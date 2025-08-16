You are Here
ক্যালিফোর্নিয়ার জলপ্রপাতের পিছনে আটকা পড়া কয়েক দিন ধরে জীবিত উদ্ধার
ক্যালিফোর্নিয়ার জলপ্রপাতের পিছনে আটকা পড়া কয়েক দিন ধরে জীবিত উদ্ধার

ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি জলপ্রপাতের পিছনে দু’দিন আটকা পড়ার পরে হেলিকপ্টার দ্বারা একজন 46 বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

লং বিচের রায়ান ওয়ার্ডওয়েল রবিবার সন্ধ্যায় সাতটি টিচআপস জলপ্রপাতকে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন তবে পানির শক্তিশালী জলবাহী তাকে তার আরোহণের লাইন থেকে বাধ্য করার পরে আটকা পড়ে গেলেন, তুলার কাউন্টি শেরিফের অফিস বুধবার জানিয়েছে।

সোমবার, তুলার কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় নিখোঁজ ব্যক্তির একটি প্রতিবেদন পেয়েছিল যা সর্বশেষ জলপ্রপাতের শীর্ষে দেখা গিয়েছিল এবং তার গাড়িতে ফিরে আসেনি।

রাইজিং জোয়ারগুলি তাদের একমাত্র উপায় কেটে দেওয়ার পরে রিমোট বিচ থেকে হেলিকপ্টার দ্বারা উদ্ধার করা হাইকাররা

এটি পুলিশ ইনফ্রারেড প্রযুক্তি এবং ক্যামেরা দিয়ে সজ্জিত বিমান ব্যবহার করে এই অঞ্চলের একটি বিস্তৃত অনুসন্ধান শুরু করতে প্ররোচিত করেছিল। যাইহোক, রুক্ষ অঞ্চল এবং দেরিতে ঘন্টা পরের দিন সকাল পর্যন্ত অনুসন্ধানটি বিলম্বিত করেছিল, আইন প্রয়োগকারীরা জানিয়েছেন।

জনপ্রিয় জলপ্রপাতের 25 ফুট ডুবে যাওয়ার পরে আহত হিকারে উদ্ধারকারীদের সহায়তা করার জন্য চিৎকার করে

মঙ্গলবার সকালে, একটি ডুব এবং উদ্ধারকারী দল একটি অনুসন্ধান শুরু করেছিল এবং একটি ড্রোন আবিষ্কার করেছিল যে ওয়ার্ডেল একটি বৃহত জলপ্রপাতের পিছনে জীবিত এবং প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, তুলার কাউন্টি শেরিফের অফিস অনুসারে।

ক্যালিফোর্নিয়া হাইওয়ে প্যাট্রোলটি সাইটে ডাকা হয়েছিল এবং লতাটিকে সুরক্ষায় আনতে একটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছিল। (তুলার কাউন্টি শেরিফের অফিস)

তুলার কাউন্টি শেরিফের অফিস অনুসারে, “নদীর চরম জলবাহী কারণে তিনি তার র‌্যাপেল লাইনগুলি থেকে এসেছিলেন এবং জলপ্রপাতের পিছনে আটকা পড়েছিলেন।”

6 ওরেগন জলপ্রপাতের উপরে প্রবাহিত; 2 মৃত এবং 1 অনুপস্থিত

ক্যালিফোর্নিয়া হাইওয়ে প্যাট্রোলটি ডেকে আনা হয়েছিল এবং লতাটিকে সুরক্ষায় আনার জন্য একটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, আত্মীয়দের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার আগে ওয়ার্ডওয়েলকে ডিহাইড্রেশন এবং সামান্য আঘাতের জন্য চিকিত্সা করা হয়েছিল, পুলিশ জানিয়েছে।

একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “টিসিএসও জরুরী পরিষেবা বিভাগ জনগণকে তাদের পরিবেশ এবং দক্ষতা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন হওয়ার জন্য জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেয়, বিশেষত হোয়াইটওয়াটার নদীগুলি নেভিগেট করার সময়,” একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। (তুলার কাউন্টি শেরিফের অফিস)

এই মাসের শুরুর দিকে একই জাতীয় ঘটনায় উদ্ধারকারীরা একজন হাইকারকে সহায়তা করেছিলেন যিনি সান বার্নার্ডিনো পর্বতমালার বন জলপ্রপাতের নিকটে অবস্থিত বিগ ফলসে প্রায় 25 ফুট পাথরের উপরে পড়েছিলেন।

তুলার কাউন্টি শেরিফের অফিস তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না।

