ক্যামেরায় লাইভ মারা যাওয়ার আগে দশ দিনের নির্যাতনের সময় ‘ট্র্যাশ স্ট্রিমার’ নির্যাতনের শিকার হওয়া দেখতে দর্শকরা কীভাবে £ 31,000 এরও বেশি অর্থ প্রদান করেছিলেন

কন্টেন্ট স্রষ্টারা যারা লাইভ স্ট্রিমের সময় মারা যাওয়ার আগে ক্যামেরায় একজন ফরাসি স্ট্রিমারকে অপব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল তারা দর্শকদের কাছ থেকে £ 31,000 এরও বেশি পেয়েছিলেন যারা তাঁর দুর্ব্যবহারকে উত্সাহিত করেছিলেন।
জিন পরম্যানভ হিসাবে অনলাইনে সুপরিচিত রাফেল গ্রাভেন ছিলেন ফ্রান্সের স্ট্রিমিং বিশ্বে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এক মিলিয়নেরও বেশি অনুগামীদের সাথে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।
তাঁর মৃত্যুর আগে তাকে অপমান, সহিংসতা এবং বিপজ্জনক স্টান্টগুলির সাথে জড়িত ভয়াবহ অনলাইন চ্যালেঞ্জের শিকার করা হয়েছিল।
পূর্ববর্তী স্ট্রিমগুলি দেখেছিল যে গ্রেভেনকে চড় মারার, শ্বাসরোধ করা, জোর করে খাওয়ানো, অপ্রীতিকর তরলগুলিতে ডুবে গেছে এবং প্রভাবশালী ওভেন সেনাএজানডোটি, 26 এবং সাফাইন হামাদি, 23 দ্বারা একটি পেইন্টবল বন্দুক দিয়ে টার্গেট করা হয়েছে।
ভিডিওগুলির নির্মাতারা দর্শকদের কাছ থেকে অনুদান পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যারা আরও বেশি অবক্ষয়মূলক কাজকে সম্প্রচার করতে উত্সাহিত করেছিলেন, ভিডিওতে একটি তহবিল সংগ্রহের কাউন্টার দিয়ে এই গোষ্ঠীটি 31,000 ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করেছে বলে মনে করে।
গ্রাভেন লাইভ সম্প্রচারের সময় তাঁর ঘুমের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়, যা বন্ধুরা নিরলস ‘অপমানের স্ট্রিম’ হিসাবে বর্ণনা করেছে তা অনুসরণ করে।
নাইসে প্রসিকিউটররা নিশ্চিত করেছেন যে তারা গ্রেভেনের মৃত্যুর বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছেন এবং বৃহস্পতিবার একটি ময়না তদন্তের পরীক্ষা করছেন।
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা বলেছিলেন যে লাইভস্ট্রিমটি, যা পরে ব্যাপকভাবে ভাগ করা হয়েছিল, গ্রাভেনকে বিছানার কভারের নিচে নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকতে দেখিয়েছিল।
জনপ্রিয় কিক স্রষ্টা, 46, সোমবার রাতারাতি মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তার বাড়িতে বিছানায়, নিস কাছাকাছি
জানা গেছে যে তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন আগে গ্রাভেন তার মাকে একটি হৃদয় বিদারক চূড়ান্ত বার্তা পাঠিয়েছিলেন বলে মনে করেছিলেন যে তিনি মনে করেছিলেন যেন তাকে ‘জিম্মি করে রাখা হচ্ছে’ এবং স্বীকার করেছেন যে তিনি তার ট্রেডমার্কে পরিণত হওয়া বিতর্কিত প্রবাহগুলি দিয়ে ‘বিরক্ত’ হয়েছিলেন
তাঁর সাথে ঘরের দু’জন লোকের মধ্যে একজন, সেনাএজান্দোটি এবং হামাদি, নারুটো এবং সাফাইন ছদ্মনাম দ্বারা পরিচিত, তাঁর দিকে একটি প্লাস্টিকের জলের বোতল নিক্ষেপ করেছিলেন।
নারুটো এবং সাফাইনকে ইতিমধ্যে জানুয়ারিতে পৃথক তদন্তে পুলিশ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল যে তারা দর্শকদের কাছ থেকে অর্থ প্রদানের জন্য অনলাইন ইভেন্টে দুর্বল লোকদের সাথে খারাপ আচরণ করছে।
প্রসিকিউটর ড্যামিয়েন মার্টিনেল্লি বলেছেন, গ্রেভেনকে সেই সময়ে সম্ভাব্য শিকার হিসাবে সাক্ষাত্কার নেওয়া হয়েছিল তবে কোনও সহিংসতা ভোগ করেছেন বলে অস্বীকার করেছেন।
পরিবর্তে, গ্রেভেন এবং অন্য সম্ভাব্য ভুক্তভোগী পুলিশকে জানিয়েছেন যে ঘটনাগুলি ‘মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং একটি গুঞ্জন তৈরি করা এবং অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য’ ছিল, তিনি বলেছিলেন।
গ্রাভেন বলেছিলেন যে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে চুক্তির জন্য তিনি তাঁর সংস্থা দ্বারা উত্পাদিত ‘, 000,০০০ ইউরোর পরিমাণ’ করেছেন।
