ক্যান্সার নির্ণয়ের পরে 25 এ বক্সিং চ্যাম্পিয়ন জর্জিয়া ও’কনর মারা গেছে

পেশাদার বক্সার জর্জিয়া ও’কনর (২৫) ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পরে মারা গেছেন, পেশাদার বক্সিংয়ের প্রচারক বক্সেক্সার বলেছেন।

প্রবর্তক প্রয়াত তরুণ যোদ্ধাকে “রিংয়ের ভিতরে এবং বাইরে সত্য যোদ্ধা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

“জর্জিয়া এখানে বক্সেক্সারে তার বন্ধুরা তাদের পছন্দসই, সম্মানিত এবং প্রশংসিত হয়েছিল। আমাদের চিন্তাভাবনাগুলি এই কঠিন সময়ে তার প্রিয়জনদের সাথে রয়েছে,” বক্সেক্সারের একটি বিবৃতি প্রাপ্ত হয়েছে অভিভাবক পড়ুন।

জানুয়ারী একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ও’কনর প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি তার ক্যান্সার নির্ণয়ের বিষয়ে শিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে নির্ণয়ের দিকে পরিচালিত ব্যথার মধ্য দিয়ে ভুগছিলেন।

“For 17 weeks since the start of October, I’ve been in constant pain, going back and forth between Durham and Newcastle RVI A&E knowing deep down something was seriously wrong,” ও’কনর একটি ছবির ক্যাপশন দিয়েছেন একটি হাসপাতালের বিছানায় তার।

“আমি শুরু থেকেই বলেছিলাম যে এটি ক্যান্সার বলে মনে হয়েছিল। আমি ঝুঁকিগুলি জানতাম। আমার কোলাইটিস এবং পিএসসি রয়েছে, দুটি রোগ যা নাটকীয়ভাবে এটি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। আমি জানি আমার ঝুঁকি কতটা বেশি এবং তারাও করে। তারা সর্বদা তা করে।”

ও’কনর যোগ করেছেন যে চিকিত্সকরা তার উদ্বেগকে “গুরুত্ব সহকারে” নিতে অস্বীকার করেছেন।

“তবে একজন ডাক্তার এফ — আমার কথা শোনেননি। একজন ডাক্তার আমাকে গুরুত্ব সহকারে নেননি। একজন ডাক্তারও এ স্ক্যান বা রক্ত ​​পরীক্ষা করেননি আমি যন্ত্রণায় মেঝেতে কাঁদতে গিয়ে অনুরোধ করেছিলাম,” ইনস্টাগ্রাম পোস্টটি অব্যাহত রেখেছিল। “পরিবর্তে, তারা আমাকে বরখাস্ত করেছে। তারা আমাকে গ্যাসলিট করে, আমাকে বলেছিল যে এটি কিছুই নয়, আমার মনে হয়েছে যে আমি অত্যধিক আচরণ করছি। তারা আমাকে স্ক্যান করতে অস্বীকার করেছিল। তারা তদন্ত করতে অস্বীকার করেছিল। তারা শুনতে অস্বীকার করেছিল। একজন আমাকে এমনকি বলেছিলেন যে এটি ‘আমার মাথায় সমস্ত’। আর এখন ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে। “

ফেব্রুয়ারিতে ও’কনর আরও একটি ধ্বংসাত্মক ব্যক্তিগত পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলেছেন।

ও’কনর লিখেছেন, “গত কয়েক মাস রোলারকোস্টার ছিল।” “আমি একটি সুন্দর শিশুর সাথে গর্ভবতী হয়েছি, গর্ভপাতের শিকার হয়েছি, তারপরে ‘অসহনীয়’ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছি। তবে আমি এখনও বিশ্বের শীর্ষে অনুভব করছি!”

অতি সম্প্রতি, ও’কনর একটি মাইলফলক উদযাপন করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি 9 ই মে তার জীবনের “সেই ভালবাসা” বিয়ে করেছেন।

ও’কনর আলসারেটিভ কোলাইটিস এবং প্রাথমিক স্ক্লেরোসিং কোলঙ্গাইটিসের সাথে লড়াই সত্ত্বেও তার অপরাজিত বক্সিং রেকর্ড বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি 2021 সালে প্রো গিয়েছিলেন। তিনি তার অপেশাদার ক্যারিয়ারের সময় 2017 এবং 2018 যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক অর্জন করেছিলেন।

ও’কনর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইংল্যান্ডের ডারহামে।

