় যোগদান করেছিল।

ছয়টি ট্র্যাক থেকে, জোও রিবেইরো এবং মেসিয়াস ব্যাপটিস্টা প্রায় সর্বদা সামনে একটি উচ্চ স্তরের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তারা দৌড়ের মাঝামাঝি সময়ে, 250 মিটার, প্রথমে 42.31 সেকেন্ডের সাথে পেরিয়ে গেছে এবং হাঙ্গেরিয়ান জুটি কুরুচ/নাদাসের সাথে শেষ মিটার পর্যন্ত বিজয় নিয়ে আলোচনা করেছিল, যা শেষে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং সোনার আনতে পারে।

হাঙ্গেরি 1M28.28s এ রেসটি শেষ করেছে, পর্তুগালের চেয়ে কম 0.16 সেকেন্ড, এবং জার্মানি বিজয়ীর পডিয়ামটি 0.66 সেকেন্ডের শেষ করেছে।

এই পর্তুগিজ ক্রু ২০২৩ সালে ডুইসবার্গে এই দূরত্বে পবিত্র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, এবং এই দূরত্বে অবিকলভাবে এই কীর্তিটি পুনরাবৃত্তি করার খুব কাছাকাছি ছিলেন, আরও একটি উচ্চ স্তরের পারফরম্যান্সের সাথে, যা এই ইভেন্টে তিনটি পর্তুগিজ পদককে উত্থাপন করেছিল।

