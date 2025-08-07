ক্যারল এবং স্মিথ রাইডার্স-সেহাক্স প্রিসন গেমটিতে ফিরে আসেন

পিট ক্যারল এবং জেনো স্মিথ সিয়াটলের বিপক্ষে তাদের প্রথম উপস্থিতিতে রেইডারদের হয়ে খেলেন
নিবন্ধ সামগ্রী
হেন্ডারসন, নেভ। – সিয়াটল পিট ক্যারল এবং জেনো স্মিথের জন্য একটি প্রমাণিত ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
ক্যারল, বিশেষত, তাদের একমাত্র সুপার বাউলের শিরোনামে কোচিং করে সিহাক্সে একটি অদম্য চিহ্ন রেখেছিল। স্মিথ গত তিন বছরে জয়ের রেকর্ডে ফ্র্যাঞ্চাইজি কোয়ার্টারব্যাক করেছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
এখন ক্যারল এবং স্মিথ প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর -পশ্চিমের দিকে ফিরে গেলেন, বৃহস্পতিবার রাতে তাদের প্রাক্তন বাড়িতে ফিরে এসে লাস ভেগাস রেইডারদের প্রতিনিধিত্ব করে যখন তারা সিহাকসের বিরুদ্ধে তাদের পূর্বসূরী সময়সূচী খোলেন।
ডাবল-ডিজিটের জয়ের সাত বছরের রানের অংশ হিসাবে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় দুটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পরে ২০১০ সালে ক্যারল সিহাক্সের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
এনএফএল-এ তাঁর ফিরে আসা ক্যারোলের জন্য কিছুটা বিশ্বাসের ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আগের স্টপগুলির পরে যেখানে তিনি ১৯৯৪ সালে নিউইয়র্ক জেটসের সাথে এবং ১৯৯ 1997-৯৯-এ নিউ ইংল্যান্ডে ২-2-২১-এ গিয়েছিলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
ক্যারল বলেছিলেন, “এটি ইউএসসি থেকে এনএফএল -তে গিয়ে আমাদের যেভাবে বিকাশ করেছিল, আমরা যে সংস্কৃতি তৈরি করেছি, আমরা যেভাবে প্রতিযোগিতা করার ধারণাটি বহন করতে পেরেছি তা দেখার জন্য একটি পরীক্ষা ছিল।” “বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমরা আমাদের প্রোগ্রামের লোকদের সাথে আচরণ করার উপায়টিই ছিল I
“আমরা কিছুই পরিবর্তন করি নি। আমরা দর্শনটি বজায় রেখেছি। আমরা খেলোয়াড়দের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছি এবং অবশ্যই গেমটি। এটি বলার পরে এবং শেষ হওয়ার পরে, আমরা সেখানে যে সময় কাটিয়েছি সে সম্পর্কে আমি সত্যিই ভাল বোধ করি যে আমরা যা বিশ্বাস করি তার সাথে থাকতে এবং এটিকে ঠিকঠাক করে তুলতে সক্ষম হয়েছি।”
সিয়াটলে 14 মরসুমে ক্যারল 137-89-1 গিয়েছিলেন, নয় বছরের প্রসারিতের চেয়ে আটবার ডাবল-ডিজিটের জয় একসাথে রেখেছিলেন। এর মধ্যে ধারাবাহিক সুপার বাউলের উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত ছিল, 2013 মৌসুমে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে প্রভাবশালী “লেজিয়ান অফ বুম” প্রতিরক্ষা দিয়ে।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
ক্যারল বলেছিলেন, “আমি সিয়াটলে আমার সময়কে ভালবাসি এবং ভক্তদের এবং আমরা যে লোকদের সাথে দেখা করেছি এবং ডিল করেছি এবং তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করেছি তাদের পছন্দ করতাম।” “তবে (বৃহস্পতিবার) আমাদের জন্য একটি খেলা We আমরা বল খেলতে যাচ্ছি।”
ক্যারল ঘোষণা করেছিলেন যে প্রতিটি রেইডার খেলোয়াড় সেই গেমের জন্য “লাইভ” ছিলেন, তবে এর অর্থ কী তা বলা শক্ত ছিল। এটি বিশেষত এই প্রশ্নটি উন্মুক্ত করে দেয় যে স্মিথ তার প্রাক্তন হোম স্টেডিয়ামে ওয়ার্মআপ ব্যতীত অন্য কোনও স্ন্যাপ নেবে কিনা।
