ক্যারিলো অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে যায়

ব্রাজিলিয়ান কাপের জন্য পামিরাসের বিপক্ষে ক্লাসিকের জয়ের পরে করিন্থীয়রা একটি সূক্ষ্ম মুহুর্তের মুখোমুখি। আন্দ্রে ক্যারিলো এবং মেমফিস ডিপে দু’জন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় আহত হয়েছেন এবং পরবর্তী রাউন্ডে ডরিভাল জানিয়ারের হয়ে আত্মসাৎ করবেন।
পেরুভিয়ান মিডফিল্ডার ক্যারিলো তার বাম পায়ের গোড়ালিতে ডার্বির দ্বিতীয়ার্ধের সময় লিগামেন্টের চোট পেয়েছিলেন, পামেমেরেন্স ডিফেন্ডার গিয়াকে নিয়ে বিভক্ত হওয়ার পরে। শনিবার (9 আগস্ট) সিরিয়ান-লেবানিজ হাসপাতালে চিকিত্সক রাফায়েল ম্যাসেডো এবং অ্যাপোস্টলিক আলফোনসোর সাথে অ্যাথলিটের অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। ক্লাবটি জানিয়েছে যে পদ্ধতিটি সফল হয়েছিল এবং খেলোয়াড়টি তিন দিনের জন্য বিশ্রামে থাকবে, পরে করিন্থীয় শারীরিক থেরাপির সাথে চিকিত্সা শুরু করবে।
“শনিবার (৯৯) সকালে, মিডফিল্ডার আন্দ্রে ক্যারিলো তার বাম গোড়ালিটিতে লিগামেন্টের আঘাতের সংশোধন করার জন্য অস্ত্রোপচার করেছিলেন। সিরিয়ান-লেবানিজ হাসপাতালে চিকিত্সকরা রাফায়েল ম্যাসেডো এবং অ্যালফোনসো অ্যাপোস্টোলিক দ্বারা এই পদ্ধতিটি সম্পাদন করেছিলেন, এবং সফল ছিলেন,” কোরিন্থিয়ানরা বলেছেন।
যদিও ক্লাবটি সঠিক সময়সীমা সংজ্ঞায়িত করেনি, বিশেষজ্ঞরা ইঙ্গিত দেয় যে অপসারণের সর্বনিম্ন সময়কাল তিন মাস এবং বিবর্তনের উপর নির্ভর করে ছয়টি পৌঁছাতে পারে। ক্ষতটির তীব্রতা পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াতে ধৈর্য্যের প্রয়োজনীয়তাটিকে আরও শক্তিশালী করে, কারণ সম্পূর্ণ পুনর্বাসনের জন্য অস্ত্রোপচারের হস্তক্ষেপকে অপরিহার্য বলে মনে করা হত।
মেমফিস ডিপেও শারীরিক সমস্যাগুলি সহ ক্লাসিক ছেড়ে চলে যান। আক্রমণকারী প্রথমার্ধে তার ডান উরুটি অনুভব করেছিল এবং তার পরিবর্তে অ্যাজেল রোমেরো দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, পরীক্ষাগুলি ডান উরুর উত্তরোত্তর পেশীগুলিতে 2 গ্রেড 2 ক্ষতকে নির্দেশ করে। পুনরুদ্ধারটি প্রত্যাশিত অনুসরণ করলে শার্ট 10 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাইরে থাকা উচিত।
এই দুজনের পাশাপাশি কাস্টের অন্যান্য হতাহতের ঘটনা রয়েছে: দ্য ব্যাক হুগো, ইনজুইনাল হার্নিয়া সার্জারি থেকে পুনরুদ্ধার এবং মিডফিল্ডার মেইকন শারীরিক সংক্রমণের ক্ষেত্রে। অনুপস্থিতির এই ক্রমটি ডরিভাল জানিয়রের বিকল্পগুলি সন্ধান করতে বাধ্য করে, বিশেষত যুবকদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বের জন্য, আগামী সোমবার (১১ আগস্ট), ব্রাসিলিরিওর দ্বারা ২০ ঘন্টা (ব্রাসিয়া সময়) এ।
ক্যারিলো পরিচালিত হওয়ার সময়, কোচ সিটি জোয়াকিম গ্রাভায় প্রশিক্ষণের নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রযুক্তিগত কাজ এবং সংখ্যাসূচক শ্রেষ্ঠত্বের পরিস্থিতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। প্রারম্ভিক দলের সংজ্ঞাটি কেবল রবিবার (10 আগস্ট), ক্যাক্সিয়াস ডা সুলের ম্যাচের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হবে।
করিন্থীয়রা বর্তমানে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বাদশ স্থান অর্জন করেছে, 18 রাউন্ডে 22 পয়েন্ট নিয়ে। ব্রাজিলিয়ান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের দিকে নজর রাখার আগে যুবকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম রাউন্ডের সমাপ্তি চিহ্নিত করবে।