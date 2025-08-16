ক্যান্সার জালিয়াতি হাজার হাজার ডলারের মধ্যে victims 78 জন ক্ষতিগ্রস্থকে বোঝানোর পরে তার ভাগ্য শিখেছে: ‘নিন্দনীয় এবং নিষ্ঠুর’

সমর্থন এবং আর্থিক সহায়তার জন্য ক্যান্সার নির্ণয়ের নকল একজন মহিলা কারাগারের পিছনে সময় ব্যয় করবেন এবং তার 78 জন ক্ষতিগ্রস্থকে প্রায় 24,000 ডলার শোধ করবেন।
35 বছর বয়সী আমান্ডা ম্যারি পাওয়ার বন্ধু এবং সহকর্মীদের হেরফের করার জন্য ‘ওয়েব অফ লাইস’ স্পিনিং করার আগে ২০১২ সালে ক্যান্সার কাউন্সিল কুইন্সল্যান্ডের সাথে স্বেচ্ছাসেবক শুরু করেছিলেন।
তিনি মিথ্যাভাবে দাবি করতে শুরু করেছিলেন যে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তার নকল অসুস্থতার জন্য সহানুভূতি চেয়েছিলেন।
পাওয়ার ট্রিপস, খাবার, আবাসন, পরিবহন এবং অনুমিত মেডিকেল বিলগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের সহ 78 78 জন ক্ষতিগ্রস্থকে রাজি করেছিল।
তার ক্ষতিগ্রস্থদের কয়েকজন নিজেরাই বেশ কয়েকটি ক্যান্সার রোগ নির্ণয় করেছিলেন।
তার মিথ্যাচার তাকে কাউন্সিলের সাথে একটি বেতনের ভূমিকা সুরক্ষিত করতে সহায়তা করেছিল এবং রিলে ফর লাইফ ফর লাইফের জন্য প্রথম অস্ট্রেলিয়ান গ্লোবাল হিরো হিরো হিরো হিরো হিসাবে নির্বাচিত হতে, তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে অর্জন করতে সহায়তা করেছিল।
শুক্রবার টাউনসভিলে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সাজা দেওয়ার সময়, ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন মোশ তার ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে পাওয়ারের হেরফের কৌশলগুলি ‘চিপ’ ‘শুনেছিলেন।
আদালতকে বলা হয়েছিল যে তিনি বন্ধুত্ব তৈরি করেছিলেন এবং নিজের ক্ষতিগ্রস্থদের জীবনে নিজেকে জড়িত করেছিলেন এবং তাদের সংগ্রামগুলির সাথে তাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আদালতকে বলা হয়েছিল।
আমান্ডা ম্যারি পাওয়ার, 35, (উপরে) বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের জানিয়েছেন যে তিনি বছরের পর বছর ধরে ক্যান্সার করেছেন
একটি উদাহরণ ছিল একজন 54 বছর বয়সী মহিলা যিনি এই বছর ক্যান্সারের দ্বিতীয় রূপের সাথে নির্ণয় করেছিলেন।
আদালতে তার প্রভাব বিবৃতিতে, তিনি পাওয়ারের নির্লজ্জ মন্তব্যটি বর্ণনা করেছিলেন যখন মহিলাটি বলেছিলেন যে চিকিত্সার কারণে তিনি চুল হারাচ্ছেন, দ্য কুরিয়ার মেল রিপোর্ট
‘এটি আমার দোষ নয়, আমি কেবল কখনও ভাল কেমো পেয়েছি এবং আমার চুল হারাতে পারি নি,’ মহিলা দাবি করেছেন যে শক্তি বলেছে।
‘(শক্তি) ক্যান্সারকে অনুপ্রাণিত করে এবং এমন একটি সম্প্রদায়ের উপর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির ক্ষতি করে যা সহানুভূতি তৈরি করতে, সচেতনতা বাড়াতে এবং সত্যিকারের মানবিক সংযোগ বাড়িয়ে তুলতে সত্যের উপর নির্ভর করে।’
আদালত আরও শুনেছে যে বিদ্যুৎ তার ক্ষতিগ্রস্থদের কয়েকজনকে তার ক্যান্সার টার্মিনাল বলে জানিয়েছিল এবং তারা তার ‘আসন্ন’ শেষকৃত্যে ম্লান হয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল।
প্রসিকিউশন যুক্তি দিয়েছিল যে শক্তি জানত যে তিনি অসুস্থ নন এবং প্রায় ২৪,০০০ ডলার ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতারণা করেছেন।
এই পরিমাণের প্রায় 1,900 ডলার তার প্রাক্তন নিয়োগকর্তা ক্যান্সার কাউন্সিল কুইন্সল্যান্ডের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল।
আইনী সহায়তা কুইন্সল্যান্ডের প্রতিরক্ষা আইনজীবী নিক ডগলাস মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন যে বিদ্যুৎ প্রতিবেদনগুলি সীমান্তের ব্যক্তিত্বের ব্যাধি, রূপান্তর ব্যাধি এবং বড় ডিপ্রেশনাল ডিসঅর্ডার নির্ণয়ের মানদণ্ড পূরণ করে।
পাওয়ার (চিত্রযুক্ত) বছরের পর বছর সমর্থকদের কাছ থেকে প্রায় 24,000 ডলার সংগ্রহ করেছে
ম্যাজিস্ট্রেট মোশ বলেছেন, বিদ্যুৎ বছরের পর বছর ধরে ‘নিন্দনীয় ও নিষ্ঠুর আচরণে’ জড়িত ছিল
তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি ইতিমধ্যে জনসাধারণের অপমানের মাধ্যমে শাস্তি ভোগ করেছেন তবে তার কাজগুলির জন্য দায় স্বীকার করেছেন।
35 বছর বয়সী এই জালিয়াতির সমস্ত 79 টি অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।
তিনি আড়াই বছরের সাজা দেবেন।
প্রথম ছয় মাস কারাগারের পিছনে পরিবেশন করা হবে, তিন বছরের জন্য স্থগিত বাক্য হিসাবে বাকী মেয়াদে তাকে মুক্তি দেওয়ার আগে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।
আদালত ক্ষমতাও তার ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়।
ম্যাজিস্ট্রেট মোশ বলেছিলেন যে বিদ্যুৎ ‘বেশ কয়েক বছর ধরে বিকশিত হয়েছে এমন মিথ্যা একটি ওয়েব জড়িত’ নিন্দনীয় এবং নিষ্ঠুর আচরণে জড়িত ছিল ‘।
ক্যান্সার কাউন্সিল কুইন্সল্যান্ডের সিইও ম্যাট গার্ডিনার ডেইলি মেইলকে বলেছেন যে সংগঠনকে দেওয়া কোনও অনুদান পাওয়ার কন -এর সাথে জড়িত ছিল না।
‘পাঁচ বছর আগে, যখন প্রাক্তন কর্মচারীর ব্যক্তিগত ভিড়ফান্ডিং পৃষ্ঠা সম্পর্কে প্রথম উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছিল, তখন আমরা তাত্ক্ষণিকভাবে এই বিষয়ে কুইন্সল্যান্ড পুলিশকে সহযোগিতা করেছিলাম,’ তিনি বলেছিলেন।
‘এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের সংস্থাকে কোনও অনুদান জড়িত ছিল না।
‘আমরা যারা সেই সময় এগিয়ে এসেছিলেন তাদের প্রতি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আমরা সর্বদা প্রশ্ন বা উদ্বেগযুক্ত কাউকে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে উত্সাহিত করি।’