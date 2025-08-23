You are Here
ক্যাম নিউটনের নাম যা কিউবি সবচেয়ে বেশি প্রমাণ করার জন্য রয়েছে
ক্যাম নিউটনের নাম যা কিউবি সবচেয়ে বেশি প্রমাণ করার জন্য রয়েছে

জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি কোয়ার্টারব্যাকের সাথে সম্ভবত তার তরুণ ক্যারিয়ারের সবচেয়ে তদন্তকারী মরসুমের মুখোমুখি হয়ে 2025 এ প্রবেশ করেছে।

ট্রেভর লরেন্স তার প্রথম চারটি এনএফএল প্রচারণা জুড়ে কোচিং পরিবর্তন, আঘাত এবং আক্রমণাত্মক লাইন লড়াইয়ের সাথে মোকাবিলা করেছেন। এ বছর এই অজুহাতগুলির কোনওটিই বেশি গুরুত্ব পাবে না।

লরেন্স সর্বাধিক প্রমাণিত খেলোয়াড়দের সম্পর্কে অনেক তালিকার শীর্ষে বসে।

প্রাক্তন এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক ক্যাম নিউটন সম্প্রতি চতুর্থ বর্ষের সিগন্যাল কলার যে চাপের মুখোমুখি হচ্ছেন ঠিক তা হাইলাইট করেছেন।

“তিনি নীচে 5 কোয়ার্টারব্যাক প্রযোজনা, পোস্টসিসন সহ শীর্ষ 5 কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে বেতন পাচ্ছেন। নিউটন ড।

সংখ্যাগুলি নিউটনের মূল্যায়ন ব্যাক আপ করে। লরেন্স গত জুনে পাঁচ বছরের, ২5৫ মিলিয়ন ডলার এক্সটেনশনে স্বাক্ষর করেছে যা সংক্ষেপে তাকে জো বুরোর পাশাপাশি এনএফএল-এর সর্বোচ্চ বেতনের খেলোয়াড় হিসাবে গড়ে তুলেছিল।

এই চুক্তিটি প্রচুর প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল যা এখনও পূরণ হয়নি।

লরেন্স তার দ্বিতীয় মৌসুমে বিকল্প হিসাবে প্রো বোলে পৌঁছেছিলেন তবে সেই প্রযোজনার সাথে মেলে না।

চোটগুলি তার 2024 প্রচারকে লাইনচ্যুত করেছে, কাঁধের সমস্যা এবং একটি দৃ us ়তার সাথে মোকাবিলা করার সময় তাকে মাত্র 10 গেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। জাগুয়াররা তার 10 টি শুরুতে কেবল দুটি জয় পরিচালনা করেছিল।

জ্যাকসনভিলি এই অফসেসনে নতুন টুকরো দিয়ে লরেন্সকে ঘিরে রেখেছে।

প্রধান কোচ লিয়াম কোয়েন এই অপরাধটি গ্রহণ করেছেন এবং দ্বি-মুখী রুকি ট্র্যাভিস হান্টার আরও একটি অস্ত্র যোগ করেছেন। সমর্থনকারী কাস্ট আগের বছরগুলির চেয়ে শক্তিশালী দেখা যায়।

লরেন্স এখনও চারটি মরসুম মিশ্র ফলাফল সত্ত্বেও একটি সম্ভাব্য ফ্র্যাঞ্চাইজি কোয়ার্টারব্যাকের লেবেল বহন করে।

তার স্বাস্থ্য এবং ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করবে যে জ্যাকসনভিল অবশেষে বৈধ প্রতিযোগী হিসাবে ভেঙে যেতে পারে কিনা।

প্রতিভা স্পষ্ট থেকে যায়, তবে তার বিশাল চুক্তিকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য এবং একটি সংগ্রামী ফ্র্যাঞ্চাইজিকে বিজয়ী হিসাবে রূপান্তরিত করার জন্য প্রাক্তন প্রথম সামগ্রিক বাছাইয়ের পক্ষে সময়টি খুব কম চলছে।

