ক্যাভালিয়ার্সের দারিয়াস গারল্যান্ড পায়ের আঙ্গুলের অস্ত্রোপচার অনুসরণ করে ‘দুর্দান্ত’ অনুভব করে

ক্লিভল্যান্ড ক্যাভালিয়ার্স পয়েন্ট গার্ড দারিয়াস গারল্যান্ড শনিবার তাঁর প্রথম বার্ষিক সেলিব্রিটি সফটবল গেমটি হোস্ট করেছেন, লিখেছেন ক্লিভল্যান্ড ডটকমের ক্রিস ফেডার।
যখন দ্বি-সময়ের অল-স্টার ব্যাটিং খাঁচায় কয়েকটি দোলনা এবং প্রথম পিচটি ছুঁড়ে ফেলার বাইরে উত্সবে অংশ নিতে অক্ষম ছিল, তবে তিনি একটি উত্সাহজনক স্বাস্থ্য আপডেট সরবরাহ করেছিলেন।
“আমি দুর্দান্ত অনুভব করছি। পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি ভাল চলছে But তবে আমি আমার ভিত্তির জন্য এখানে আছি,” গারল্যান্ড বলেছিলেন। “আমি এখানে ক্লিভল্যান্ড শহরের চারপাশে কিছু ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দিতে এবং ভাল সময় কাটানোর চেষ্টা করতে এসেছি। আমি সবসময় বেসবলকে পছন্দ করি, তাই আমি এটিকে কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক এবং এক ধরণের বন্ধুত্বপূর্ণ করার চেষ্টা করেছি।
“এটি আমার প্রথমটি, তাই আমি একরকম নার্ভাস, তবে আমি আশা করি এটি সত্যিই শীতল হতে চলেছে এবং প্রত্যেকে সত্যই নিজেকে উপভোগ করে” “
গারল্যান্ড, যিনি গত মৌসুমে তাঁর দ্বিতীয় অল স্টার দল তৈরি করেছিলেন, অস্ত্রোপচার করা জুনে বাম দুর্দান্ত পায়ের আঙ্গুলের আঘাতটি মেরামত করতে যা তাকে পোস্টসিসনে বাধা দেয়। তিনি 2025-26 মরসুম শুরু করতে কিছু সময় মিস করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
গারল্যান্ড নাম আছে পপ আপ দ্বিতীয় সরাসরি অফসেসনের জন্য বাণিজ্য গুজবগুলিতে, যদিও জিনিসগুলি দেরিতে যথেষ্ট পরিমাণে শান্ত হয়ে গেছে। রাজা এবং সূর্য ছিল প্রতিবেদন
মধ্যে যে দলগুলি 25 বছর বয়সের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
ফেডোরের মতে, গারল্যান্ড সহ ক্যাভালিয়ার্সের সাত সদস্য – এই ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন, অন্যরা ছিলেন ইভান মোবলি, জেলন টাইসন, সর্বোচ্চ স্ট্রাসপ্রধান কোচ কেনি অ্যাটকিনসন, বাস্কেটবল অপারেশন কোবি আল্টম্যান এবং এক্সিকিউটিভ গ্রান্ট গিলবার্টের সভাপতি। ফ্রি-এজেন্ট সেন্টার ত্রিস্তান থম্পসনযিনি গত দুই বছর ক্লিভল্যান্ডের সাথে কাটিয়েছেন, তিনিও অংশ নিয়েছিলেন।
“এই শহরটি প্রথম দিন থেকেই আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, এবং এই ইভেন্টটি সেই ভালবাসা ফিরিয়ে দেওয়ার একটি উপায়,” গারল্যান্ড ফেডার প্রতি বলেছিলেন। “এটি কেবল একটি গেমের চেয়ে বেশি – এটি উদ্দেশ্য সহ একটি উদযাপন, আমরা দারিয়াস গারল্যান্ড ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অন্যকে উন্নত ও ক্ষমতায়নের জন্য যে কাজটি করছি তা সমর্থন করে।”