প্রসিকিউটর বলেছিলেন, ‘দুজনেই বলেছিলেন যে তারা কখনই আহত হয়নি, আসতে এবং যেতে এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে নির্দ্বিধায় ছিল।’ তারা একটি চিকিত্সা এবং মানসিক রোগ পরীক্ষাও প্রত্যাখ্যান করেছে।
জনপ্রিয় কিক স্রষ্টা, 46, সোমবার রাতারাতি মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, নিস নিকটবর্তী কনটেসে তার বাড়িতে বিছানায়।
আমেরিকান ইন্টারনেট ব্যক্তিত্ব এবং অনলাইন স্ট্রিমার আদিন রস, যিনি ইনস্টাগ্রামে 6.7 মিলিয়ন অনুগামীদের গর্বিত করেছেন, মঙ্গলবার এক্স -তে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এবং ড্রেক জানাজার জন্য অর্থ প্রদান করবেন
ওভেন সেনাএজানডোটি, নারুটো (রাফেল গ্রাভেনের সাথে বাম চিত্র) দ্বারা পরিচিত, এবং সাফাইন হামাদি, সিফাইন হামাদি, সিফাইন (চিত্রের ডানদিকে) দ্বারা পরিচিত, লাইভস্ট্রিমের সময় রুমে ছিলেন লাইভস্ট্রিমের সময়
কিক টুইচের অনুরূপ একটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে লোকেরা এমন শ্রোতাদের কাছে লাইভ ভিডিও সম্প্রচার করে যারা রিয়েল টাইমে মন্তব্য করতে এবং অর্থ দান করতে পারে।
বলা হয় গ্রাভেন হৃদয়ের মারাত্মক অবস্থার শিকার হয়েছেন এবং মৃত্যুর আগে ২৯৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সম্প্রচার করেছিলেন, টেলিগ্রাফ রিপোর্ট।
আরটিএল -এর সাথে কথা বলতে গিয়ে স্ট্রিমারের মা তাকে ‘একটি বড় হৃদয় দিয়ে’ ছেলে হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি নিসে বসবাসরত দ্বিতীয় পরিবার অর্জন করেছেন।
তিনি মিডিয়া কোম্পানিকে বলেছেন, ‘মেটজে তার ভাই ছিল, তবে তিনি নাইসে ভাইদের খুঁজে পেয়েছিলেন, তিনি একটি পরিবার ছিলেন, তাকে সর্বত্র আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।’
এবং তার বোন এখন বিশ্বাস করেন যে ক্লান্তির কারণে তিনি মারা গিয়েছিলেন কারণ তিনি বলেছিলেন যে তাঁর মৃত্যু ‘অসহনীয়’।
তিনি বলেন, ‘আমার ভাই যা হয়ে উঠেছে তাতে আমি খুব গর্বিত ছিলাম।’ ‘আমি সব কিছু দেখিনি, তবে আমি মনে করি তার এমনভাবে মারা যাওয়া উচিত ছিল না, তিনি ক্লান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। তিনি যা পেরেছিলেন তা অগ্রহণযোগ্য। ‘
কানাডিয়ান র্যাপার ড্রেক ইন্টারনেট ব্যক্তিত্ব এবং অনলাইন স্ট্রিমার আদিন রস সহ তার শেষকৃত্যের ব্যয়গুলি কভার করার পরিকল্পনা করছেন বলে জানা গেছে, যারা ইনস্টাগ্রামে 6.7 মিলিয়ন অনুগামীদের গর্বিত করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ান প্ল্যাটফর্ম কিক বুধবার জানিয়েছেন, এই অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত সমস্ত সহ-স্ট্রিমার তদন্তের ফলাফলের জন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
এটি বলেছে যে এটি তার ফরাসি সামগ্রীর একটি ‘সম্পূর্ণ পুনরায় মূল্যায়ন’ চালাচ্ছে।
ড্রেক (২০২২ সালে চিত্রিত) অনলাইন স্ট্রিমার অ্যাডিন রস সহ ফরাসি অনলাইন তারকা রাফেল গ্রেভেনের শেষকৃত্যের ব্যয়গুলি covering েকে দিচ্ছে বলে জানা গেছে
ড্রেক তার ইউটিউব লাইভস্ট্রিমে 10 আগস্টে সেলিব্রিটিদের সাথে তাঁর সহযোগিতার জন্য খ্যাতিমান আদিন রসে যোগদান করেছিলেন
প্ল্যাটফর্মটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় কম কঠোর ব্যবহারকারীর শর্তাদি হিসাবে দেখা হয়, আরও ভাল পরিচিত টুইচ স্ট্রিমিং পরিষেবা।
ফরাসী প্রসিকিউটররা নিশ্চিত করেছেন যে স্ট্রিমারের করুণ মৃত্যুতে তদন্ত শুরু হয়েছে, একটি ময়নাতদন্তের আদেশ দিয়ে
প্রসিকিউটর ড্যামিয়েন মার্টিনেলি এক বিবৃতিতে বলেছেন, পুলিশ সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং ভিডিও সহ প্রমাণ জব্দ করে আসছে।
মার্টিনেল্লি বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্ত করা হবে, ‘তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত লোকদের সাথে উপস্থিত লোকদের সাথে বেশ কয়েকটি সাক্ষাত্কার পরিচালিত হয়েছে।