সিয়াটল যেখানে স্মিথ তার কেরিয়ার ঘুরিয়ে দিয়েছিল যখন তিনি 2019 সালে ব্যাকআপ হিসাবে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি জেটসের সাথে তার প্রথম কাজটি হারিয়েছিলেন এবং নিউইয়র্ক জায়ান্টস এবং লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জার্সের সাথে প্রতিটি একটি মৌসুমে ব্যয় করেছিলেন।
তবে এটি 2022 সাল পর্যন্ত স্মিথ স্টার্টার হয়েছিলেন – এবং তিনি এর বেশিরভাগ অংশ তৈরি করেছিলেন। তিনি ১১ টি ইন্টারসেপশন সহ ৪,২৮২ গজ এবং ৩০ টি টাচডাউন নিক্ষেপ করার সময় তাঁর পাসগুলির .8৯.৮ শতাংশ শেষ করে লিগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। স্মিথকে বছরের এপি প্রত্যাবর্তন খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল।
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
স্মিথ বলেছিলেন, “এটি আমার কাছে এমন জায়গা হিসাবে অনেকটা বোঝায় যেখানে আমি ছয় বছর ধরে বাড়িতে ডেকেছিলাম, সেখানে একটি ছেলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং আমি সত্যিই আমার কেরিয়ারকে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি,” স্মিথ বলেছিলেন। “কিছু সত্যই শীতল লোকের সাথে দেখা হয়েছিল, কয়েক বছর ধরে সেখানে প্রচুর দুর্দান্ত জনগণকে জানতে পেরেছিলেন। আমি যখন এটি সম্পর্কে চিন্তা করি তখন কেবল বিশেষ বিশেষ জিনিস, বিশেষ চিন্তাভাবনাগুলি আমার মনে আসে” “
লনি জনসন মরসুমে দেরিতে ফিরে আসতে পারেন
ক্যারল বলেছেন, শনিবারের মক গেমটিতে ডান পা ভেঙে দেওয়া লনি জনসন জুনিয়র শীঘ্রই অস্ত্রোপচার করবেন এবং পরের কয়েক মাসের মধ্যে ফিরে আসতে পারেন।
জনসন অনুশীলনে দ্বিতীয় দলে অংশ নিয়েছিলেন, তবে রেইডাররা নিকেল ডিফেন্সে গেলে শুরুতে ছিলেন।
ক্যারল বলেছিলেন, “আমি মনে করি আমরা লোনিকে এমনভাবে স্বীকৃতি দিয়েছি যে তার কেরিয়ারের আগের অংশগুলিতে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।” “আমরা তাকে সত্যিই মিস করতে যাচ্ছি। আমাদের বেশ কয়েকটি জিনিস ছিল যা বিশেষত তিনি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখতে ভাল করতে পারেন, তাই অন্যান্য ছেলেরা কীভাবে এই ধরণের ধারণাগুলি গ্রহণ করে তা নির্ধারণ করতে আমাদের কিছুটা কাজ করতে হবে।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
“এই পাঁচ সপ্তাহ এখানে তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে তিনি মরসুমে তিন বা চার বা পাঁচ সপ্তাহ ফিরে পেতে পারেন।”
একটি প্রতিরক্ষামূলক মোকাবেলা যোগ করার উপর ক্যারল
রেইডাররা সোমবার রাতে তাদের বাণিজ্য ঘোষণা করেছিল যেখানে কর্নারব্যাক জাকোরিয়ান বেনেট ফিলাডেলফিয়ায় গিয়েছিলেন প্রতিরক্ষামূলক মোকাবেলায় থমাস বুকার চতুর্থ।
বুকার ag গলসের গভীরতার চার্টে পঞ্চম ছিলেন, তবে লাস ভেগাসে দুর্দান্ত সুযোগ পেতে পারেন।
“(বুকার) সত্যিই কঠোর খেলেন এবং তিনি তার প্রচেষ্টায় সত্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ,” ক্যারল বলেছিলেন। “তিনি যথেষ্ট বড় এবং আমাদের জন্য বেশ কয়েকটি স্পট খেলতে যথেষ্ট নমনীয়। তিনি তাদের ঘোরাতে সত্যিই ভাল লাগছিল এবং এটি সেখানে একটি প্রতিরক্ষামূলক রেখার একটি হেক। এটি তাকে খেলতে এবং তার সংখ্যাগুলি অর্জন করা থেকে বিরত রাখে, তবে আমরা প্রচুর ইতিবাচক দেখতে পাই।”
নিবন্ধ সামগ্রী