ক্যান্সার যুদ্ধের পরে কেলি ক্লার্কসনের প্রাক্তন স্বামী ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক 48 এ মারা গিয়েছিলেন

কেলি ক্লার্কসনের প্রাক্তন স্বামী ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক ক্যান্সারের সাথে লড়াইয়ের পরে ৪৮ বছর বয়সে মারা গেছেন।
প্রতিভা ব্যবস্থাপক এবং দেশ সুপারস্টার রেবা ম্যাকেন্টিয়ারের প্রাক্তন স্টেপসন ব্ল্যাকস্টক ২০১৩-২০২২ সাল থেকে আমেরিকান আইডল তারকা ক্লার্কসনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং প্রাক্তন দম্পতি দুটি ছোট বাচ্চাকে ভাগ করে নিয়েছিলেন।
ক্লার্কসন প্রকাশের কয়েক ঘন্টা পরে ব্ল্যাকস্টকের মৃত্যুর খবর আসার পরে তিনি বাকি তারিখগুলি স্থগিত করছেন তার উপর লাস ভেগাস আগস্টে তার প্রাক্তন স্বামীর অসুস্থতার কারণে আবাসস্থল।
পরিবারের একজন প্রতিনিধি একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন: ‘ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক মারা গেছেন এমন সংবাদটি আমরা ভাগ করে নিই যে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে।
‘ব্র্যান্ডন সাহসিকতার সাথে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্যান্সারের সাথে লড়াই করেছিলেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে মারা গেলেন এবং পরিবার দ্বারা ঘিরে ছিলেন।
‘আমরা আপনার চিন্তাভাবনা এবং প্রার্থনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই খুব কঠিন সময়ে প্রত্যেককে পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বলি।’
ক্লার্কসন (৪৩) এবং ব্ল্যাকস্টক ২০২০ সালে তাদের বিভক্ত হওয়ার আগে দু’টি শিশুকে, ১০ বছর বয়সী রিভার এবং রেমিংটনকে স্বাগত জানিয়েছেন।
ব্ল্যাকস্টকেরও আগের বিবাহ থেকে দুটি সন্তান ছিল, সাভানা এবং শেঠ এবং একটি নাতি, হ্রদ।
এই বছরের মার্চ মাসে তিনি সর্বশেষ চিত্রিত হয়েছিল, তিনি তার ভাই শেলবি এবং ম্যাকেন্টারির সাথে হিউস্টন রোডিওতে রিভার এবং রেমিংটনে যোগ দেওয়ার সাথে সাথে দুর্বল দেখছিলেন।
ব্ল্যাকস্টকের বাবা, চলচ্চিত্র প্রযোজক নারভেল ব্ল্যাকস্টক 1989-2015 সাল থেকে ম্যাকেন্টারকে বিয়ে করেছিলেন এবং তারা 35 জন পুত্র শেলবি ভাগ করে নিয়েছিলেন।
বুধবার এক্সকে ভাগ করে নেওয়া এক বিবৃতিতে ক্লার্কসন প্রকাশ করেছিলেন যে এটি ব্ল্যাকস্টকের সাথে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় যা তাকে মঞ্চ থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করেছিল।
তিনি লিখেছেন, ‘দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার লাস ভেগাসে আগস্ট স্টুডিও সেশনের বাকি অংশগুলি স্থগিত করা দরকার।’
‘যদিও আমি সাধারণত আমার ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যক্তিগত রাখি, এই গত বছর, আমার বাচ্চাদের বাবা অসুস্থ ছিলেন এবং এই মুহুর্তে, তাদের জন্য আমার পুরোপুরি উপস্থিত থাকা দরকার।
তিনি উপসংহারে বলেছিলেন, ‘যারা শোগুলিতে টিকিট কিনেছেন তাদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আমি আপনার অনুগ্রহ, দয়া এবং বোঝার প্রশংসা করি,’ তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।
ক্লার্কসন ভক্তদের কী হবে সে সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেনি যারা ইতিমধ্যে তার স্থগিত আবাসিক তারিখগুলিতে টিকিট কিনেছিল।
ব্ল্যাকস্টকের সাথে ক্লার্কসনের সম্পর্ক ২০১২ সালে শুরু হয়েছিল এবং পরের বছর দুজনে গিঁট বেঁধেছিল।
প্রথমে তাদের রোমান্টিক এবং পেশাদার উভয় সম্পর্ক ছিল, কারণ তার স্বামীও তার পরিচালক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
তবে ক্লার্কসন ২০২০ সালের জুনে অপ্রতিরোধ্য পার্থক্যের ভিত্তিতে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে দু’জন তাদের অর্থের সাথে সম্পর্কিত কয়েক বছর আইনী বিচলিত হয়ে নিযুক্ত ছিলেন।
তাদের অগোছালো বিবাহবিচ্ছেদ ২০২২ সালের মার্চ মাসে চূড়ান্ত করা হয়েছিল বলে জানা গেছে, তবে এক বছর পরে ক্লার্কসন তার স্বামীর বিরুদ্ধে ২.6 মিলিয়ন ডলার রায় জিতেছিলেন।