ডিজিটাল বিষয়গুলির ফরাসী জুনিয়র মন্ত্রী ক্লারা চ্যাপাজ বলেছেন, ‘জিন পরম্যানভের মৃত্যু এবং তিনি যে সহিংসতা ভোগ করেছেন তা হ’ল এক চূড়ান্ত ভয়াবহতা।’
কর্মকর্তারা জোর দিয়েছিলেন যে ‘সন্দেহজনক কিছু নয়’ এখনও চিহ্নিত করা যায়নি, তবে স্থানীয় গণমাধ্যমের কাছ থেকে মর্মাহত দাবিগুলি গ্রেভেনকে ট্র্যাজেডির আগে ঘুমের বঞ্চনা, চরম সহিংসতা এবং বিষাক্ত পদার্থের অন্তর্ভুক্তি সহ্য করেছে বলে অভিযোগ করেছে।
জানা গেছে যে তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন আগে গ্রাভেন তার মাকে একটি হৃদয় বিদারক চূড়ান্ত বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে তিনি অনুভব করেছিলেন যেন তাকে ‘জিম্মি করে রাখা হচ্ছে’ এবং স্বীকার করেছেন যে তিনি তার ট্রেডমার্কে পরিণত হওয়া বিতর্কিত স্রোতগুলি দিয়ে ‘বিরক্ত’ হয়েছিলেন।
আদিন মঙ্গলবার এক্স -তে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এবং ড্রেক জানাজার জন্য অর্থ প্রদান করবেন।
তিনি এক্স -তে লিখেছেন: ‘এটি ভয়াবহ এবং ঘৃণ্য। যে কেউ এ থেকে আলাদা ছিল সে গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার যোগ্য।
‘আমি শুধু ড্রাকের সাথে কথা বলেছি। ড্রেক এবং আমি জানাজার ব্যয়গুলি covering েকে রাখব, এটি তার জীবন ফিরিয়ে আনবে না, এটি আমরা করতে পারি এমন কমপক্ষে। প্রার্থনা জিনের পরিবারে চলে যায় ‘।
ড্রেক তার ইউটিউব লাইভস্ট্রিম 10 আগস্টে সেলিব্রিটিদের সাথে তাঁর সহযোগিতার জন্য খ্যাতিমান আদিনে যোগ দিয়েছিলেন।
নারুটো, ইনস্টাগ্রামে গ্রাভেনের মৃত্যুর ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার ‘ভাই, সাইডিকিক, অংশীদার’ কে শ্রদ্ধা জানান।
তিনি ভক্তদের কাছে বিরক্তিকর লাইভ স্ট্রিমের ক্লিপগুলি ভাগ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যেখানে গ্রাভেন বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া আগে অচেতন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিল।
ফ্রান্সের ডিজিটাল বিষয়ক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মন্ত্রী ক্লারা চ্যাপাজ অগ্নিপরীক্ষাকে ‘পরম হরর’ হিসাবে নিন্দা করেছেন এবং বলেছিলেন যে প্ল্যাটফর্মগুলি অবশ্যই দুর্বল নির্মাতাদের রক্ষার জন্য আরও কিছু করতে হবে।
শিশুদের হাই কমিশনার সারা এল হায়ারি ট্র্যাজেডিকে ‘ভয়াবহ’ বলে বর্ণনা করেছেন, পিতামাতাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে শিশুদের অনলাইনে অ্যাক্সেস করতে পারে এমন হিংসাত্মক সামগ্রী সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য।
কিক, স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে জিনপরম্যানভ তার নিম্নলিখিতগুলি তৈরি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে এটি তাঁর মৃত্যুর দ্বারা ‘গভীরভাবে দুঃখিত’ হয়েছিল এবং পরিস্থিতিগুলি জরুরিভাবে পর্যালোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
‘আমরা জরুরিভাবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছি এবং প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতা করছি। কিকের সম্প্রদায়ের নির্দেশিকা স্রষ্টাদের সুরক্ষার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্ম জুড়ে এগুলি প্রয়োগ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ‘একজন মুখপাত্র এএফপিকে বলেছেন।
এই মামলাটি ফ্রান্সের ‘অপমানের স্ট্রিমস’ এর দুর্বল জগতের উপর একটি কঠোর স্পটলাইটকে আলোকিত করেছে, যেখানে নির্মাতারা মতামত এবং অনুদানের জন্য চরম নির্যাতন সহ্য করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
লে মোন্দে মানব প্রকৃতির অন্ধকার দিকটিকে ‘ব্রিটিশ ডাইস্টোপিয়ান টেক সিরিজ ব্ল্যাক মিরর থেকে কিছু শীতল পর্বের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো বর্ণনা করেছেন।’