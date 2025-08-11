ক্যাবিসবাইক্স, মানো মেনেজেস প্রতিক্রিয়া গ্রিমিওর পরাজয়ের পরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে

এই রবিবার (10) 1-0, স্পোর্টের কাছে গ্রিমিওর পরাজয়, এই রবিবার (10), একটি আখড়াতে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিকৃতি রেখেছিল। ম্যাচটি শেষ হয়েছিল, কোচ মনো মেনেজেস একাই লকার রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন, একটি ক্যাবিসবাইক্সা এবং দৃশ্যমানভাবে জবাইয়ের মুখোমুখি।
৩৫,০০০ এরও বেশি অনুরাগীর বিপক্ষে এই ধাক্কা কোচের উপর চাপ বাড়িয়েছে, যিনি ইতিমধ্যে দলের অনিয়মিত পারফরম্যান্স দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দৃশ্যটি তীব্র বুসের অধীনে ঘটেছিল, কেবল দলকেই নয়, সরাসরি কমান্ডারের কাছেও নির্দেশিত হয়েছিল।
ফলাফলের প্রসঙ্গ
ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে খেলাধুলা, এখন পর্যন্ত ফ্ল্যাশলাইটিং এবং কোনও জয় নেই, জিতে না দিয়ে 18 টি ম্যাচের ক্রমটি ভেঙে দিয়েছে। লিও পেরেইরার পাল্টা আক্রমণ করার পরে দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে ম্যাথিউসিনহো একমাত্র গোলটি করেছিলেন।
গোলরক্ষক গ্যাব্রিয়েল ভাসকোনসেলোসের পার্নাম্বুকো দলের একটি সিদ্ধান্তমূলক পারফরম্যান্স ছিল, যিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা করেছিলেন এবং গ্রিমিস্টা ড্রকে বাধা দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, গ্রিমিও 20 পয়েন্ট নিয়ে 15 তম স্থানে প্রথম রাউন্ডটি শেষ করেছে, যখন প্রতিপক্ষ শেষ অবস্থানে রয়ে গেছে, এখন নয়টি নিয়ে।
ভক্তদের প্রতিক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ
খেলা চলাকালীন, ভক্তদের কিছু অংশ লক্ষ্যটি স্বীকার করার পরপরই বিক্ষোভ শুরু করে। ইডেনালসন, বুসের একটি ধ্রুবক লক্ষ্য, দৃ strong ় অস্বীকৃতির অধীনে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, বিক্ষোভগুলি আরও তীব্রতর হয়েছিল, মানো মেনেজেসে পৌঁছেছে, যার কাজ বিবর্তনের অভাব এবং ধারাবাহিক ফলাফলের জন্য সমালোচিত হয়েছে।
এপ্রিল থেকে, যখন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কোচের পাঁচটি জয়, নয়টি ড্র এবং সাতটি হেরে যাওয়ার পাশাপাশি ব্রাজিলিয়ান কাপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম দিকে নির্মূল রয়েছে।
ব্যাকস্টেজ পরিস্থিতি
স্পোর্টিং নিউজের মতে, দায়িত্বে থাকা কোনও বিনিময় বাতিল করা হয় না, যদিও তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা কম। রাষ্ট্রপতি আলবার্তো গেরার রিও ডি জেনিরোতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার জন্য ম্যাচ চলাকালীন পোর্তো আলেগ্রে ত্যাগ করেছিলেন এবং আগামী দিনগুলিতে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা উচিত।
পর্দার আড়ালে, জুয়ান পাবলো ভোজভোদার মতো নামগুলি ইতিমধ্যে সম্ভাব্য বিকল্প হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, অন্যদিকে বোর্ড নেতিবাচক মুহূর্তটিকে উল্টো করার চেষ্টা করার জন্য শক্তিবৃদ্ধি চাইছে।