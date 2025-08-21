You are Here
ক্যালিফোর্নিয়ার ফায়ার কর্মকর্তাদের তদন্ত করতে রিক স্কটের সাথে স্পেন্সার প্র্যাট দলগুলি
ক্যালিফোর্নিয়ার ফায়ার কর্মকর্তাদের তদন্ত করতে রিক স্কটের সাথে স্পেন্সার প্র্যাট দলগুলি

স্পেনসার প্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গাভিন নিউজম এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাসের সাথে তাঁর যুদ্ধে আমাদের সিনেটর রিক স্কটকে তালিকাভুক্ত করেছেন, তাদের ধ্বংসাত্মক ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানলগুলি পরিচালনা করার জন্য।

বুধবার, 42 বছর বয়সী প্রাক্তন রিয়েলিটি তারকা, যিনি গত জানুয়ারিতে পলিসেডস ফায়ারে তাঁর স্ত্রী হেইডি মন্টাগের সাথে যে বাড়িটি ভাগ করেছিলেন তা হারিয়েছিলেন, তিনি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও ভাগ করেছেন যেখানে তিনি ফ্লোরিডার রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন। ক্লিপটিতে প্র্যাট প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি স্কটকে আগুনের বিষয়ে ফেডারেল তদন্তের জন্য চাপ দিতে সহায়তা করতে বলেছিলেন।

“যেহেতু গ্যাভিন নিউজম আমাদের প্যালিসেডস তদন্ত দেয়নি, তাই ক্যারেন বাস গতকাল বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বিলম্ব করছেন। ক্ষতিগ্রস্থরা তা নয় – তারা ঠিক নেই – তাই আমরা সিনেটর রিক স্কট পেয়েছি, ফ্লোরিডা থেকে উড়ে এসেছি, এবং আমি তাকে জানিয়েছি যে পলিসেডে ক্ষতিগ্রস্থরা কংগ্রেসনাল ইনভেস্টিগেশন দাবি করছেন,” প্র্যাটকে বলা হয়েছে, “

স্পেন্সার প্র্যাট রিক স্কটকে লা ফায়ারগুলিতে ফেডারেল তদন্তের জন্য চাপ দিতে বলেছেন। (গেটি চিত্রের মাধ্যমে ফ্রান্সিস স্পেকার/সিবিএস; কেন্ট নিশিমুরা/গেটি চিত্র)

“এবং সিনেটর রিক স্কট বলেছিলেন …” স্কটকে ক্যামেরাটি চালানোর সময় প্র্যাট চালিয়ে যান।

স্পেন্সার প্র্যাট এবং হেইডি মন্টাগ লস অ্যাঞ্জেলেস শহর, পালিসেডস ফায়ার পরে লাডডব্লিউপি মামলা

স্কট বলেছিলেন, “এটি ঘটেছে তা নিশ্চিত করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।”

“সুতরাং থাকুন, আমি অবশ্যই আপনাকে পোস্ট করব,” প্র্যাট তার ভক্তদের বলেছিলেন। “আমরা কীভাবে আমাদের শহরটি পুড়ে গেছে এবং কীভাবে 12 প্রবীণ নাগরিককে হত্যা করা হয়েছিল তার তলায় আমরা যাব। সুতরাং সাথে থাকুন।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য নিউজম এবং বাসের প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছেছে।

সান্তা মনিকা পর্বতমালায় Jan জানুয়ারি বিকেলে জ্বলন্ত প্যালিসেডস ফায়ার ১২ টি নিশ্চিত মৃত্যুর ফলস্বরূপ। আগুনটি ২৩,০০০ একরও বেশি জ্বলজ্বল করে এবং ৩১ জানুয়ারী পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে, 000,০০০ এরও বেশি কাঠামো ধ্বংস করে দেয়।

