ক্যাম টমাস ‘সম্ভবত’ পরের গ্রীষ্মে বড় ক্যারিয়ারের সিদ্ধান্ত নিতে

ক্যাম থমাস এখন ব্রুকলিন নেটগুলির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, তবে তারা তাকে একটি বড় এবং মোটা চুক্তির প্রস্তাব দেয়নি।
আসলে, কিছু প্রতিবেদন বলেছে যে তারা তাকে মোটেও বড় চুক্তি দেবে না।
থমাস তার সমস্ত বিকল্প এবং যেখানে তিনি খেলতে চান সেখানে ওজন করছেন।
তবে এটি স্বল্পমেয়াদী ভবিষ্যতের মতো মনে হচ্ছে, থমাস ব্রুকলিনে থাকবে।
জ্যাক ফিশারের মতে, থমাস সম্ভবত million মিলিয়ন ডলার যোগ্যতা অফার গ্রহণ করতে চলেছে এবং তারপরে পরের গ্রীষ্মে সীমাহীন ফ্রি এজেন্সিকে আঘাত করবে।
প্রতিবেদন: ক্যাম থমাস সম্ভবত $ 6M যোগ্যতা অফার গ্রহণ করবে এবং পরের গ্রীষ্মে অবিস্মরণীয় ফ্রি এজেন্সিটিকে আঘাত করবে @জেকেলফিশার pic.twitter.com/oddxgxq5as
– লেজিয়ান হুপস (@লেগিয়নহুপস) আগস্ট 10, 2025
থমাস বর্তমানে একটি সীমাবদ্ধ ফ্রি এজেন্ট, যার অর্থ নেটগুলি তার পথে আসা কোনও অফার মেলে এবং তাকে দলে রাখতে পারে।
তবে তার পরিচালনা দল তুলনামূলকভাবে শান্ত ছিল, এবং অনেকগুলি অফার তার পথে আসে নি।
এ কারণে, মনে হচ্ছে থমাস কেবল নেট থেকে বর্তমান যোগ্যতা অফারটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার আসন্ন মরসুমের জন্য ছয় মিলিয়ন ডলার মূল্য রয়েছে।
এর পরে, তিনি পরের গ্রীষ্মে একটি অনিয়ন্ত্রিত ফ্রি এজেন্ট হবেন এবং আরও অনেক সুযোগ থাকতে পারে।
এর অর্থ এই যে এই আসন্ন মরসুমটি থমাসের পক্ষে আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে, যা তাকে পুরো বছরকে কিছু চিত্তাকর্ষক সংখ্যা তৈরি করতে এবং ফ্রি এজেন্সিতে তার মূল্য বাড়িয়ে তুলতে দেয়।
2025-26 সালে ইতিমধ্যে তার প্রমাণ করার মতো অনেক কিছুই ছিল, তবে থমাসের পক্ষে আরও বেশি উত্থাপিত হয়েছে।
তিনি যখন সুস্থ থাকেন, তিনি কার্যকর তারকা।
গত মৌসুমে, থমাস মাঠ থেকে 43.8 শতাংশে 24.0 পয়েন্ট, 3.3 রিবাউন্ডস এবং 3.8 সহায়তা করেছেন।
লাইনে এত কিছু দিয়ে, থমাস নতুন বছরে তার দলের জন্য কী করতে পারেন এবং তিনি কি অন্য স্কোয়াড থেকে একটি বড় চুক্তির ভিত্তি স্থাপন করতে পারেন?
পরবর্তী: ক্যাম থমাসের চুক্তির দাবি সম্পর্কে বিশদটি উদ্ভূত হয়