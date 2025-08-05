তাত্ক্ষণিক মুক্তির জন্য
ক্যালিফোর্নিয়ায় পুলিশে জোর ও দুর্ব্যবহারের ব্যবহার সম্পর্কিত একটি নতুন ডাটাবেস পাবলিক ১.৫ মিলিয়ন পৃষ্ঠাগুলি একবারে গোপনীয় পুলিশ রেকর্ড করে
ক্যালিফোর্নিয়ার আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা শক্তি ও দুর্ব্যবহারের ব্যবহার সম্পর্কে সর্বজনীন রেকর্ড – প্রায় ৫০০ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রায় ১.৫ মিলিয়ন পৃষ্ঠা – এখন ইউসি বার্কলে এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নির্মিত নতুন ডাটাবেসের জন্য প্রথমবারের মতো জনসাধারণের দ্বারা অনুসন্ধানযোগ্য হবে এবং আজ প্রকাশিত হবে এবং আজ প্রকাশিত হবে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস, সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকল, Kqed এবং শান্ত।
ডাটাবেস – জাতির মধ্যে এটির প্রথম ধরণের – অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির রেকর্ডগুলিতে জনসাধারণের অ্যাক্সেসকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করবে যা প্রকাশ করে যে কীভাবে রাজ্য জুড়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি এইচঅ্যান্ডলে দুর্ব্যবহারের অভিযোগের পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীর ব্যবহারের ফলে মৃত্যু বা গুরুতর আহত হয়। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য দ্বারা অর্থায়িত ডাটাবেসে বর্তমানে পুলিশ গুলি চালানোর সাথে জড়িত হাজার হাজার সহ প্রায় 12,000 মামলার রেকর্ড রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার পাবলিক রেকর্ডস আইন মেনে চলার পরে একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ডাটাবেসের প্রতিটি রেকর্ড প্রকাশ করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সাংবাদিক এবং জনসাধারণের সদস্যরা এখন সক্ষম হবেন নির্দিষ্ট ধরণের দুর্ব্যবহার এবং ব্যবহারের জন্য রাজ্যজুড়ে অনুসন্ধান করুন। পুলিশ প্রধানরা নিয়োগের সিদ্ধান্তে সহায়তা করতে ডেটা ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। গবেষকরা প্রবণতা এবং নিদর্শনগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম হবেন।
পুলিশ রেকর্ডস অ্যাক্সেস প্রজেক্ট নামে পরিচিত ডাটাবেসটি হ’ল ইউসি বার্কলে সাংবাদিকতার নেতৃত্বে সাংবাদিক, তথ্য বিজ্ঞানী, আইনজীবী এবং নাগরিক স্বাধীনতা অ্যাডভোকেটদের একটি বহু -বিভাগীয় দল দ্বারা বছরের বছরের কাজের পণ্য তদন্তকারী প্রতিবেদন প্রোগ্রাম (আইআরপি), দ্য বার্কলে ইনস্টিটিউট ফর ডেটা সায়েন্স (বিডস), এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় স্থানীয় খবর। অন্যান্য মূল অবদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার এসিএলইউ ফাউন্ডেশনক্যালিফোর্নিয়া নির্দোষ সংস্থা, দ্য জাতীয় অপরাধ প্রতিরক্ষা আইনজীবী সমিতিইউসি ইরভাইন আইন স্কুল প্রেস স্বাধীনতা প্রকল্প এবং ইউসি বার্কলে আইন স্কুল ফৌজদারি আইন ও বিচার কেন্দ্র।
দলটি পদ্ধতিগতভাবে কয়েক মিলিয়ন পাবলিক রেকর্ড সংগ্রহ, সংগঠিত এবং পরীক্ষা করা হয়েছে, ডাটাবেস তৈরির জন্য জেনারেটর এআইয়ের মতো উদীয়মান প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে এবং স্ক্র্যাচ থেকে একটি অনুসন্ধানযোগ্য ব্যবহারকারী-ইন্টারফেস তৈরি করেছে।
ইনোসেন্স প্রকল্পের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশেষ পরামর্শদাতা ব্যারি শেক বলেছেন, “ফৌজদারী আইনী ব্যবস্থার সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের জন্য পাবলিক ফেসিং ডাটাবেস তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ: পাবলিক ডিফেন্ডার, ইনোসেন্স অর্গানাইজেশন, প্রসিকিউটর, পুলিশ বিভাগ বা শিক্ষাবিদ কিনা,” ইনোসেন্স প্রকল্পের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশেষ পরামর্শদাতা ব্যারি শেক বলেছেন। “এই তথ্যটি সিস্টেমটি বুঝতে এবং এটি সংস্কার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।”
আদিত্য পরমেশ্বরান, একজন সহযোগী অধ্যাপক ইউসি বার্কলির বৈদ্যুতিক প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ, বিডে ডাটাবেসে নেতৃত্বাধীন কাজ। “এখানে আমাদের কীভাবে জেনারেটর এআই এর একটি আশ্চর্যজনক উদাহরণ রয়েছে – লুপে মানুষের সাথে – “এমন একটি স্কেলে যা অভূতপূর্ব, এমন কোনও কাজের জন্য যা আগে কখনও করা হয়নি এবং সামাজিক প্রভাবের জন্য কখনও ব্যবহার করা যেতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