পরে Jan জানুয়ারি, সান গ্যাব্রিয়েল পর্বতমালায় ইটনের আগুন শুরু হয়েছিল এবং আলতাডেনা শহরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। আগুনে কমপক্ষে ১৯ জন মারা গিয়েছিল এবং ৯,০০০ এরও বেশি কাঠামো ধ্বংস করেছে। ইটনের আগুনটি ১৪,০০০ এরও বেশি পুড়ে গেছে যতক্ষণ না এটি 31 জানুয়ারী পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আগুনের পর থেকে, প্র্যাট, যার বাবা -মাও তাদের বাড়ি হারিয়েছেন, নিউজম এবং বাসের বিরুদ্ধে একটি সোশ্যাল মিডিয়া ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যাকে তিনি দুর্যোগের প্রতিক্রিয়ায় অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং “অপরাধমূলক অবহেলা” বলে অভিযুক্ত করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস প্যাসিফিক প্যালিসেডসের ডাউনটাউন বিজনেস জেলা ভ্রমণ করার চিত্রিত হয়েছে যখন ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে ৮ ই জানুয়ারী, ২০২৫ সালে প্যালিসেডস আগুন জ্বলতে থাকে। (এরিক থায়ার/গেটি চিত্র)

জানুয়ারীতে, প্র্যাট এবং মন্টাগ লস অ্যাঞ্জেলেস শহর এবং তাদের বাড়ির ধ্বংসের বিষয়ে জল ও বিদ্যুৎ বিভাগের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল কর্তৃক প্রাপ্ত আদালতের নথি অনুসারে, রিয়েলিটি তারকারা “বিপরীত নিন্দা” অভিযোগ করেছেন, একটি আইনী ধারণা যা সম্পত্তি মালিকদের ক্ষতিপূরণ চাইতে দেয় যখন সরকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ করে।

“দ্য হিলস” আলামস ২১ শে জানুয়ারী লস অ্যাঞ্জেলেস শহর এবং ইউটিলিটি কোম্পানিকে তাদের বাড়ির ক্ষতি করার জন্য দোষারোপ করে এই মামলাটি আরও ২০ জন সম্পত্তি মালিকদের কাছে দায়ের করেছে।

আগস্টে, প্র্যাট অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি সহ ফেডারেল কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করতে ওয়াশিংটন ডিসি ভ্রমণ করেছিলেন। তার ভ্রমণের সময়, প্র্যাট নিউজম এবং বাসের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একটি ফেডারেল তদন্তের পক্ষে ছিলেন।

প্র্যাট প্র্যাট বৈচিত্র্য বলা হয়েছে আগস্টে।

তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “আমি যত বেশি সভা গ্রহণ করি, ততই আমি এটি কতটা প্রতিরোধযোগ্য তা সম্পর্কে তত বেশি জানতে পারি It’s এটি আসলে অপরাধমূলক অবহেলা কারণ একাকী পলিসেডে আগুনে ১২ জন মারা গিয়েছিল। এই লোকগুলি মারা যাওয়া উচিত ছিল না।”

প্র্যাট এবং মন্টাগ প্যালিসেডে আগুনে তাদের বাড়ি হারিয়েছিল। (গুড মর্নিং আমেরিকা/এবিসি)

বৈচিত্র্যের সাথে কথা বলার সময়, প্র্যাট নিশ্চিত করেছেন যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে জাতির রাজধানীতে ভ্রমণের সময় তাঁর কোনও বৈঠক হয়নি এবং ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তাঁর কারণটি নিরপেক্ষ ছিল।

“ভুক্তভোগীরা সমস্ত দলীয় লাইন জুড়ে রয়েছে, মূলত ডেমোক্র্যাটস এবং তারা আমাকে প্রশ্ন ও অনুরোধের একটি তালিকা পাঠাচ্ছে [present] এই প্রশাসনের কাছে, “প্র্যাট বলেছিলেন।” হোয়াইট হাউসে কে বসে আছেন তাদের যত্ন নেই। তারা কেবল উত্তর চায়। তারা ফলাফল চায়। ”

“তারা জিনিসগুলির সমাধান চায়,” তিনি যোগ করেছেন। “যেমন আমি মঙ্গল গ্রহের কোনও এলিয়েন হোয়াইট হাউসে বসে থাকতেন তবে আমি ওয়াশিংটনে উড়ে যেতাম। আমি পাত্তা দিই না। আমি এখানে সক্রিয় হতে এসেছি।”

