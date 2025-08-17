ক্যারিশমা কার্পেন্টার তিনি ‘বুফি’ রিবুটে থাকবেন কিনা তা সম্বোধন করে

ক্যারিশমা কার্পেন্টার ফ্যান জল্পনা কল্পনা করেছিলেন তিনি ফিরে আসবেন রানী মৌমাছির চরিত্র যা প্রথম তাকে আসন্ন রিবুটে খ্যাতি অর্জন করেছিল ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি।
একটি টিকটোক ভিডিওহে আজ পোস্ট করেছেন, অভিনেত্রী – যিনি মাদারশিপ সিরিজ এবং উভয় ক্ষেত্রেই কর্ডেলিয়া চেজ হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন দেবদূত স্পিনফ – তিনি নতুন শোতে যে কোনও গুজব ছড়িয়ে দিয়েছেন।
“আরে, আমি এটিকে অনেক জিজ্ঞাসা করেছি: ‘আপনি কি রিবুট করছেন?’ এবং আমি ভেবেছিলাম আমি এটি সম্বোধন করব, “তিনি একটি মন্তব্যের জবাবে শুরু করেছিলেন। “আমি আছি না রিবুটে আমি পাইলটে নেই। আমি জানি না যে শোটি সিরিজে যাওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছে কিনা। আমি ধরে নিই এটি হবে। ”
এরপরে কার্পেন্টার তার নতুন প্রবর্তনকে সম্বোধন করে বুফি শিরোনামে রিওয়াচ পডকাস্ট দুশ্চরিত্রা ফিরে এসেছেতিনি যে নামটি সরিয়ে দিয়েছেন তা বাফাইভারগুলিতে যে কোনও ধরণের ফিরে আসার সাথে যুক্ত ছিল।
তিনি বলেন, “এটি কোনও ধরণের কোডিং শব্দ করার উদ্দেশ্যে নয়, আমি এই সত্যকে ইঙ্গিত করে যে আমি রিবুটে থাকার বিষয়টি স্বীকার করছি,” তিনি বলেছিলেন। “লোকেরা তখনও মন্তব্য করছিল, ‘ওহ এই… আপনি কি বলছেন?’ এটি একটি ইস্টার ডিম ছিল à লা টেলর সুইফট। ”
তিনি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন, “কর্ডেলিয়াকে এই মুহুর্তে অন্তর্ভুক্ত করার মতো কোনও শক্তির সাথে আমার কোনও কথোপকথন হয়নি।”
কার্পেন্টারের বক্তব্যটি গত মাসে তিনি গত মাসে বলেছিলেন যে তিনি নতুন পুনরাবৃত্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য “এত আশাবাদী” ছিলেন, তিনি মূল ভিত্তি চরিত্রের জন্য “অন্যায়” সমাপ্তি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।
কার্পেন্টারের কর্ডেলিয়া প্রথম তিনটি মরসুমের অতিপ্রাকৃত নাটকের অন্যতম মূল চরিত্র ছিল। তিনি 1999 সালে ভূমিকা পালন করে চলেছেন দেবদূত পঞ্চম এবং চূড়ান্ত মরসুমে হত্যা করার আগে অতিরিক্ত চার মরসুমের জন্য স্পিনফ।
তারকা সারা মিশেল জেলারের দ্বৈত পুনরুত্থানের প্রমাণ হিসাবে, মৃত্যু বুফি পরম হিসাবে না। এর আগে, এই অভিনেত্রী, যিনি অফশুট প্রযোজনা করছেন নির্বাহীও ছিলেন, শোতে চরিত্রগুলি ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যারা “নতুন গল্পের জন্যও স্থান (আইএস) তৈরি করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার সময় মারা গিয়েছিলেন।”
সিক্যুয়াল সিরিজ, যা বর্তমানে হুলুতে একটি পাইলট অর্ডার রয়েছে, এতে অস্কার বিজয়ী এবং স্ব-বর্ণিত প্রদর্শিত হবে বুফি ফ্যান্যাটিক ক্লো ঝাও নোরা এবং লিলা জুকারম্যান দ্বারা লিখিত একটি স্ক্রিপ্ট থেকে নির্দেশনা (পোকার মুখ)। জেলার এবং নিউ স্লেয়ার রায়ান কাইরা আর্মস্ট্রং ছাড়াও কাস্ট সদস্যদের মধ্যে রয়েছে ফ্যালি রাকোটোহনা, আভা জিন, সারা বক, ড্যানিয়েল ডি টমাসো এবং জ্যাক কাটমোর-স্কট, পাশাপাশি অতিথি তারকা/পুনরাবৃত্ত কাস্ট সদস্য মেরিন ডুঙ্গেই, অড্রে গ্রেস মার্শাল এবং কিংস্টন। চেজ স্যুই ওয়ান্ডার্সের পাইলটটিতে এক-অফ অতিথি অভিনীত ভূমিকা থাকবে।