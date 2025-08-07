ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরে, জ্যাকসন আন্তুনেসকে গাভিয়ার একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে, পোর্টাল বলেছেন

রেনাসার অভিনেতা, জ্যাকসন আন্তুনেস তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য অবস্থা সম্পর্কে রহস্য তৈরি করেছেন
অভিনেতা জ্যাকসন আন্তুনস৪, এই বৃহস্পতিবার ()) রিও ডি জেনিরোর দক্ষিণে গাভিয়ায় অবস্থিত সাও ভিসেন্টে ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিল। পরিবার এবং হাসপাতালের দল অবশ্য শিল্পীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বা হাসপাতালে ভর্তির কারণ সম্পর্কে বিশদ প্রকাশ করেনি।
জ্যাকসন আন্তুনস এটি এসওএপি অপেরার দুটি সংস্করণ সহ বেশ কয়েকটি টেলিভিশন প্রযোজনায় অংশ নেওয়ার জন্য জনগণের একটি পরিচিত নাম “পুনর্জন্ম”। মূল সংস্করণে, 1993 সালে, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন দামিও2024 এর রিমেকে থাকাকালীন তিনি চরিত্রটি বেঁচে ছিলেন ডিওক্লেসিয়ানো।
তার সফল ক্যারিয়ার ছাড়াও, অ্যান্টুনেস তিনি ইতিমধ্যে অতীতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে প্রকাশ্যে কথা বলেছিলেন। 2023 সালে, অভিনেতা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি চিকিত্সার সময় হাসপাতালে ভর্তি মাস ব্যয় করে একটি অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং জিতেছিলেন। সেই সময়ে, তিনি তথ্যটি গোপনীয় রাখতে বেছে নিয়েছিলেন, কেবল তার পুনরুদ্ধারের পরে এটি প্রকাশ করেছিলেন।
জ্যাকসন আন্তুনসযা দুটি সংস্করণের অংশ ছিল পুনর্জন্ম (গ্লোবো), সাথে কথা বলেছেন তোমার সাথে! উপন্যাস ভক্ত এবং অনুগামীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্পর্কে, এবং প্রশংসা শামান১৯৯০ সালে তিনি একই চরিত্রটি কে বাস করেন। সাক্ষাত্কারটি দেখুন:
– 30 বছর আগে আমার যে আবেগ রয়েছে তা একই রকম রয়েছে। প্রথম দৃশ্যটি আমি ইলহিউসে রেকর্ড করতে গিয়েছিলাম, আমার হাত ঠান্ডা ছিল, আমি কী করব তা জানতাম না। 30 বছর আগে আমরা যে হোটেলটি পরিদর্শন করেছি তা আমি পরিদর্শন করেছি, আমি মারকুইনহোসের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম [Palmeira]কে আমার সাথে কাজ করেছে। আমার চরিত্র ডিওক্লেসিয়ান একটি কেন্দ্রিক ক্যাবোক্লো। তিনি এমন প্রেমের ডোজ যা জোসেফ ইনোসেন্ট জোসে পেড্রোকে দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি মনোরম, হাসি, গ্রহণযোগ্য। এটি একজন চাচা, দাদা যা প্রত্যেকে থাকতে চান। একজন বাবা যা সবাই হতে চান। এটি বেনেডিটোর দৃষ্টিভঙ্গির একটি খুব সুন্দর বিনিময় [Ruy Barbosa] 30 বছর আগে, এখানে আসে ব্রুনো [Luperi] এবং এটি বর্তমান সময়ে নিয়ে আসে। এখানে পড়তে থাকুন!