প্র্যাট বন্ডিরও প্রশংসা করেছিলেন, যাকে তিনি বলেছিলেন যে আগুনের উত্স এবং প্রতিক্রিয়া তদন্তের জন্য তাঁর উত্সর্গের ক্ষেত্রে “অবিশ্বাস্য” ছিলেন।

“আমি বাস, লাডডব্লিউপি, নিউজমের বিরুদ্ধে এত শক্তিহীন অনুভব করেছি এবং আমি কেবল এই টিকটোকগুলি এমন একটি শক্তিশালী সত্তায় ফেলে দিচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমাকে আইনীভাবে তথ্য পেতে পারে এমন লোকদের সাথে একটি কক্ষে থাকতে সক্ষম হতে, প্যালিসেডের প্রত্যেককে আমাদের সাত মাস ধরে যে উত্তরগুলি প্যালিসেডস ফায়ারের উত্স সম্পর্কে তদন্তের তদন্তের মতো উত্তর পেতে সহায়তা করবে।”

“সুতরাং, এমন কারও সামনে থাকতে হবে যিনি আক্রান্তদের উত্তর দিতে পারেন যারা সাত মাস ধরে সারা দিন এই সম্পর্কে আক্ষরিক অর্থে ভাবছিলেন, এটাই ছিল জীবন পরিবর্তন,” তিনি আরও বলেছিলেন। “আমি যেমন একটি পোর্টাল দিয়ে গিয়েছিলাম।”

আগুনের কয়েক দিন পরে, প্র্যাট নিজের এবং মন্টাগের ভক্তদের তাদের সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এই দম্পতিটিকে সমর্থন করার প্রয়াসে, ভক্তরা মন্টাগের প্রথম অ্যালবাম “সুপারফিশিয়াল”, আইটিউনস চার্টের শীর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে এটি গান এবং অ্যালবাম উভয়ের জন্য প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

এই দম্পতি লস অ্যাঞ্জেলেস শহর এবং লাডডব্লিউপি -র বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। (ভিভিয়েন কিলিলিয়া/গেটি চিত্র)

প্র্যাট বলেছিলেন, “আমি আমার জীবনে যা কিছু কিনেছি তা পুড়ে গেছে।

“আমি এটি করছি কারণ তারা আমার জীবন ধ্বংস করেছে,” তিনি আরও বলেছিলেন। “এবং গত সাত মাস ধরে, আমি হেইডির সংগীত এবং ইতিবাচকগুলির সাথে সমস্ত ভাল জিনিসের দিকে মনোনিবেশ করেছি, তবে একবার এটি বন্ধ হয়ে গেলে এটি এর মতো, ‘আমি কখনও আমার জীবন ফিরে পেতে পারি না।’ এবং আপনি যখন সমস্ত কিছু দেখেন এবং পুরোভাবে তারা এটি কাটিয়ে উঠেছে, এটি ছিল সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধযোগ্য বিষয়। “

প্র্যাট আরও যোগ করেছেন, “আমি প্রতিদিন তাদের জন্য একটি দুঃস্বপ্নের চেয়ে খারাপ হয়ে উঠছি কারণ এখন লোকেরা আমার সংখ্যাটি সন্ধান করছে – অন্য লোকেরা যাদের জীবন পুড়ে গেছে – এবং তারা পাঠ্য বার্তা প্রেরণ করে যা আমার কাছে রকেট জ্বালানীর মতো,” প্র্যাট যোগ করেছেন।

“আমি আবেগগতভাবে শুকিয়ে যেতে শুরু করব এবং এটি আমার ক্রোধ এবং আহত পরিচালনা করার জন্য অনেক কিছুই এবং তারপরে এটি এর মতো, ‘বাকল আপ। এখানে অনেক লোক রয়েছে যাদের এটি চালিয়ে যাওয়া আপনার প্রয়োজন।’ এটি একটি তিন সপ্তাহের জিনিস নয়।

অ্যাশলে হিউম ফক্স নিউজ ডিজিটালের একটি বিনোদন লেখক। গল্পের টিপস ashley.hume@fox.com এবং টুইটারে প্রেরণ করা যেতে পারে: @অ্যাশলিহম



