ক্যামেস জোটগুলি প্রেরণের সুযোগ নেয়। জিহ্বায় একটি চুম্বন, বিদায় | মতামত

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।

বিনামূল্যে অ্যাক্সেস: পাবলিক অ্যাপ্লিকেশন ব্রাজিল ইন স্রাব অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস

আমার প্রিয় বন্ধু,
আমি আপনার ব্যথা বুঝতে।
চোখে সমুদ্রের আর কোনও জমি নেই
এটি কত পুরানো ছিল
ব্রাউজারের জীবন।
বিজয়ী
ছোট্ট জমি, আপনার পতাকা স্কার্ফ।
ফাডো থেকে বেঁচে থাকুন, সূর্য ছাড়া এই কান্নায়,
একদিন মৃত্যু, অন্য দিন ফুটবল রয়েছে।
তবে আমি যা চাই তা আপনাকে বলা
এখানে জিনিসটি কালো,
আপনি আপনার জাতিকে বাঁচাতে চাটানো হবে,
একটি মৃতদেহ কিনতে আপনার কালে বিক্রি করুন।
আমরা নিখরচায় কাজে মাইগ্রেশন করছি
বিশ্বাসঘাতকতায় কোনও আনন্দ নেই।

আমার প্রিয় বেলচা, আমি উস্কানি দেওয়ার ইচ্ছা করি না,
বা অর্ধেক সত্যকে ধাক্কা না,
তবে এই প্রার্থনা আমি নই যে প্রার্থনা করবে,
না কী আকাঙ্ক্ষা তা ব্যাখ্যা করুন।
এখানে যুদ্ধে কোনও মাছ নেই, কেবল আনজল,
একদিন মৃত্যু হয়, অন্য দিন ফুটবল থাকে।
তবে আমি যা চাই তা হ’ল আপনাকে বলার জন্য যে এখানে জিনিসটি কালো,
এই কফিনটি ফিট করার জন্য কোনও সার্ডাইন নেই।
মাল্টা যারা কাজ করে
কোনও বিছানা এবং বেতন নেই,
লোকেরা গন্ধ পাচ্ছে
এই সিগারেটের ছাই,
কে এই জাতিকে নিরাময় করে?

আমার প্রিয় বন্ধু, আমি আপনাকে অভিবাসনের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি,
আমার জমি আপনাকে আলিঙ্গন করার জন্য,
কোনও বাচ্চা নেই, কেবল জিলি ফ্রাই।
সেখানে আনন্দ বিনামূল্যে।
এখানে যুদ্ধে কোনও মাছ নেই, কেবল আনজল,
একদিন মৃত্যু হয়, অন্য দিন ফুটবল থাকে।
তবে আমি যা চাই তা আপনাকে বলা
এখানে জিনিসটি কালো।
আপনার মিলে পিষে অন্য একজন অভিবাসী,
মাল্টা গ্রাস করছে
কোনও ব্যাগাস এবং ওয়াইন নেই,
গেরুন্ড ছাড়া আপনি নিজেকে ভালবাসেন না,
ক্যাফুন ছাড়া এবং স্নেহ ছাড়াই,
কেউ আপনার হাত ধরে না।

আমার প্রিয় বন্ধু, আমি আপনাকে লিখতে চেয়েছিলাম,
তবে এই নেটওয়ার্কে আমি কেবল কাঁপছি।
আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তবে আমি আপনাকে অপসারণের চেষ্টা করব
আপনার চোখ থেকে এই সিসকো।
এখানে যুদ্ধে, কোনও মাছ কেবল হুক নেই,
একদিন মৃত্যু, অন্য দিন ফুটবল রয়েছে।
তবে আমি যা চাই তা হ’ল আপনাকে বলার জন্য যে এখানে জিনিসটি কালো,
আপনার মিলে পিষে অন্য একজন অভিবাসী,
মাল্টা গ্রাস করছে
কোনও ব্যাগাস এবং ওয়াইন নেই,
গেরুন্ড ছাড়া আপনি নিজেকে ভালবাসেন না,
ক্যাফুন ছাড়া এবং স্নেহ ছাড়াই,
কেউ আপনার হাত ধরে না।

এই কলম থেকে আমি আমার কাছে একটি চুম্বন প্রেরণ করি।
চিকো, ব্যারোসো, জান্ডো এবং বাচ্চাদের কাছে জীবিকা নির্বাহ।
ক্যামেস জোটগুলি প্রেরণের সুযোগ নেয়।
একটি চুম্বন, বিদায়।