আইন প্রয়োগের আশেপাশে স্বচ্ছতা উন্নত করতে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য কর্তৃক সম্প্রতি গৃহীত একাধিক ল্যান্ডমার্ক আইন দ্বারা ডাটাবেস তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। মাধ্যমে এসবি 14212018 সালে অনুমোদিত, এবং এসবি 162021 সালে অনুমোদিত, ক্যালিফোর্নিয়া প্রথমবারের মতো জনসাধারণের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য বল এবং অসদাচরণের সাথে সম্পর্কিত রেকর্ড তৈরি করেছে। তবে, পাবলিক রেকর্ডস আইনের মাধ্যমে এই নথিগুলির জন্য অনুরোধ করা এজেন্সি দ্বারা এজেন্সি চলমান এজেন্সি, একটি শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া যা রাজ্য জুড়ে প্রবণতা এবং নিদর্শনগুলি সনাক্ত করা এখন পর্যন্ত অসম্ভব করে তুলেছে।
প্রাক্তন রাজ্য সেন ন্যান্সি স্কিনার বলেছেন, “40 বছর ধরে ক্যালিফোর্নিয়ায় পুলিশ অসদাচরণ লুকিয়ে আছে,” “নতুন স্বচ্ছতা আইনগুলির জন্য আইনসভা ধাক্কা দেওয়ার জন্য সহায়তা করেছিলেন এবং ডাটাবেস তৈরির জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল সুরক্ষায় মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমাদের পুলিশ বিভাগগুলির মধ্যে তাদের অফিসারদের জবাবদিহি করার জন্য সঠিক কাজ করুন। ”
টিফানি বেইলি, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার এসিএলইউ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র স্টাফ অ্যাটর্নি, যা এসবি 1421 এর অধীনে পুলিশ রেকর্ডগুলি পাওয়ার জন্য নিজস্ব প্রচেষ্টা থেকে ডাটাবেসে অতিরিক্ত 200,000 রেকর্ড অবদান রাখবে, পুলিশ রেকর্ডস অ্যাক্সেস প্রকল্পটি “আইন প্রয়োগকারী এজেন্সিগুলি ধরে রাখার ক্ষেত্রে” প্রয়োজনীয়তা অর্জন করবে “” যারা ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের প্রয়োজন হবে ” ড।
আজ প্রকাশিত ডাটাবেসটি এখন কেকিউইডি, সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকল, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস এবং ক্যালটার্সের মাধ্যমে অনলাইনে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। ডাটাবেসে অডিও রেকর্ডিং বা ভিডিও অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যৌন নিপীড়ন বা ঘরোয়া সহিংসতা ক্ষতিগ্রস্থদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্যের পাশাপাশি গ্রাফিক চিত্রগুলি পুনরায় চালু করতে বা অপসারণের জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।
ডাটাবেসে কাজ করা 2018 সালে শুরু হয়েছিল, যখন প্রায় 40 নিউজরুমে সাংবাদিকরা গঠন করেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া রিপোর্টিং প্রকল্প এবং রেকর্ডের অনুরোধগুলির মাধ্যমে প্রাপ্ত নথিগুলি ভাগ করে নেওয়া শুরু করে। এই কাজটি সমর্থন করার জন্য প্রাথমিক তহবিল সনি ফাউন্ডেশন এবং আরওসি নেশন সরবরাহ করেছিল। সব মিলিয়ে সাংবাদিকরা প্রায় 700০০ পুলিশ বিভাগ, জেলা অ্যাটর্নি অফিসগুলিতে ৩,৫০০ টিরও বেশি পাবলিক রেকর্ডের অনুরোধ প্রেরণ করেছেন, শেরিফের অফিস, তদারকি সংস্থা, প্রবেশন, সংশোধন এবং সমস্ত রাজ্য জুড়ে করোনার। “এই ব্যবস্থাটি তৈরি করতে সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা করা, এই পাবলিক রেকর্ডগুলি অ্যাক্সেস করা সহজ করার জন্য এই ধারণাটি ছিল,” স্ট্যানফোর্ডের বিগ স্থানীয় নিউজের প্রতিষ্ঠাতা চেরিল ফিলিপস বলেছেন, যা স্থানীয় নিউজরুমগুলিকে তাদের প্রতিবেদনে ডেটা অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করে।
ক্যালিফোর্নিয়া রিপোর্টিং প্রকল্পটি এই রেকর্ডগুলি থেকে আজ পর্যন্ত 100 টিরও বেশি গল্প তৈরি করেছে। ক্যালিফোর্নিয়া রিপোর্টিং প্রকল্পে শীর্ষস্থানীয় অবদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত বে এরিয়া নিউজ গ্রুপ/দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া নিউজ গ্রুপ, ক্যাপ্রেডিওকেপিসিসি/যাক এবং নিউজরুমগুলি আজ ডাটাবেস প্রকাশ করছে। অতিরিক্ত নিউজরুমগুলি বিস্তৃত রোলআউট প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ডাটাবেস প্রকাশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং পুলিশ রেকর্ডস অ্যাক্সেস প্রকল্পের দ্বারা বিকাশিত হওয়ায় নতুন বৈশিষ্ট্য এবং সরঞ্জামগুলি ডাটাবেসে যুক্ত করা হবে।
“পুলিশ অসদাচরণের রেকর্ডগুলি আরও স্বচ্ছ, অনুসন্ধানযোগ্য এবং জনসাধারণের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা জবাবদিহিতার জন্য একটি স্মৃতিসৌধের লাফ,” ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ফৌজদারী প্রতিরক্ষা আইনজীবীদের নির্বাহী পরিচালক লিসা ওয়েন বলেছেন।