ক্লার্কসন দাবি করেছিলেন যে তার স্বামী তার লক্ষ লক্ষ কমিশনগুলিতে owed ণী ছিলেন যে তিনি তার পরিচালকের পরিবর্তে কোনও প্রতিভা এজেন্ট দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল এমন চুক্তিগুলির জন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়া উচিত ছিল না, এবং ক্যালিফোর্নিয়ার শ্রম কমিশনার শেষ পর্যন্ত সম্মত হন।
এটি রায় দিয়েছে যে ব্ল্যাকস্টক ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টস এজেন্সিতে ক্লার্কসনের এজেন্টদের আশেপাশে কাজ করে ওভারস্টেপ করেছিলেন।
2024 সালের মে মাসে, যুদ্ধরত এক্সেস শেষ পর্যন্ত কমিশনের ফি নিয়ে ক্লার্কসনের মামলা মোকদ্দমার একটি নিষ্পত্তিতে পৌঁছেছিল।
হিটমেকার এর আগে ব্ল্যাকস্টক তার 2017 সালে ফিরে যাওয়ার জন্য সুরক্ষিত ডিলগুলির জন্য ২.6 মিলিয়ন ডলার রায় জিতেছিল, তবে তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি ২০০ 2007 সাল পর্যন্ত তার ম্যানেজার হিসাবে ফিরে যাওয়ার সময় তিনি তার প্রতিভা এজেন্টদের জায়গা নিচ্ছেন, তাই তিনি তার প্রাক্তন-হাশব্যান্ডের জন্য প্রদত্ত কমিশনের আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
যদিও ক্লার্কসন এবং ব্ল্যাকস্টক দুজনেই অনুরোধ করেছিলেন যে নিষ্পত্তি হওয়ার পরে তার মামলা খারিজ করা হবে, চুক্তির বিবরণ প্রকাশ্যে প্রকাশ করা হয়নি।
2022 সালে, এই গায়কের মতো মুহূর্তটি তাদের বিবাহবিচ্ছেদের বন্দোবস্তের অংশ হিসাবে তার প্রাক্তন স্বামীকে $ 1.3 মিলিয়ন ডলারের পরিমাণ প্রদান করতে সম্মত হয়েছিল।
তারা আরও সম্মত হয়েছিল যে ক্লার্কসন শিশু সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্ল্যাকস্টককে প্রতি মাসে 45,601 ডলার প্রদান করবেন।
সর্বোপরি, স্ত্রীকে সমর্থন করার জন্য তাকে ব্ল্যাকস্টককে প্রতি মাসে 115,000 ডলার দিতে হয়েছিল, যদিও এই অর্থ প্রদানগুলি গত বছরের জানুয়ারিতে শেষ হবে।
এক্সেস রিভার এবং রেমিংটনের যৌথ হেফাজত ভাগ করে নিতে সম্মত হয়েছিল, তবে শিশুরা প্রাথমিকভাবে তাদের মায়ের সাথে লস অ্যাঞ্জেলেসে বাস করত এবং প্রতি মাসে এক সপ্তাহান্তে মন্টানার বাড়িতে ব্ল্যাকস্টক সফর করত।
সেই সময়, তিনি ২০২২ সালের জুনে বেরিয়ে যাওয়ার নির্ধারিত হওয়ার আগে মন্টানায় যে রাঞ্চটি ভাগ করে নিয়েছিলেন তাতে ক্লার্কসন ভাড়া প্রদান করছিলেন।
এই বন্দোবস্তটি ব্ল্যাকস্টককে গবাদি পশু, কুকুর এবং ঘোড়া সহ তাদের খামারের প্রাণীগুলির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং সেইসাথে এটিভি, স্নোমোবাইলস এবং দুটি পিকআপ ট্রাক সহ সম্পত্তির চারপাশে ব্যবহারের জন্য একাধিক যানবাহনকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে দেয়: একটি ফোর্ড এফ -350 এবং একটি এফ -250।
ক্লার্কসন তাদের বিয়ের আগে এবং সময় উভয় থেকেই ছোট্ট পারিবারিক পোষা প্রাণীকে চুক্তিতে, পাশাপাশি একটি শিশুর গ্র্যান্ড পিয়ানো, শিকারের আইটেম এবং তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের সমস্ত কিছু রাখতে পেরেছিলেন।
এই বছরের শুরুর দিকে, টিভি তারকা একাধিক সপ্তাহের জন্য তার উপাধি টক শো থেকে রহস্যজনকভাবে অনুপস্থিত ছিলেন, মোট 10 টি শো অনুপস্থিত।
ক্লার্কসন সেই সময়ে তার অনুপস্থিতি ব্যাখ্যা করেননি, যদিও মে মাসে তিনি শোয়ের দাবির সময়সূচী সম্পর্কে মঞ্চে অভিযোগ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি যতটা চান তাকে ভ্রমণ করা থেকে বিরত রেখেছেন।
গায়ক এর আগে লোকদের বলেছিলেন যে তিনি ‘প্রথমবার কখনও বিয়ে করতে চাননি।’
‘(ব্র্যান্ডন) এর সন্তান ছিল, একটি ধর্মীয় পটভূমি, এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আমি তাঁর জন্য মনে করি। তবে আমি কখনই সেই ব্যক্তি ছিলাম না। যেহেতু আমি আমার পরিবারে কয়েকজন বিবাহবিচ্ছেদ পেরিয়েছি, তাই আমি এতে কোনও ওজন রাখতে পছন্দ করি না। ‘
মিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিটমেকারও বিশ্বাস করেন যে ‘ভালবাসা চিরকাল নয়’।
কেলি ব্যাখ্যা করেছিলেন: ‘আমি সবসময়ই জানি যে ভালবাসা শক্ত।
‘আমার কাছে ভালবাসা সর্বদা দুঃখের ঘরে এই হাতির সাথে আসে। আমি জানি ভালবাসা চিরকাল নয়। আমি হতাশাজনক শোনার অর্থ এই নয়, তবে আমি মনে করি আমরা সেই শব্দটির উপর অনেক চাপ দিয়েছি।
‘কখনও কখনও ভালবাসা কারও দিকে তাকিয়ে চলেছে,’ এটি আপনার পক্ষে ভাল নয়। এটা আমার পক্ষে ভাল নয়। ‘ এটি একটি কঠিন জিনিস। তবে আপনি যখন করবেন, আমি মনে করি আপনি বড় হন ”